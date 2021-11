La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) acaba de aprobar la fase 2 de ensayos clínicos para la vacuna de la compañía catalana Hipra contra la COVID-19, que ampliará así sus pruebas en seres humanos, según ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La nueva etapa de esta vacuna experimental se realizará en 10 hospitales españoles y contará con la participación de más de 1.000 pacientes.



Se trata del primer ensayo Fase 2b de una vacuna desarrollada en España, y su finalidad será evaluar la seguridad y la inmunogenicidad (la capacidad para inducir una respuesta inmune) de una vacuna de refuerzo en adultos con la pauta completa de Pfizer, ha informado la AEMPS.La fase 2 de un ensayo clínico comprende un número mayor de voluntarios, aunque es en la fase 3 cuando se amplía el número de personas hasta lograr una muestra realmente significativa.





El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente una ayuda económica de 15 millones a esta empresa farmacéutica, con sede en Amer (Girona), que desarrolla la vacuna contra el coronavirus más avanzada en España. "Es una extraordinaria noticia para la ciencia y la sociedad española. (...) Un motivo de orgullo de país", ha señalado el presidente del Gobierno durante el acto de presentación de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) 'Por la Sanidad de Vanguardia', en el Instituto de Salud Carlos III.



Hipra prevé producir 400 millones de dosis de su vacuna COVID-19 durante 2022. Se trata de una vacuna de proteína recombinante que ha sido diseñada para optimizar su seguridad e inducir una potente respuesta inmunitaria neutralizadora del virus. Esta empresa se dedica habitualmente a la investigación y producción de productos veterinarios, pero ha tenido que reconvertirse industrialmente para el desarrollo de su vacuna humana contra el coronavirus, un esfuerzo que ha contado con el apoyo de la Comisión Europea y del Gobierno español.

Refuerzo para la vacuna de Pfizer

Tan pronto como sea posible, los centros hospitalarios comenzarán a seleccionar a aquellas personas que cumplan con los criterios de inclusión especificados en el protocolo: 1.075 voluntarios que no hayan pasado la enfermedad y que hayan recibido dos dosis de Comirnaty -Pfizer-, a los que se inyectará un pinchazo de refuerzo al menos 182 días y no más de 365 días después del segundo pinchazo.



Los hospitales que participarán son el Hospital Clínic y el Vall d’Hebron en Barcelona; el Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona; el Hospital Germans Trias i Pujol - Can Ruti de Badalona; el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y La Paz de Madrid y el Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. También, el Hospital Universitario de Cruces de Barakaldo; el Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga y el Hospital Clínico Universitario de Valencia.



Para autorizar esta nueva etapa, la Aemps ha tenido en cuenta que en el estudio fase 1/2a que aprobó en agosto no se han apreciado problemas de seguridad y solo se han encontrado los efectos esperables en cualquier vacuna. Si los resultados que se obtengan de la fase 2b son favorables, se iniciará la fase 3 inmediatamente, y a ella se adherirán más hospitales españoles y de otros países europeos y con un mayor número de voluntarios.