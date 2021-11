El desborde de lava en el cono del volcán de La Palma registrado en el medio día de este jueves ha quedado "en algo puntual" y las coladas "siguen discurriendo por los mismos caminos", según ha señalado Itahiza Domínguez, del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Domínguez ha añadido en el mismo mensaje que "estos fenómenos son habituales debido a taponamientos parciales del canal lávico".

“Imágenes de la erupción grabadas desde Tacande a las 19.30 (hora canaria) / Footage of the eruption registered from Tacande at 7.30 pm (Canarian time) pic.twitter.com/wJOLHpLZtE“