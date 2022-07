Siempre es una buena noticia anunciar el nacimiento de una nueva editorial y una nueva revista, sobre todo si es un proyecto hecho con tanto cariño como Kame Kame (Kame Kame Ediciones), una revista de manga al más puro estilo japonés, pero hecha en España y con autores españoles e internacionales.

Hemos hablado con Juan Alarcón, uno de sus responsables, que nos comenta qué nos vamos a encontrar en sus páginas: "Kame Kame es una revista de manga, lo cual significa que las historias que contiene están pensadas en términos de narrativa y códigos propios del cómic manga. Por eso hemos procurado que su formato también reflejara lo que es típico de una revista de estas características, es decir; muchas páginas y contenido a precio reducido".

"Y además -continúa Juan- es una revista que pretende dar salida a la creatividad de los autores que trabajan este tipo de cómic, que por alguna razón que se nos escapa, porque el manga tiene unas cifras de ventas muy buenas, siempre lo tienen más difícil a la hora de publicar su trabajo en casi todo el mundo exceptuando Japón, el país de origen del manga, claro. Así que el espíritu es llenar un hueco en el mercado, tanto para autores que quieren ver publicado su trabajo, como para lectores que están ávidos de productos con la estética y códigos del manga, pero más orientados a su cultura y orígenes. Y la intención no es otra que abrir camino, asentar el manga como un producto editorial más, donde todos esos autores que han crecido leyendo manga y se han desarrollado como artistas en esta disciplina del cómic tengan su hueco editorial".

Página de 'Lucky Lucy', de Jonás

Han montado su propia editorial Kame Kame es un grupo de librerías especializadas de Cataluña que se han lanzado a la aventura de editar su propia revista: "Kame Kame Ediciones -nos cuenta Juan- somos un grupo de profesionales en nuestros respectivos campos: la venta, el marketing, el guion, el dibujo, la maquetación, etc. pero unos neófitos en el mundo editorial. Quizá por eso nos hemos decidido a dar el paso de editar la revista. No ser consciente de dónde te metes supongo que ayuda a tomar más riesgos. Pero eso no implica que no estemos siendo cautos a la hora de calcular los posibles problemas con los que nos vamos a topar. Iniciar un proyecto editorial es como caminar por ascuas invisibles, quien te mira te ve gesticular y andar raro, pero no sabe por qué y probablemente piensen que te pasa algo. Pero a veces el camino lleno de ascuas es el único que hay y no queda más remedio que atravesarlo, así que ahí andamos". Para ello han tomado como modelo las revistas de manga japonesas, como nos explica Juan: "Se basa en todas las publicaciones japonesas, que tienen un formato grande en tamaño y grueso en número páginas, pero en ninguna en particular. Queremos que los lectores tengan acceso a una buena cantidad de historias por número, además de diversidad de géneros. Creemos que el formato de revista japonés es bueno porque puede ofrecer todo eso sin resultar excesivamente caro". "La periodicidad será trimestral para que el ritmo de producción sea sostenible a largo plazo -añade-. En su interior podréis encontrar historias de aventuras, romances, comedia, fantasía, que seguramente los aficionados al manga conozcan por sus nombres en japonés como shonen, yaoi, isekai, shojo etc. Un poco de todo. Lo que sí hemos cuidado es que las historias tengan la mayor calidad posible, independientemente del género al que pertenezca cada una". Página de 'Da el paso', de Gialezz

Las series y autores del primer número Preguntamos a Juan qué series y autores nos vamos a encontrar en este primer número: "Series como Adarmyst del guionista y escritor Daniel Estorach y el dibujante Albert Carreres, un Isekai donde los protagonistas tendrán que defender el mundo a través de las aventuras que viven dentro de un videojuego. O como Cat Island cuyo autor es Jonás, un divertido shonen de aventura en el que los personajes buscan una seta capaz de conceder un deseo. Hay un Slice of Life de Gialezz, un autor chileno de 19 años que quizá sorprenda por su madurez artística y temática. Y sin duda uno de los que más está gustando, JunkRat de Deyan, un One-Shot completamente rompedor en la parte estética". Pero... cómo han conseguido reunir a este grupo de prometedores jóvenes artistas: "Buf, esto ha sido una odisea -confiesa Juan-, porque hemos tenido que navegar entre Escila y Caribdis por todo internet. Afortunadamente hoy el talento no es local, sino que está donde se necesita gracias a las redes de comunicación. Ha sido un proceso de búsqueda, negociación, trabajo y puesta en común que nos ha llevado meses. Claro, había que pensar a futuro y procurar que los autores no sólo aportaran contenido para el número 1, sino que la periodicidad establecida se pudiera mantener, así que hemos movido el avispero de cualquier red social donde pudiera haber artistas de manga a ver si alguno nos picaba". "En general ha habido buena acogida cuando contactábamos con alguien y le explicábamos el proyecto -añade Juan-. El caso es tener buen ojo para diferenciar a los dos tipos de dibujantes que pululan por las redes, esto es: los que de verdad hacen cómic y saben lo que supone meterse en un proyecto largo, y aquellos que dicen hacer cómic, pero en realidad sólo tienen ilustraciones sueltas y no conocen bien el trabajo ni la cantidad de horas que hay que meterle a un proyecto. Si te lanzas a hablar con todo el mundo puedes perder mucho tiempo en negociaciones que luego quedarán en nada casi seguro". "El proceso empieza por distinguir, casi al primer vistazo, quién puede hacer cómic y quién no. A partir de ahí ya es exponer las condiciones que ofrece la editorial y ver si a los artistas les interesa. En Kame Kame estamos ofreciendo un contrato con un 10% de royalties sobre precio de portada en caso de publicar en tomos la obra, 40% para la venta digital y 40% por los derechos de transformación (merchandising, derechos televisivos o venta a terceros) y el pago por página para la revista es de 20 euros. Se puede trabajar en solitario o en colaboración con un guionista. Existe otra modalidad de trabajo exclusiva para dibujantes donde la editorial proporciona el guion y el pago por página es de 25 euros, pero en este caso la editorial retiene por completo los derechos sobre la obra. Somos plenamente conscientes de que el pago por página es insuficiente para el tiempo que lleva el trabajo hacerlas, pero nuestra prioridad absoluta es mejorar las condiciones de los y las artistas que trabajen para la revista. Para ello hace falta rentabilizar el proyecto y mejorar". Página de 'Adarmyst', de Estorach y Carreres

Respeta el formato de lectura japonés Otra de las curiosidades de la revista Kame Kame es que respeta el formato de lectura japones (de derecha a izquierda). "Nosotros -confiesa Juan-, debatimos si occidentalizar la revista o respetar el formato japonés y en vista de lo acostumbrados que están los lectores al formato manga decidimos optar por lo segundo. Cuando pensamos en nuevos lectores, que son los que no están acostumbrados al formato de lectura japonés, se nos viene a la memoria aquellos primeros mangas de los años 90 que empezaban a adoptar este formato para probar el mercado. Y bueno, si nosotros pudimos en su momento cuando no había nada parecido, ahora que todo el manga está en formato original, si quieres leer manga tiene que ser así, sí o sí. Al final tienes que entrar porque no hay ningún título occidentalizado. Para no confundir, seguimos la tendencia y así nos acoplamos al mercado". "Para los dibujantes no implica ninguna dificultad -nos explica-. Hay algunos que directamente trabajan en formato de lectura japonés y los que no sólo tienen que dar al botón de "voltear horizontal" en cualquier programa de edición de imágenes y listo. Un gran número de dibujantes sigue haciendo sus historias occidentalizadas, pero los programas nos permiten girar las páginas al gusto". Página de 'Junkrat', de Deyan

Una época dorada para el manga español El manga vive una época dorada en España y hace un par de años Planeta lanzaba una revista similar a esta: Planeta Manga, realizada integramente por autores españoles. "La principal diferencia con Planeta Manga es que Kame Kame incluye autores internacionales -asegura Juan-. Queremos que nuestro grueso de producción y autores provenga de España, pero no nos cerramos a participaciones de autores de otras nacionalidades. Nuestro principal objetivo es ofrecer una revista de calidad en todos los sentidos. Por eso en este primer número ya hay autores de Argentina, Chile o Singapur. Y en futuros números tendremos historias de Italia o incluso del mismo Japón". "La otra diferencia evidente es el tamaño como editorial -continúa-. Nosotros somos un grupo muy pequeño, pero quizá eso nos otorgue cierta libertad creativa o incluso cierto afán por arriesgar en diferentes áreas que una empresa más grande no se puede permitir. Respecto a si llena un hueco en el mercado del manga en sí, creemos que no. El mercado del manga está saturado de licencias extranjeras, hay poco que llenar ahí. Pero sí que llena un hueco en el mercado del manga español, que hasta la aparición de Planeta Manga y después del cierre de la línea Gaijin de Glénat hace ya mucho tiempo, no tenía ninguna vía de escape. Ahora ya hay dos y eso siempre es bueno. Ojalá vengan más". Página de 'A través del pozo de los deseos', de Rachta Lin La revista tiene 320 páginas y cuesta 9,95 Euros, un precio muy competitivo. "Para los lectores ningún precio es competitivo porque todo es caro -afirma Juan-. Y yo como lector también lo siento así. Pero claro, cuando te metes a sacar un producto cultural al mercado y te topas con los pagos a autores, imprenta, distribuidor, tiendas, impuestos, pues le tienes que poner un precio que como mínimo no te haga perder dinero. La competitividad se puede sacar quitando beneficio editorial y negociando con imprentas y distribuidoras, poco más. Nosotros hemos pedido presupuestos en toda España, hasta que hemos dado con lo mejor. Y a pesar de todo, lo primero que se criticó de la revista fue el precio". "Claro -añade-, con el precedente de Planeta Manga parece que las publicaciones pueden ser así, pero la realidad es que no. De hecho su otro proyecto de revista, Tezucomi, con el mismo formato y 400 páginas, tiene un precio de 20 euros, que está más acorde con el mercado. Sólo hay que pensar que el tomo medio de manga, que es la mitad en tamaño y páginas que la revista, ya cuesta 8,50 con tendencia a los 9,00 euros. Y el mejor ejemplo lo tenemos en los tomos dobles, con 330 páginas y a 15 euros. El precio de Kame Kame es realmente competitivo, pero que al lector le resulte caro no es sorprendente porque todo está carísimo. En un mercado de sueldos bajos y precios altos, nada es competitivo. Pero hemos hecho lo que estaba en nuestra mano". Portada de 'Kame Kame'