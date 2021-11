El relat cronològic del que va passar dins l'avió d'Air Arabia

La tripulació de l'avió d'Air Arabia té una versió del que passà la nit de divendres a les pistes de Son Santjoan. El comandant de l'aeronau ha fet un relat cronològic del que va passar i en destaquen dues coses, que les forces de seguretat espanyoles no actuaren amb rapidesa i que dos dels passatges que intentaren escapar foren introduïts dins l'avió i retornats al Marroc. La Guàrdia Civil té una opinió ben diferent, que s'actuà segons els protocols aeroportuaris i que els dos passatgers que foren "tornats en calent" no formaven part del grup que va escapar.



El relat de la tripulació d'Air Arabia explica que a les 17.18 hores el comandant del vol Casablanca-Istanbul és alertat que un passatger té una emergència mèdica. Un metge que viatja a bord confirma la gravetat i diu que la vida del passatger corre perill. A les 17.50 aterren a Palma. Deu minuts més tard els equips mèdics pugen a l'avió i se'n duen el presumpte malalt a l'hospital amb un acompanyant. Els aldarulls dins l'aeronau comencen a les 18.45 i a les 19.25 més de vint passatgers escapen per les escales i es dispersen per les pistes de Son Santjoan, provocant el tancament de l'aeroport i el posterior caos aeri.

Devolució en calent de dos passatgers “Important incident i la tripulació, increpada“ Segons l'atestat policial "aprofitant que l'avió no estava sent vigilat es va produir un important incident i la tripulació va ser increpada". Segons la versió del comandant, la Guàrdia Civil "va arribar tard i no es va acostar a l'avió després que els passatgers haguessin fugit". Segons el mateix informe, les forces de seguretat varen aconseguir agafar dos dels passatgers fugits i els van tornar a ficar a l'avió que després va viatjar cap al Marroc. La Guàrdia Civil nega que aquests passatgers intentassin escapar i per això varen ser retornats al seu país d'origen.

Dilluns recorreran l'ordre de presó En total dotze persones van ser localitzades i finalment la jutgessa va decidir enviar-los a presó provisional comunicada i sense fiança. Els migrants estan acusats de dos delictes de sedició. La defensa dels migrants detinguts qüestionen la sedició i demanen la seva llibertat. Per aquest motiu recorreran dilluns davant la justícia la decisió de la jutgessa de guàrdia. Dos passatgers més se sap que varen viatjar amb vaixell, des de Palma a la Península. Dels altres deu passatgers desapareguts no se'n sap res.