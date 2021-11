Boi de récord: pesa 2.500 kg e vendeuse por 39.900 euros

Chámase Líbano porque así o bautizou a neta do dono. Este boi de raza rubia galega foi criado desde hai nove anos nunha granxa de Xove, na Mariña de Lugo. "Foi criado con moito cariño, era moi dócil, comprámolo con catro meses e criámolo como unha mascota", di o dono, José Louzao Quelle.

Exemplar excepcional

É un exemplar excepcional porque pesa uns 2.500 kg, segundo estima quen o vai mercar.

"É un tesouro que encontras. Eu ando diariamente buscando gando e non vexo desto", di o tratante Luis Antonio Rebolo.

Por iso tamén van pagar por el un prezo récord de 39.900 euros, unha cifra da que non hai constancia na compravenda de bois en Galicia.



O comprador escala prezos, comparando co que ten pagado ata agora por outros exemplares.

"4.000 euros, 5.000, ata 8.000, se me apuras 10.000, 12.000… Pero nunca supera o prezo deste boi", sinala Luis Antonio Rebolo.