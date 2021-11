Miles de migrantes, entre ellos familias enteras con niños, se amontonan en una franja de terreno de la región de Grodno, en Bielorrusia, junto a la valla fronteriza con Polonia, erizada de concertinas. Entre ellos hay iraquíes, turcos, sirios y afganos, según han confirmado a RTVE.es varias fuentes. La Cruz Roja polaca asegura que hay incluso ciudadanos de países latinoamericanos.

Afrontan a la intemperie temperaturas máximas de 9ºC y mínimas de 1ºC, que la semana que viene pueden bajar de los 0ºC. Cruz Roja y ACNUR han distribuido, en ambos lados de la frontera, ayuda básica, como mantas, sacos de dormir, ropa y comida, y los migrantes han comenzado a montar cabañas improvisadas y a abastecerse de leña del bosque circundante.​ Desde que comenzó esta crisis, en julio, han muerto al menos ocho personas, según ACNUR.

Si el pulso entre el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko y la Unión Europea es una "guerra híbrida", como afirma Bruselas, entonces estas son las víctimas de esa guerra. "Los líderes políticos se han olvidado de que son personas que necesitan acceso a protección y cuidados médicos", explica la responsable de emergencias médicas de MSF, Crystal van Leeuwen. Unas personas "extremadamente vulnerables" que, de continuar la crisis, algunas de ellas "posiblemente morirán".

De Oriente Medio a Polonia y Alemania

Algunos, no obstante, consiguen pasar y adentrarse en Polonia. Es el caso de Youssef Atallah, procedente de Siria, que ha contado su historia a Reuters. Afirma que un soldado bielorruso le rompió la nariz. "Les dijimos [a los guardias] que queríamos volver a Minsk, que no queríamos continuar este viaje. Pero nos dijeron que no había vuelta atrás. Solo que nos fuéramos a Polonia".

Michal Mikolajczyk, abogado y miembro de la Cruz Roja polaca, confirma a RTVE.es que algunos migrantes han sido golpeados, según su propio relato, por "gente de uniforme", pero no puede confirmar si se trataba de guardias bielorrusos o polacos. Esta experiencia la comparte van Leeuwen, de Médicos Sin Fronteras, quien cuenta que han tratado lesiones físicas de las que las víctimas culpan a los guardias "polacos y lituanos". Muchos llegan también con heridas tras haber recorrido kilómetros de bosques.

"Algunos nos han manifestado que quieren pedir asilo en Polonia. Otros se dirigen más al oeste, ya hay personas que han sido detenidas en la frontera con Alemania, después de haber recorrido más de 500 kilómetros. Otros han perdido toda esperanza y solo quieren volver a casa", explica Mikolajczyk. Muchos lo vendieron todo en su país de origen para comprar un billete turístico de avión hasta Minsk.

La UE acusa precisamente a Lukashenko de haber organizado estos vuelos y de facilitar que lleguen hasta la frontera. Este viernes, Turquía ha restringido los viajes de pasajeros de Siria, Irak y Yemen hacia Minsk a bordo de aviones de la aerolínea estatal bielorrusa, Belavia.

Anna Chmielewska, activista de la ONG polaca Fundacja Ocalenie, en un almacén de ropa y otros artículos de primera necesidad para los refugiados en Sokolka, cerca de la frontera con Bielorrusia. Wojtek RADWANSKI / AFP

"Vinieron engañados, les habían dicho que detrás de un pequeño bosque estaba Europa, el paraíso, y no es así", lamenta Mikolajczyk. Pero más allá de las razones por las que emigraron, Van Leeuwen recuerda que son personas que "tienen derecho a estar a salvo, a tener acceso a cuidado médico y humanitario y a ser tratados con dignidad". "Hemos conocido a familias, mujeres embarazadas, bebés de solo unas semanas" a los que, con la fuerte militarización de la zona "se les está criminalizando"

Cruz Roja, junto con ONG locales, ha hecho llegar a los migrantes artículos de primera necesidad, sin embargo aún no ha recibido permiso de las autoridades para acceder directamente a la zona fronteriza. Tampoco Médicos Sin Fronteras ha obtenido autorización para atravesar el área de seguridad. "Estamos muy preocupados por las condiciones de salud de las personas", advierte Van Leeuwen.

“Hemos tratado a personas que han intentado suicidarse“

Deshidratación severa e hipotermia como resultado de las duras condiciones en las que se encuentran son las consecuencias físicas que MSF está encontrando en la frontera, pero la crisis humanitaria también está haciendo mella en la salud mental de los migrantes, que "son enviados de aquí para allá", del borde de un país al otro. "Algunos presentan trastornos psicológicos como el estrés postraumático. Hemos tratado a personas que no han sabido cómo afrontar la situación al extremo de que han intentado suicidarse", cuenta.

"Esta es una gran crisis humanitaria, la situación en los últimos dos días es peor y peor - advierte Mikolajczyk - Cuando cada vez tenemos más migrantes, y las temperaturas bajan, tenemos que actuar más rápido".