Alberto Iglesias aspira al Oscar en su tercera nominación

Por tercera vez, Alberto Iglesias (San Sebastián, 1955) acudirá al Kodak Theatre como candidato al Oscar a la mejor banda sonora. En esta edición ha sido elegido por su trabajo en la película El topo del sueco Thomas Alfredson, traslación cinematográfica impecable de la novela homónima de John Le Carré.

Hace tiempo que la carrera de este compositor vasco rebasó las fronteras españolas. De hecho fue el primer compositor español nominada para el premio Óscar a la mejor banda sonora original por su trabajo en la película El jardinero fiel (The Constant Gardener), (2005) de Fernando Meirelles.

Fue la primera nominación de este compositor que ha firmado ya más de 30 bandas sonoras, desde que a principios de los 80 comenzara a componer para directores vascos como Montxo Armendáriz e Imanol Uribe.

La banda sonora de El jardinero fiel –film con una trama sobre corrupción ambientada en Kenia- está considerada una de las mejores partituras de Iglesias. En ella –ha contado-tuvo que estudiar para acercarse a las sonoridades africanas

Por segunda vez, la Academia estadounidense le eligió por su trabajo en la película Cometas en el cielo (The Kite Runner), (2007) de Marc Foster.

No utiliza los instrumentos al mismo tiempo porque busca una sutileza que respire con el mismo tempo que la trama y sus diálogos . Una música que esté a la altura del misterio creciente de la trama. Quizás por ello no utiliza leitmotiv asociado a personajes ni melodías recurrentes sino como apunta el blog Tono Menor “ un fluir musical constante" (...) en el que "el clarinete y la flauta crean atmósferas evocadoras, sensibles y agradables que se mueven a baja velocidad, casi a cámara lenta, pero sin renunciar a la tensión del momento.”

Como Alberto Iglesias contó recientemente en TVE, cuando se reunió con Thomas Alfredson , tras leer el guión, le transmitió que no había entendido su compleja trama ambientada en la guerra fría. El sueco le tranquilizó. “A mi también me ha costado entenderla”, le confesó.

En las misma entrevista concedida a la corporación británica contaba: “ El silencio es un elemento de continuidad en El Topo. Y hay varios tipos de silencio, siempre pensé: hay un silencio que significa tristeza, otro que significa lealtad, otro que significa miedo. Y hay que traducir esos silencios de distintas maneras (...),Yo he tratado de no ser nada explicativo, de no narrar ni explicar nada con la música, sino de mirar y acompañar la mirada del espectador.”

Músico de cabecera de Almodóvar

Los solos instrumentales, las guitarra, las arpas, los pianos y, la batería que aportan el color intimista-jazzistico del score de El topo podría sorprender a quienes relacionan a Iglesias únicamente con el cine de Almodóvar.

Desde la La flor de mi secreto (1995),la música de Iglesias -en películas como Volver, Los abrazos rotos o La piel que habito - ha marcado indeleblemente la última etapa más sofisticada e internacional del cine de Almodóvar, hasta el punto de que sus últimas ocho películas no serían lo que son sin el trabajo del compositor vasco.

04.25 min Alberto Iglesias - Volver - Irene y Agustina

02.08 min Alberto Iglesias - Todo sobre mi madre- La mecánica del transplante

07.39 min Alberto Iglesias - Los abrazos rotos - A ciegas

01.17 min Alberto Iglesias - La flor de mi secreto - Retrato de Amanda Gris

En muchas de ellas encontramos esquemas minimalistas de repetitivos que recuerdan en algunos casos (por ejemplo La piel que habito) a la música de Philip Glass. Aquí podemos escuchar cómo en este film,Iglesias puso música a la trepidante y emotiva esceba en que Elena Anaya rompe los vestidos femeninos. Que es por cierto la secuencia favorita de Pedro Almodóvar

02.33 min Alberto Iglesias - La piel que habito - Los vestidos de los vestidos

Pero en realidad, la composición para Alfredson no ha sido tan distitnta a los trabajos para Almodóvar –quien ha influido en la “educación sentimental y moral” del compositor- al menos en cuanto a resultados, aunque sí en el modo de trabajar. "Es como si Almodóvar fuera un físico y Tomas Alfredson fuera un químico: me echó algunas gotas de algo, simplemente. El otro me remueve y me empuja contra la pared ", explicó al servicio internacional de la BBC.

Como en muchas otras bandas sonoras de Iglesias, tanto en una como en otra, el protagonismo musical de la banda se cede a grupos instrumentales. La cuerda en La piel que habito (y otros films anteriores de Almodóvar) y los instrumentos de viento-madera en El topo.

Una elección, ésta segunda que contrasta con el papel hegemónico que los metales han ocupado en los últimos años en el cine norteamericano, como remarca en su interesantísimo análisis de la banda sonora de El topo, el blog Tono Menor.