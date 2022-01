Els farmacèutics preveuen que demà arribaran 70.000 tests d'antígens per fer front a l'increment de demanda de les darreres setmanes. Segons les dades del COIB, entre 30.000 i 40.000 persones no varen poder accedir a les proves d'anticossos a causa de la falta d'estoc.

Resoldre els problemes d'estoc

“Esperem que es compleixin les previsions de la cooperativa“

El president del Col·legi de Farmacèutics de Balears, Antoni Real: "La nostra cooperativa té una quantitat important per donar cobertura a tota la nostra població. Esperem que es compleixin les previsions de la cooperativa. Si són certes, no crec que hi torni haver més problemes de desproveïment".