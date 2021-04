Hollywood ama a una película que ama a Hollywood. The Artist es la gran triunfadora de la 84 edición de los Oscar 2012. Cinco estatuillas se lleva para Francia la primera película muda en ganar desde 1929. Entre ellos, las joyas de la corona: Mejor Película, Director y Actor (Jean Dujardin), a los que añade Mejor banda sonora y Diseño de Vestuario. Algo que el presidente francés, Nicolas Sarkozy ha definido ya como un "un éxito formidable del cine francés, del cine de calidad" .

Su director, Michel Hazanavicius se ha impuesto a los maestros Terrence Malick, Woody Allen y Martin Scorsese con un film que, guste más o menos, es el fenómeno cinematográfico de 2011. The Artist es la primera película en blanco y negro en imponerse desde La lista de Schindler (1994). Y la primera película francesa en ganar el Oscar. Hitos a la altura de su radicalidad formal.

La invención de Hugo no se va como perdedora tras arrasar en las categorías técnicas. Tiene todo el sentido para una película que retrata los trucos con los que los pioneros narraban las historias con imágenes. Mejor fotografía, Mejor dirección artística, Mejor edición de sonido, Mejor mezcla de sonido y Mejores efectos visuales para el homenaje de Scorsese a Georges Méliès, el director-mago. Si hay que buscar derrotados esas son Moneyball y Caballo de batalla. Cero de seis para las dos cintas.

Los descendientes y Midnight in Paris se han repartido los apreciados premios de guion. Adaptado para Alexander Payne, y original para Woody Allen por su viaje al Paris de los años 20. Es el tercer Oscar para el director neoyorquino tras los Annie Hall y Hannah y sus hermanas.

Sin sopresas en los premios de reparto. Cristopher Plummer se convierte, con 82 años, en el ganador de una estatuilla con más edad. "Solo tienes dos años más que yo", ha bromeado mirando cara a cara al tío Oscar. Y Octavia Spencer se ha llevado el premio femenino por la impresionante humanidad de su papel de Criadas y Señoras . Un personaje que será siempre recordado por una línea de diálogo: "Eat my shit!"

No ha habido sorpresa en la categoría femenina, con un incontestable Oscar de interpretación para Meryl Streep por poseer a Margaret Tacher. Es el tercer Oscar para la actriz más nominada de la historia tras el secundario de El cazador y el protagonista de La decisión de Sophie.

Jean Dujardin , alegre en inglés, exultante en francés, se ha impuesto a George Clooney, el favorito sentimental del viejo Hollywood. "Oh, putain, merci! Genial! Merci beaucoup!", es lo que según él, diría ahora su personaje si hablara.

Sin Oscar español

Ni Chico y Rita, superada por Rango; ni Alberto Iglesias, vencido por Ludovic Bource (The Artist). Tampoco la producción (o coproducción) de Midnight in Paris . No hubo Oscar español. Candidatos al margen, Penélope Cruz (melena corta y vestido de Armani azul) y Antonio Banderas pusieron el glamour nacional en la alfombra roja.

La cinematografía iraní, una de las más importantes de las dos últimas décadas, por fin es reconocida con un Oscar a Mejor película de habla no inglesa. Se lo lleva Nader y Simin, una separación, una película más digerible para Hollywood que las de Kiarostami, por ejemplo.

El discurso de su director, Asghar Farhadi, ha emocionado con un llamamiento a la comprensión entre el pueblo iraní y estadounidense, al margen de la política de sus dirigentes. El documental Undefeated, dirigido por Daniel Lindsay y T.J. Martin, se ha impuesto en su categoría por delante de Pina de Wim Wenders.

Billy Crystal ha tirado de oficio para conducir la gala. Lo mejor, los vídeos de presentación en los que se maneja a la perfección introduciéndose en las películas. La última gala del Kodak Theatre bajo ese nombre llegaba a su fin a la hora prevista. Ya solo queda colgar el anuncio: se busca patrocinador.