Creades les primeres partícules d'hidrogen verd a Lloseta

La planta de Lloseta ha dut a terme les proves tècniques on s'han creat les primeres molècules d'hidrogen verd. Es tracta d'una mesura pionera a Espanya i al sud d'Europa emmarcada dins el Pacte Verd Europeu de la Comissió Europea. Les Balears es converteixen així en referent en matèria d'energies renovables.

Segons el Director General d'Energia, Pep Malagrava, es tracta d'una mesura molt positiva per la comunitat autònoma tenint en compte que les Illes "estan marcades per la fragilitat del Territori". Així mateix, ha explicat que l'hidrogen creat servirà, entre d'altres, per abastir 5 autobusos de l'EMT, flotes de vehicles, xarxa de gas natural.

300 tones d'hidrogen

“L'hidrogen verd és un vector energètic“

Es produiran 300 tones d'hidrogen anuals i s'evitaran 21.000 tones de CO₂ cada any. "L'hidrogen verd és un vector energètic importantíssim per l'emmagatzematge a llarg termini, precisament perquè tenim una font renovable que és el sol, però que és estacional. També el podem utilitzar per altres usos com la descarbonització del transport marítim i en un futur de l'aeronàutic", ha assenyalat.