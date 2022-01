El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al PSOE de “urdir en los despachos” una moción de censura y de “conspirar para conseguir tránsfugas” entre sus ya ex socios de Ciudadanos y ha culpado a ambas formaciones del adelanto electoral en la región para el próximo 13 de febrero: “No tenía sentido, ellos son los que han provocado esta situación”.

Mañueco, que este lunes rompió con Ciudadanos y remodeló su Ejecutivo sin los consejeros ‘naranjas’, ha insistido en una entrevista en RNE. “Quien ha elegido la fecha (electoral) no he sido yo, han sido mis socios y la oposición. El PSOE, fundamentalmente, que desde el inicio del mandato está intrigando y conspirando para conseguir tránsfugas” para la moción de censura, ha asegurado.

Pese a que en Ciudadanos han rechazado que su intención fuera pactar con el PSOE una moción, Mañueco ha incidido: “Quien ha amenazado con una moción desde septiembre ha sido mi socio, pública y privadamente”. Además, ha vuelto a acusar a Ciudadanos: “Iban a aprobar unos presupuestos a espaldas del presidente, a espaldas del PP”.

Preguntado sobre qué pruebas o indicios tenía el presidente sobre una posible moción de censura, ha dicho: “Sabe una persona que ha sufrido una moción de censura cuándo le van a poner una moción de censura”. A continuación, ha asegurado que el ya exvicepresidente Francisco Igea (Cs) “ya amenazó” a mediados de septiembre con que la oposición podría contar con sus votos para la moción.

“En los últimos días de la coalición, la confluencia de intereses entre el PSOE, Cs y algún partido local era evidente”, ha proseguido, y ha asegurado que este lunes, “las respuestas del PSOE y de Ciudadanos eran claramente idénticas”.

Por ello, ha defendido su decisión “ante la posibilidad de que en estos momentos hubiera un gobierno Frankenstein” en la región “al estilo Sánchez”, algo que “sería letal”. “Por ello, he dicho: que hablen las personas, les he otorgado la voz y el voto para que el 13 de febrero elijan el gobierno que quieren”.

Por otra parte, Mañueco ha rechazado las acusaciones de Ciudadanos y de partidos de la izquierda respecto a la “irresponsabilidad” de convocar elecciones en plena sexta ola. “Hemos sido un Gobierno que ha actuado con eficacia”, ha dicho. “La intención era agotar la legislatura, ese era mi deseo, pero quien ha elegido ese momento no he sido yo”, ha reiterado.

El Gobierno de Castilla y León está "en plenas facultades"

Ha asegurado que el Gobierno de Castilla y León está “en pleno ejercicio de las facultades” y que ahora cuenta con “el mejor consejero de Sanidad” (Alejandro Vázquez, en sustitución de la consejera de Ciudadanos). “Puedo trasladar un mensaje de tranquilidad a la población de Castilla y León y decir que la Junta les va a proteger como hasta ahora”, ha sentenciado.

Mañueco ha advertido de que él podría “haber tenido una posición personal más cómoda” y no convocar elecciones pero “lo importante era garantizar el futuro” de la ciudadanía. En este sentido, ha asegurado que “los sondeos” electorales no han tenido “nada que ver”. También ha reiterado que él no acepta “chantajes” ni esa “política de privilegios a cambio de votos que funcionan” con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por ahora, Mañueco descarta gobernar con Vox. “Aspiro a tener una mayoría amplia, de votos suficientes, que me permitan un gobierno en solitario”, ha dicho. Y ha descartado que el salto de Soria Ya! (plataforma similar a Teruel Existe) vaya a hacer daño al PP ya que es “una muleta” para la izquierda, a quien puede restar votos, y para Sánchez.