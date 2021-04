¿Os imagináis cómo serían Mortadelo y Filemón o Zipi y Zape dibujados por japoneses? Nos encantaría verlo, pero mientras podemos disfrutar de un original manga que parte de la misma idea: Tezucomi (Planeta Cómic), en el que artistas de todo el mundo se unieron para celebrar el 90 aniversario de Osamu Tezuka (1928-1989), el llamado "Dios del Manga" y creador de personajes como Astroboy, Dororo, Adolf, Metrópolis, Ayako, Black Jack...) Entre esos artistas internacionales destacan varios españoles como Paco Roca, Víctor Santos, Ken Niimura, Kenny Ruiz o Juan Díaz Canales, que crean sus propias versiones de personajes de Tezuka en pequeñas historias que homenajean al maestro.

Víctor Santos versiona 'MW'

Víctor Santos (Valencia, 1977) es uno de nuestros autores más internacionales gracias al éxito de series como Los reyes elfos, Rashomon, Sukeban Turbo o Polar (adaptada al cine por Netfllix). Le hemos preguntado de donde viene su fascinación por Tezuka: "La verdad es que llega casi de tapadillo, porque le conocí de niño gracias a sus series de anime de su productora, pero no era consciente de que eran suyas. Series como Kimba el Rey de la Jungla, El rey Mono o la película Único, el último unicornio. Conocía al personaje de Astroboy y me flipaba visualmente, pero no sabía de dónde salía. No le descubrí como autor de manga hasta que su obra empezó a publicarse en España, y entonces, como me pasó con otros autores clásicos como Ishinomori o Goseki Kojima, me voló la cabeza. Era como "¿De qué año me estás diciendo que es esta obra?"... Porque era fresco, arriesgado narrativamente y tocaba todo tipo de temas y tonos".

Publicado entre 1976 y 1978, MW es uno de los mangas más adultos y oscuros de Tezuka y se adelantó a temas que siguen vigentes como el terrorismo, la corrupción política, las armas químicas ola homosexualidad. Santos nos comenta por qué eligió esta historia para hacer su propia versión: "Es curioso porque fue un poco como escarbar el cajón y encontrar oro. En realidad tenía pocas opciones porque todo el mundo quiere hacer Astroboy, Blackjack... Sus personajes más icónicos. Y el editor me comentó: "Tenemos estas series de temática adulta". Yo originalmente solo iba a hacer un guion para Belén Ortega que también se publicará en uno de los tres tomos de los que constará la serie española) A mí me gustaba mucho MW y a ella Bárbara, así que redacté dos propuestas para que el editor y el hijo de Tezuka eligieran la que más les gustara. Y les gustaron las dos, así que el editor me dijo "¿Por qué no escribes la de Bárbara para Belén y te encargas como autor completo MW?". O sea que me salió muy bien la jugada sin pretenderlo. MW me atraía mucho por lo complejo de su protagonista y la mezcla de géneros en un solo tomo: espías, thriller, drama, género negro..."

La versión de 'MW' de Víctor Santos

Víctor nos confiesa que acercarse a una obra que trata tantos temas ha sido fácil: "Era un tema complejo a nivel principalmente de historia, porque por un lado no quería deslavar el concepto original ni privarlo de su crudeza y truculencia... Pero por otro lado temía caer en el manido estereotipo del "villano homosexual" de muchas obras de la época. El personaje de Michio Yuki hace actos aberrantes, pero, a la vez, sus motivaciones son muy humanas, muy sentimentales. Es alguien que entiende el amor y las relaciones entre las personas de una manera muy retorcida, y como guionista es un desafío meterse en su cabeza. La parte gráfica y narrativa fue más divertida porque nunca había narrado una historia al ritmo de un manga, y a pesar de que como lector hayas leído un montón debes replantearte un montón de cosas... Por ejemplo, pensar en que se va a leer en el sentido inverso" (Los japoneses leen de derecha a izquierda).

En cuanto a la influencia de Tezuka en el cómic y la animación mundial, Víctor asegura que: "Creo que es inmensa porque hablamos de alguien que sacudió el medio con cada obra que realizaba, en las obras juveniles, en los cómics para el público femenino, en la variedad de géneros, en como se plantea el binomio manga-anime... Sus obras son increíblemente modernas y hacen gala de recursos que parecen impensables en comparación con otras obras del momento en otros países del mundo. El hecho de que sus personajes sean relevantes y que se realicen iniciativas como la de Tezucomi es una buena prueba".