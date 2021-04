'The artist', gran favorita para los Oscar 2012

Una película francesa que propone un juego metacinematográfico ambientado en Los Ángeles. Y una película americana que homenajea desde la nostalgia a un pionero cinematográfico francés en París. Hablamos, claro, de The artist y La invención de Hugo, las dos películas con más nominaciones para los Oscar 2012. Parece una invitación a una fiesta de la autoconsciencia del séptimo arte y de la fraternidad franco-estadounidense. Solo que la francesa se perfila como gran triunfadora. Y Scorsese puede ir ensayando su cara de simpático perdedor.

Michel Hazanavicius, director de The Artist, cuenta los días de la semana por premios importantes. El viernes el Cesar francés, el sábado el Spirit Awards. Y ahora llega el domingo, el final del camino para su vacilada: una película muda, en blanco en negro y en formato 4:3. Una apuesta suicida que apunta a convertirse en la primer película muda en ganar un Oscar desde... la primer película en ganar un Oscar (Alas, 1929). The Artist es ahora una moda irresistible. El tiempo dará la medida de su auténtico valor. Si de amar el cine va el juego, eso es lo que derrocha La invención de Hugo (Martin Scorsese) hacia su origen y hacia el pionero Georges Méliès. De las once nominaciones de partida, tendrá que conformarse con alguna técnica.

Que sean nueve las películas aspirantes no aumenta la incertidumbre, sino el número de perdedoras aseguradas. El árbol de la vida, del enigmático Terrence Malick, es la más arriesgada, la más hermosa y la más ambiciosa de las candidatas. Pero los Oscar no son el Festival de Cannes, en el que ganó la Palma de Oro imponiéndose, entre otras, a The Artist. Otra leyenda nominada, que tampoco estará en L.A., es Woody Allen. El director neoyorquino sí podría ganar su tercer Oscar a guion original por Midnight in Paris. Y Steven Spielberg ha colocado a su Caballo de batalla por rutina y calidad pero, ni es uno de sus mejores trabajos, ni él mismo está nominado en la categoría de director.

Es seguro que el drama sureño (es decir, racista y clasista) Criadas y Señoras, la más taquillera de todas, salve la noche con algún premio goloso: Octavia Spencer encabeza apuestas para Mejor actriz de reparto. Y verlas venir (las estatuillas) es lo que resta para Moneyball y Tan fuerte tan cerca.

Así, Los descendientes, de Alexander Payne es el único rival real de The Artist. En los Globos de oro se repartieron los premios de Mejor drama y Mejor Comedia o musical. La síntesis de géneros, a priori, no pinta bien para la tragicomedia hawaiana.

Incertidumbre para actores protagonistas Dos duelos ajustados en las categorías principales de interpretación. Viola Davis y Meryl Streep se presentan con empate técnico de pronósticos. Streep podría ganar su tercer Oscar de 17 nominaciones por poseer a Margaret Tacher en La dama de hierro. Una interpretación que ya le ha reportado un Bafta y un Globo de oro. Viola Davis es mucho menos protagonista en la coral Criadas y señoras, pero ya ha ganado el Premio del sindicato de actores por su papel de sirvienta que desencadena unas confidencias masivas de racismoen el Missisipi de los años 60. Y quién le iba a decir George Clooney (Los descendientes) que, en su gran oportunidad de llevarse la Mejor interpretación protagonista (en 2005 ganó uno de reparto por Syriana) iba a aparecer un francés, absolutamente desconocido, para plantarle cara, que no voz. Jean Dujardin, sin mediar palabra, parte con ventaja por su papel de actor que no se adapta al cine sonoro en The artist.

Opciones españolas y otros premios Descartando la posibilidad de que Midnight in Paris, que es una coproducción española, sea elegida como Mejor película, las opciones se reducen a Chico y Rita y el compositor Alberto Iglesias (El topo). Rango, en Mejor película de animación, y Ludovic Bource, en Banda sonora original son los favoritos indiscutibles. Pero nada puede descartarse con la película de Fernando Trueba y Javier Mariscal, Goya y Película europea de animación en 2011. Nader y Simin, una separación es prácticamente un premio seguro para el cine iraní en Película de habla no inglesa, cerrando un ciclo de reconocimientos que comenzó hace un año en en el Festival de Berlín. Es, posiblemente, la mejor película de todas las categorías y también opta al Mejor guión original.