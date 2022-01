La serie de tornados más intensa que se recuerda en el medio oeste de Estados Unidos se ha cebado con la localidad de Mayfield, en Kentucky, que ha quedado devastada como si hubiera sido víctima de un episodio bélico con la gran mayoría de sus edificios destruidos.

"Parece que estalló una bomba. No sé cómo puede haber sobrevivido alguien. Me siento mal por los que no lo han logrado y por los que han quedado atrapados. Estoy seguro de que fue aterrador", ha dicho Tony Meeker, quien se ha mudado a Mayfield recientemente.

Mayfield ofrece un panorama de destrucción. Algunos vecinos se afanan en limpiar y recuperar lo que queda de sus casas y negocios. Es una ciudad arrasada, cada esquina es ahora un montón de amasijos.

"Parecía que había caído una bomba". Así ha descrito Wayne, dueño de un restaurante de barbacoas, el estado en que encontró su negocio cuando regresó de ver un partido de baloncesto el pasado viernes. Ahora ha colocado la bandera estadounidense y está empeñado en reconstruirlo y abrirlo cuanto antes.

01.13 min Miles de personas pierden sus casas por la letal cadena de tornados en Mayfield

En este segundo día de trabajos de desescombro, los equipos de rescate siguen buscando personas casa por casa. En esta ciudad se concentra el mayor número de víctimas, decenas de personas murieron mientras trabajaban en el turno de noche de una fábrica de velas. Pero además de Mayfield, varios pequeños pueblos han quedado arrasados.

Robert Bowlin, 59, sentado a la puerta de su casa en Mayfield, Kentucky. REUTERS/Cheney Orr

Los tornados golpearon a seis estados del país y dejaron decenas de muertos, más de 74 según el último balance, y un número indeterminado de desaparecidos. Según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés), se recibieron informes de 37 tornados en Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Misisipi y Tennessee.

Los residentes de Mayfield todavía no salen de su asombro ante la magnitud de los daños. "Un amigo me dijo que el juzgado se había derrumbado y que el tornado se dirigía hacia mi casa, pero nunca imaginé esto. Pensaba que se había desprendido una teja o dos pero me vine abajo cuando me trajeron por la mañana", ha dicho Barbara Patterson.

Sunil Neadadi, dueño de una tienda, ha lamentado que tras el paso del tornado hubo un grupo de gente que llegó para robar el local. "Estaba en la puerta principal cuando pasó, me empujó hacia atrás y la puerta me cayó encima. Corrí al interior, todo se estaba cayendo. Al cabo de una hora aproximadamente, varias personas llegaron para robar la tienda y me golpearon en la cabeza".

La familia de Telvin y Ronaldo también lo ha perdido todo. En el bajo de su casa tenían una tienda de productos de Guatemala y arriba vivían con sus hijos de 3 y 5 años. Salvaron la vida acurrucados en una esquina de la casa que soportó el ímpetu del tornado. "Vi como se volaban los vidrios, como todo caía", ha dicho Ronaldo.

Llevaban tres años en Estados Unidos y cuatro meses en Mayfield. "Este fue el lugar donde nosotros quisimos iniciar un nuevo trabajo, invirtiendo todos nuestros esfuerzos, todos los ahorros que teníamos y lo más triste es que no le habíamos puesto 'aseguranza'", ha lamentado Telvin. Tiene otro hijo en camino y este noche dormirán bajo techo en casa de un amigo.

01.00 min La destrucción de Mayfield a vista de pájaro

"Lo he perdido todo de nuevo" Janet Kimp (66 años) y su hijo Michael Kimp (25 años) sobrevivieron acurrucados en el pasillo de su casa, la única estancia donde el techo o las paredes no se derrumbaron. Es el último desastre que sufre después de que se quemara su casa hace años y tuviera que declararse en bancarrota tras la muerte de su marido. "Lo he perdido todo de nuevo", ha dicho Kimp, parada en lo que queda del salón de su casa. Por contra, la casa de su hija no sufrió daños. Janet Kimp y Michael Kimp entre los escombros de su casa. REUTERS/Cheney Orr El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, ha dicho que el número de muertos podría incluso superar los 100. “Este evento es el peor y más devastador evento de tornado en la historia de Kentucky”, ha dicho Beshear sobre un tornado que se cebó sobre la fábrica de velas de Mayfield, una empresa familiar donde, bajo la intensa luz de los focos decenas de bomberos de varias regiones vecinas, se afanan en retirar escombros. Paige Tingle ha conducido durante cuatro horas con la esperanza de encontrar con vida a su madre de 52 años, Jill Monroe, que estaba trabajando en la fábrica y de la que no ha tenido noticias. "No sabemos qué sentir, estamos intentando encontrarla. Es un desastre". En una zona vigilada por soldados de la Guardia Nacional, varias máquinas escavadoras no cesan de retirar restos mientras se oye de manera intermitente el ruido de las sierras mecánicas cortando el metal. La fábrica de velas se derrumbó por completo con 110 personas en su interior y solo 40 habían sido rescatadas de los escombros el sábado por la tarde. Mayfield, arrasada por un tornado 9 Fotos 1 / 9 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Mayfield 12.12.2021 Una librería permanece en pie entre los escombros de una casa.

Mayfield 12.12.2021 Un trabajador se afana en las tareas de desescombro.