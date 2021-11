La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado este viernes que las acusaciones a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, por parte de algunos partidos de la oposición como el PSOE sobre la adjudicación de contratos, son "el precio" que ella tiene que pagar "por gobernar" y "por estar arriba en las encuestas".

"Creo que se lo harían a cualquiera viendo, a la desesperada, cómo se está comportando la izquierda en Madrid, que ya perdió en las urnas, ya perdió en la calle, y ahora ha perdido el juicio", ha manifestado la líder 'popular' en declaraciones a los medios.

La presidenta madrileña se refería así a las acusaciones lanzadas este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid por la diputada socialista Carmen López, quien deslizó que el hermano de la presidenta se dedica "a ir a los hospitales a sugerir con qué empresas" deben contratar. Unas palabras que provocaron su expulsión por parte de la presidenta de la Cámara, María Eugenia Carballedo, y la marcha posterior de Más Madrid, PSOE, Unidas Podemos y Vox del hemiciclo de la Asamblea a modo de protesta.

En declaraciones a los periodistas, en una entrega de premios en Colmenar Viejo, Ayuso ha puesto el foco en que el Pleno de este jueves estaba "orquestado" y "promovido" por la oposición "de izquierda a derecha" con el fin de "sembrar sospechas sobre la gestión" de su Gobierno. "A lo largo del Pleno el consejero de Hacienda (Javier Fernández-Lasquetty) dio explicaciones acerca de toda la información que se nos iba pidiendo, y viendo la situación a la desesperada lo que provoca la izquierda son esas escenas que no son propias de los parlamentos", ha subrayado.

Para Ayuso, lo que hizo Carballedo es "cumplir con el reglamento y con un artículo muy claro que sobre todo defiende el decoro y la cortesía parlamentaria". Y ha recalcado que es "la máxima autoridad de la Cámara" y quien decide "cómo se tiene que dirimir el debate", por lo que cree que lo único que puede hacer es "respetar" como diputada estas decisiones. Al mismo tiempo, sí que ha manifestado su sorpresa por la posición de Vox, que también abandono el hemiciclo criticando la "doble vara de medir" de Carballedo.

Más Madrid pide la comparecencia del hermano de Ayuso

Tras la polémica en la Asamblea, el grupo parlamentario Más Madrid ha registrado este viernes una petición para que Tomás Díaz Ayuso comparezca en la Comisión de Sanidad, precisamente para dar cuenta sobre la adjudicación de un contrato de 150.000 euros a una empresa vinculada con una sociedad en la que él trabaja.

En declaraciones remitidas a los medios, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha explicado que su grupo ha registrado una petición para que comparezca el hermano de Ayuso ante "el bochornoso espectáculo" del jueves "con una presidenta que no está capacitada para ejecutar sus funciones de manera ejemplar y un PP que piensa que las instituciones son parte de su cortijo".

García ha indicado que, con esta comisión, quieren que Tomás Díaz Ayuso arroje "luz" en primera persona sobre este contrato y "si no tiene nada que ocultar será el primer beneficiado de esta comparecencia". "Los madrileños nos merecemos saber que en esta comunidad no se está haciendo ningún trato de favor por tener ningún apellido y menos el de Díaz Ayuso", ha señalado García, que ha concluido que la Sanidad no puede ser la "puerta de entrada ni el coladero" para amigos y familiares del PP.

Preguntada expresamente por la comparecencia de su hermano, Ayuso, quien ha aclarado que este "no tiene ninguna empresa", ha insistido en que este es el precio que hay que pagar "por estar al frente de la Comunidad, por tener una oposición que francamente está cada vez más alejada de los ciudadanos". "Esto me viene pasando desde que soy candidata", ha zanjado.