10 clásicos del cómic, antiguos y modernos, para despedir el año

Se acaba este 2021 y por eso queremos recomendamos grandes clásicos del cómic, antiguos y modernos, para despedirlo a lo grande o pedírselos a los Reyes Magos. Tomos que en su mayoría son integrales en cuidadas ediciones, lo que también los convierte en los perfectos regalos para cualquier aficionado al Noveno Arte.

'Wonder Woman: 80 años de la guerrera amazona' Portada de 'Wonder Woman: 80 años de la guerrera amazona' En este año que hemos celebrado el 80 aniversario de la heroína más popular del cómic tenemos que empezar recomendando el especial que le ha dedicado la editorial ECC: Wonder Woman: 80 años de la guerrera amazona, un tomo de 400 páginas que recoge algunas de las mejores historias de la princesa de las amazonas, desde su origen, narrado en 1941 por el guionista William Moulton Marston y el dibujante Harry G. Peter, hasta la actualidad. El tomo también incluye una historia “perdida” de la Edad de Oro y comentarios de la dibujante Trina Robbins, la primera mujer en dibujar una historia de Wonder Woman; de la directora de Wonder Woman Patty Jenkins; y de las dos actrices que han interpretado al personaje, Gal Gadot y Lynda Carter. Destacar la estupenda selección de historias de la amazona, creadas por algunos de los mejores guionistas y dibujantes norteamericanos, como Allan Heinberg, Amanda Conner, Becky Cloonan, Brian Azzarello, Cary Bates, Greg Rucka, Len Wein, Mariko Tamaki, Phil Jimenez, Robert Kanigher, Ross Andru, Roy Thomas, William Messner-Loebs, Cliff Chiang, Dick Giordano, Don Heck, Elena Casagrande, Gary Frank, Gene Colan, Jen Bartel, Jill Thompson, Joe Kelly, Phil Jimenez.. y, por supuesto, George Pérez, uno de los gigantes del cómic norteamericano que revolucionó el personaje en los 80, con una de sus mejores etapas, y que hace unas semanas anunciaba que padece un cáncer en fase terminal. Recomendamos comprar este tomo junto a Wonder Woman: Especial 80 aniversario, que recoge la visión de autores actuales sobre el personaje y que lleva una fantástica portada de la dibujante granadina Belén Ortega.

'Weird Science 1' Portada de 'Weird Science 1' Una de las grandes noticias del mundo del cómic en este 2021 ha sido, sin duda, la publicación de los clásicos de EC Comics que está realizando la editorial Diábolo. Algunos de los tebeos más famosos e influyentes de la historia que, por fin, tienen una edición a su altura en España: a todo color y con lujosos volúmenes que superan a la edición original norteamericana. Tras el primer volumen, dedicado a Tales from the crypt 1 (que inspiró la serie de televisión Historias de la Cripta), nos llega el dedicado a Weird Science 1, con historias de Ciencia ficción en las que destaca su inesperado e impactante final. Para que os hagáis una idea de lo importantes que son estos cómics destacamos que la introducción de este segundo volumen está escrita por el mismísimo George Lucas, que reconoce que, sin estos tebeos no habría existido Star Wars. Otra prueba de esa influencia es la historieta Lost in the Microcosm, cuyo argumento inspiraría esa obra maestra de la ciencia ficción que es El increíble hombre menguante, de Richard Matheson. Lo más increíble de estas historias es que, a pesar de las veces que las han imitado, nos siguen pareciendo impactantes. Un volumen con autores míticos como Al Feldstein, Wally Wood, Harvey Kurtzman, Jack Kamen, Graham Ingels, y muchos más.

'Zoo' Portada de 'Zoo' cropper Aunque en España se editen muchísimos cómics al año, todavía quedan grandes joyas que rescatar, como Zoo (Norma editorial), del guionista Philippe Bonifay (Piratas, El carro de Tespis) y el fabuloso dibujante Frank Pé (Una aventura de Spirou. Little Nemo), uno de los grandes del cómic europeo. Un cuento oscuro y tenebroso ambientado en la I Guerra Mundial, que, sin embargo, destila magia en cada una de sus páginas, que visualmente son alucinantes. Una historia protagonizada por unos personajes absolutamente maravillosos y con un montón de hermosos sueños que verán eclipsados por la dureza de la guerra. Imposible no enamorarse de estos personajes que luchan contra un trágico destino que parece inevitable. El cómic nos cuenta la historia de Célestin, el médico de una pequeña aldea normanda que ha transformado su propiedad en un zoo repleto de animales exóticos. Junto a Célestin conviven su hija adoptiva Manon, el escultor Buggy y la misteriosa Anna, una mujer desfigurada que procede de las estepas rusas. Su pacífica existencia se verá brutalmente sacudida por el inicio de la I Guerra Mundial. Juntos tendrán que luchar por sobrevivir e intentar cuidar a los animales del zoo. Este volumen de Norma recoge los tres álbumes originales en una edición imprescindible.

'Little Nemo según Winsor McCay' Portada de 'Little Nemo según Winsor McCay' Si el dibujo de Zoo os parece insuperable, tenéis que ver lo que Frank Pé hace en Little Nemo según Winsor McCay (Nuevo Nueve), su homenaje al que, para algunos (entre los que me incluyo), es el mejor cómic de todos los tiempos. Uno de los tebeos más bellos del año en el que la imaginación desbordada, la libertad formal y estilística y el arte clásico de McCay se junta con la devoción y la visión futurista de Frank Pé. El resultado solo puede considerarse como ¡Espectacular! Sin duda un clásico moderno que es un regalo ideal para cualquier soñador. El pequeño Little Nemo se pasaba casi toda su existencia en el País de los sueños y aquí Frank Pé nos propone un "juego onírico", un viaje a uno de los universos más ricos y fascinantes que ha dado la ficción, y en el que el único límite es la imaginación. Y Frank Pé demuestra tener una imaginación sin límites, mezclando los personajes de McCay (como el propio Nemo, Flip o la Princesa) con otros creados por él. También mezcla los suntuosos escenarios del Nemo original con otros extraídos de naturaleza ( uno de los temas preferidos de Frank Pé), sorprendiéndonos visualmente en cada página. Y la historia es divertida y emocionante. Un cómic que podríamos definir como "un sueño hecho realidad".

'Las puertitas del Señor López' Portada de 'Las puertitas del Señor López' Protagonizado por otro de los grandes "soñadores" de la historia del cómic, Las puertitas del Señor López (Astiberri), de Carlos Trillo y Horacio Altuna, es uno de los grandes clásicos de la historieta argentina, que denunciaba la dictadura cívico-militar, de aquellos años (se publicó en 1979) y la falta de libertad de expresión que se vivía en el país. El protagonista es el Señor López, un oficinista gris, tímido, obediente y apocado que es víctima de un sistema opresivo en el que la única opción es obedecer sin rechistar y que se siente atrapado en un trabajo y un matrimonio insoportables. Todo cambiará cuando un día descubra una puerta que lo lleva a una dimensión (una especie de mundo de los sueños, como el de Little Nemo) en el que no hay normas ni límites y en el que cualquier cosa es posible. Aunque los sueños de López suelen dejarnos un sabor agridulce. Una de las obras maestras de uno de los grandes equipos del cómic mundial (Trillo y Altuna) que usaban la fantasía para hablar de los problemas reales de su época. Es imposible no sentirse identificado con el pobre Señor López, lo que demuestra que, desafortunadamente, aunque las cosas hayan mejorado, todavía falta mucho camino por recorrer para conseguir la igualdad real entre los seres humanos y que dejemos de aprovecharnos de los que son más débiles que nosotros.

'El tapiz de los dragones de té' Portada de 'El tapiz de los dragones de té' cropper El tapiz de los dragones de té (La Cúpula) es el final de la maravillosa saga de la neozelandesa Kay O'Neill sobre la vida cotidiana en un pueblo donde residen los dragones de té, pequeñas y adorables criaturas, parecidas a pokemons, cuya magia reside en las hojas que nacen en sus cuernos y con las que se fabrica un té con propiedades casi mágicas. Una trilogía dirigida al público infantil y juvenil (de 0 a 99 años), que es absolutamente deliciosa y que se completa con La Sociedad de los Dragones de Té (galardonada con dos premios Eisner) y El Festival de los Dragones de Té, también publicados por La Cúpula. En este último volumen las protagonistas se enfrentarán a decisiones que les cambiarán la vida. Greta cuida de su melancólico dragón, que todavía está de duelo por la muerte de su anterior propietario, al tiempo que intenta forjar una pieza lo suficientemente espectacular como para impresionar a un célebre maestro herrero que está buscando un aprendiz. Mientras que la dulce Minette recibirá un paquete que la obligará a reencontrarse con su pasado. Aunque utilice personajes y criaturas mágicas, la auténtica magia de este cómic está en cómo narra la vida cotidiana de ese pequeño pueblo donde viven los protagonistas. También es un libro ideal para que los chavales aprendan que las mascotas no son juguetes y que hay que cuidarlas; y para que se introduzcan en el mundo de la novela gráfica. Y para que los adultos volvamos a ser niños.

'Jazz Maynard: Cuarteto Noir' Portada de 'Jazz Maynard: Cuarteto Noir' Cuando hace 11 años entrevistamos a Raule y Roger Ibañez (por el cuarto tomo de Jazz Maynard) lo definimos como "un cómic con sabor al mejor cine negro y los clásicos del jazz". Y no nos equivocábamos, porque ahora está considerado uno de los clásicos actuales del cómic "noir" y, junto a Blacksad, ha revitalizado este género en las viñetas europeas y ha influido a muchos autores que han venido después. Pero, aunque el color de la primera edición era estupendo, tenemos que reconocer que esta historia luce muchísimo mejor en blanco y negro, en los dos integrales publicados por Diábolo ediciones, que acaba de sacar el segundo: Jazz Maynard: Cuarteto Noir, con el que finaliza la saga. En este segundo tomo, Jazz Maynard solo quiere vivir tranquilo, tocar la trompeta en el 'Cave Canem' y dedicarle más tiempo a su familia y amigos, sin importarle quién dirija el crimen organizado en el Raval. Pero, como os podéis imaginar, su pasado volverá para atormentarlo. Y ya sabéis que no hay nada más peligroso que un personaje acorralado. Pero... ¿logrará mantener a salvo a los suyos?. La respuesta en este cómic cargado de atmósfera y con numerosos extrsa que enriquecen su lectura.

'Antes del Incal' Portada de 'Antes del Incal' Hace unos meses el director, psicomago y guionista de cómics chileno Alejandro Jodorowski anunció que se preparaba una película sobre El Incal, una de sus obras maestras, realizada junto al añorado Moebius. Esperemos que el proyecto no se quede por el camino, como otros muchos suyos, pero ese anuncio es una excusa ideal para disfrutar de este gran cómic y de sus derivados, como Antes del Incal, que acaba de publicar Reservoir Books y que narra la juventud de John Difool antes de convertirse en el célebre antihéroe de la saga. Una precuela en la que el estupendo dibujante serbio Zoran Janjetov se enfrentó, con éxito, a la titánica tarea de sustituir a Moebius. Y que nos cuenta como fue la juventud de este detective destinado a luchar contra los grandes poderes del cosmos. Una Space Opera alucinante que mezcla la epopeya, con la espiritualidad, la religión, la psicomagica, la política... y eun gran sentido del humor. Y que ha influído en las casi todas las grandes obras del género posteriores. Un cómic que no debería faltar en la tebeoteca de cualquier aficionado que se precie. Y en una edición espectacular que podemos considerar como la definitiva.

'Las crónicas de odio' Portada de 'Las crónicas de odio' Peter Bagge (1957) es uno de los grandes del cómic norteamericano alternativo conocido principalmente por sus series Mundo idiota (en los 80) y Odio (en los 90). La editorial La Cúpula ha publicado en España casi todos su trabajos y ahora lanza la edición definitiva de Odio que muchos califican como la Gran Novela Americana Grunge por estar ambientada en los 90, la época del auge de ese estilo de rock alternativo (y de forma de vida). Odio es una continuación de La familia Bradley (una de las series incluídas en Mundo Idiota), protagonizada por Buddy Bradley y su familia (compuesta por un padre autoritario y bastante vago que se pasa la vida bebiendo cerveza y viendo la televisión, una madre que se refugia en la religión para soportar a la famillia, una hermana poco agraciada y bastante pirada y un hermano pequeño un poco fascista. Buddy tampoco se libra porque es adulto con complejo de Peter Pan, perteneciente a la Generación X semialcohólico y bastante vago, por lo que lleva el camino de parecerse a su padre. Con esos personajes ya os podéis imaginar que esta serie es una de las cumbres del humor políticamente incorrecto. En este primer tomo integral, de los cinco de que constará la serie, vemos como la llegada de los años 90 pilla a Buddy trabajando en una librería de segunda mano y viviendo con un politoxicómano (Apestoso) y un negro asocial y un poco paranoico llamado George Hamilton III. Tres especímenes tan alocados como divertidos que están a punto de vivir esa explosión grunge, la llegada de la MTV, la muerte del vinilo... y la llegada de Valerie, una joven que le complicará aún más las cosas. Los personajes y las situaciones de Bagge pueden parecer exageradas e incluso desquiciadas, pero en realidad encubren las frustraciones humanas, las dificultades para relacionarnos los unos con los otros, y para aceptarnos a nosotros mismos, que son tan comunes actualmente. Una divertidísima y despiadada exploración de la psicología del ser humano que nos engancha desde la primera página y que nos mantiene en vilo, pendientes del destino de unos personajes tan miserables como reales, que se encaminan irremisiblemente hacia el desastre. Uno de los cómics más gamberros, ácidos y divertidos de la historia. Y con un dibujo que marcó una época y ha sido imitado desde entonces.