Una cosa es la ley y otra, la aplicación de esa ley. Sobre el papel, el aborto está reconocido en España como un derecho y como una prestación sanitaria que forma parte de la cartera de Servicios de la Sanidad Pública, pero la práctica revela, sin embargo, algunas deficiencias de fondo como el hecho de que la gran mayoría de estas intervenciones se deriven a clínicas concertadas y no se realicen en centros sanitarios públicos.

Esto último no conlleva un coste económico directo para la mujer —el aborto es gratuito y está financiado por el Sistema Nacional de Salud— pero sí supone un problema para muchas de ellas porque, si no hay ninguna clínica acreditada en su ciudad de residencia, tienen que desplazarse a otra provincia, a lo que a menudo se le añaden otros obstáculos como una falta de información clara sobre los trámites y una creciente presión social por parte de colectivos antiabortistas.

“Teníamos una cierta sensación de seguridad en que el derecho estaba totalmente consolidado y nos estamos dando cuenta de las dificultades que hay, de que se están dando grandes situaciones de inequidad a las que, creemos, hay que poner fin. Además, todos los grupos que están volviendo al ataque en cuestión de retroceso de derechos sexuales nos han puesto en alerta ”, lamenta Guillermo González Antón, presidente de SEDRA-Federación de Planificación Familiar.

“En muchas ocasiones, estas clínicas no están cerca del lugar de origen, con lo cual la mujer tiene que desplazarse a otras provincias y debe acudir en gran soledad o sin ningún acompañamiento , asumiendo también previamente unos gastos”, explica González sobre una realidad que afecta, por ejemplo, a comunidades como La Rioja, donde no hay médicos que practiquen abortos dentro de la sanidad pública (todos están acogidos a la objeción de conciencia) y donde tampoco hay clínicas acreditadas. Esto último también ocurre en provincias como Toledo, Jaén o Guadalajara.

En la misma línea se expresa González, aunque él sí es partidario de "regular de alguna manera" la objeción de conciencia para que el derecho al aborto esté garantizado: "En algunas ocasiones la objeción se decide por una cuestión moral y con algún fundamento, más allá de que lo compartamos o no, pero en muchos otros casos tiene más que ver con el estigma que esta práctica tiene para los médicos. A quienes realizan esa práctica no se le da un prestigio, sino todo lo contrario, se le estigmatiza, se le señala y, a veces, incluso le supone acosos personales, con lo cual nadie quiere significarse en esta práctica”, cuenta.

"Personalmente, creo que con eso no se va a solucionar nada. Por mucho registro de objetores que haya, se registran todos y ya está. Si yo no me registro y todos mis compañeros del servicio lo hacen al final sentiré la presión. Yo, cuando estaba la ley antigua (la de 1985) tenia varios compañeros en el Hospital La Fe de Valencia que sí hacían abortos, pero eran tres o cuatro. Cuando tenian una guardia se pasaban la guardia haciendo abortos hasta que se hartaron. Ni es gratificante ni te pagan más y encima te enfrentas a todos. Al final dicen, ¿qué ventaja tengo?", reflexiona Valero.

"Que la sanidad pública no haya asumido nunca el aborto es una muestra del estigma que hay . Una parte del porcentaje de objetores lo serán por temas éticos y religiosos, pero también hay muchos que lo hacen por presión social y profesional (...) No siempre es por conciencia sino porque se te señala y se te castiga por el estigma", afirma el doctor Francisco Valero, que dirige la clínica ginecológica Iris, ubicada en Albacete y acreditada para esta práctica.

"Que el trasvase a la pública no sea a costa de perder calidad"

La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, la doctora Francisca García, considera que el origen de la estigmatización del aborto dentro del ámbito médico se encuentra en el hecho de que la formación específica que se recibe durante la carrera de medicina y posteriormente en la especialidad de Ginecología y Obstetricia sea "nula".

García, que además dirige dos clínicas acreditadas en Andalucía, también reivindica la formación como única vía posible para que los centros sanitarios públicos puedan llevar a cabo en el futuro más abortos provocados. Esto último, afirma, mejoraría el acceso al derecho.

Con ella coincide Sonia Lamas, trabajadora de la Clínica Dator, la primera acreditada en España para la interrupción voluntaria del embarazo. No obstante, precisa que la mayor accesibilidad no debe ir en detrimento de la calidad de la intervención: "Es muy legítimo que se quiera hacer en las instalaciones de la pública, pero no corramos el riesgo de que se haga a costa de perder calidad asistencial. Para que ese trasvase se pueda hacer en centros de especialidades y en hospitales, lo que hace falta son equipos multidisciplinares y formación especializada. No denostemos lo que se lleva haciendo 35 años en las clínicas acreditadas y aprendamos de ello", subraya Lamas, que también es psicóloga y forma parte de ACAI.

“La mujer tiene que tener derecho a decidir también el método“

Esta última experta explica que la mayor parte de intervenciones que se realizan a día de hoy en centros públicos son de tipo farmacológico (aborto mediante medicamentos) mientras que los abortos instrumentales (dilatación y aspiración) se derivan en su mayoría a clínicas acreditadas. Se hace así, explican los especialistas, porque la primera vía es menos "polémica".

"No solo se puede optar por el método farmacológico porque son métodos distintos en tiempos y en formas, y porque la mujer tiene que tener derecho a decidir también el método", incide García, quien explica que el métido farmacológico es viable hasta la semana 9, pero falla con una probabilidad entre el 3 y el 5 %.

Lamas agrega: "Si en los datos del Ministerio vas a qué comunidades están haciendo las intervenciones en las instalaciones de la pública vas a ver el número de semanas y con qué método (...) Llevarlo a la pública está haciendo que haya un incremento del método farmacológico, que es el aliado de la objeción de conciencia. Ambos tienen que convivir".