Da Vinci, Levallois y el Louvre, un trío espectacular para inaugurar la Sala de Cómic de Avilés

Nace la Sala Permanente de Cómic de Avilés, la primera sala municipal de España dedicada íntegramente a programar exposiciones de cómic. Y lo hace a lo grande, con la exposición Leonard2Vinci, que el Museo del Louvre encargó al artista Stéphane Levallois, con motivo del quinto centenario de Leonardo da Vinci. Un diálogo entre dos grandes artistas que podrá visitarse hasta el 12 de enero de 2022.

Asier Mensuro, comisario de la exposición, nos comenta por qué cree que es tan importante que haya una sala municipal de exposiciones en España dedicada al cómic: "El cómic es un arte de museo de pleno derecho y una de las disciplinas artísticas más populares del siglo XXI, eso hace que cada vez sea más común ver exposiciones del noveno arte. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer, y las exposiciones de cómic no son tan abundantes como debieran. Por ello, una sala íntegramente dedicada al cómic, y más en una ciudad tan ligada a la historieta como Avilés, es una muy buena noticia".

Cartel de la exposición

En cuanto a por qué han elegido esta gran exposición para inaugurarla, Asier nos comenta: "La elección de esta exposición me parecía adecuada por muy diversos motivos. El primero la increíble calidad de Stéphane como autor. El segundo porque reflexiona sobre uno de los más grandes artistas de la historia, y es un proyecto creado por el primer museo del mundo, el Louvre".

"Me parecía interesante inaugurar esta nueva sala reflexionando sobre los puntos de conexión entre el cómic y las artes clásicas -añade-. Y por último, porque Leonardo es un genio universal, y creo que una exposición así picará la curiosidad de los aficionados al cómic, pero también a los que no lo son. Irán, y conocerán la sala. No creo que una sala de cómic tenga que ser solo para el aficionado, sino para todo tipo de públicos. Entiendo que en su programación se alternarán propuestas más generalistas, por así decirlo, con otras más enfocadas al amante del tebeo".

Aunque lograr una exposición del Louvre no ha resultado nada sencillo: "Conseguir la exposición ha sido complejo porque el plazo para organizarlo todo ha sido muy corto, pero gracias a la generosidad de Stéphane y a la profesionalidad de Jorge Iván Argiz, todo ha sido muy fácil" -nos comenta Asier-.

Una de las obras de Stéfane Levallois que puede verse en la exposición

Levallois ha hecho suyo el edificio y su historia Lo mejor de todo es que el propio Stéphane ha colaborado con la exposición, adaptándola al espacio de la sala: "Se trata de un edificio histórico que ha tenido muy diversos usos antes de ser una sala de exposiciones -nos cuenta Asier-. A Stéphane le gustó el espacio, de modo que decidió pintar 3 grandes lienzos con versiones de gran tamaño de dibujos de Da Vinci, y colocarlos a modo de instalación en una de las paredes. También realizó diversos bocetos que van en una vitrina". "Una de las curiosidades de la sala es que en ella perviven herencias de su uso anterior -continúa-. Por ejemplo, hay 2 espadas de Pedro Menéndez, el conocido militar avilesino. Curiosamente, Menéndez nació el mismo año que muere Da Vinci. A Levallois le fascinó la coincidencia, y dibujó las citadas espadas con el estilo de Da Vinci. El boceto se sumó sobre la marcha a la exposición, introduciéndolo en la vitrina donde se conservan las espadas. Es decir, Levallois hizo suyo el edificio y su historia, creando por tanto una exposición que, en gran medida, es única e irrepetible, ya que posee piezas íntimamente ligadas al espacio expositivo que no se comprenden en otro contexto". La sala está situada en la segunda planta de la antigua Escuela de Cerámica, dentro del Museo de la Historia Urbana de Avilés. Vista general de la exposición

Stéphane Levallois, un hombre renacentista Stéphane Levallois es uno de los mejores “artistas conceptuales” de la actualidad que también pinta, ilustra libros, crea cómics y realiza story boards para cine, videojuegos y anuncios. "Stéphane es un hombre del renacimiento como Leonardo -nos comenta Asier-. Literalmente hace de todo. Para mí, el cómic de Leonardo es su mejor obra en viñetas, pero también me gusta mucho Les disparues d`Orsay o Noe". "Y por supuesto, admiro su trabajo en cine como concept artist en cine. Su trabajo con Ridley Scott, Steven Spielberg, Juan Antonio Bayona o Wong-Kar-Wai es excepcional. En publicidad también es un número uno. Este verano medio mundo alucinó con un spot para publicitar los juegos olímpicos de Tokio, en el que se imitaba el grafismo de los ukiyo-e o grabados japoneses. El autor de dichos dibujos para el spot es Levallois". "Creo que Stéphane dibuja como nosotros respiramos -nos cuenta Asier-. Es algo propio de su naturaleza. Recuerdo que me decía que dibuja prácticamente todos los días de su vida. Que en casi 40 años de profesión, no cree que haya pasado ni 10 días sin dibujar en total". Para los mitómanos, añadir que Levallois ha colaborado en películas como Alien, King Kong, Parque Jurásico, X-Men... y tuvo mucho que ver en el diseño de los dos últimos filmes de la saga de Harry Potter. Una de las obras de Stéfane Levallois que puede verse en la exposición

"Stéphane consigue meterse en la cabeza de Leonardo" Para la exposición, Stéphane se documentó concienzudamente, como nos comenta Aiser: "Stéphane fue al Louvre a estudiar detenidamente los dibujos de Leonardo. Habló con los máximos especialistas en la materia para que le explicaran como dibujaba, e incluso vio dibujos que atesora el Louvre y que no se muestran más que una vez cada 10 o 15 años en muy selectas exposiciones. Levalllois se imbuyó tan profundamente en el modo de dibujar de Leonardo, que impresionó hasta a los grandes especialistas en el artista florentino que trabajan en el museo con las obras de Leonardo". Los responsables del Museo del Louvre aseguraban que esta exposición sirve para reflexionar sobre la técnica de Leonardo a través del cómic. Algo con lo que está de acuerdo Asier: "El cómic es muy versátil como lenguaje. Y este cómic sobre Leonardo (Léonard 2 Vinci)es una prueba de ello. Entre muchas otras cosas, este cómic explica algo muy complejo. Stéphane consigue literalmente meterse en la cabeza de Leonardo y comprender su proceso de creación a través del dibujo. Levallois realiza un estudio tan concienzudo de la técnica de dibujo del genio que termina entendiendo al genio de un modo único". "Por ejemplo, hay dibujos de Leonardo que Levalllois no podía realizar con facilidad -añade-. En cuanto se acercaba a dos horas dibujando, su capacidad de concentración disminuía y esto se notaba en el resultado gráfico final, que se resentía. Sin embargo, esto no pasa en los dibujos originales de Leonardo. La conclusión que extrae es que Da Vinci poseía una capacidad de concentración única, y que era capaz de mantenerla durante horas y horas". Una de las obras de Stéfane Levallois que puede verse en la exposición

El Louvre usó el cómic como catálogo de la exposición A los responsables del Louvre les gustó tanto el cómic de Stéphane (Léonard 2 Vinci) que decidieron usarlo como catálogo de la exposición. "Los comisarios querían reflexionar sobre el dibujo de Leonardo como herramienta de creación -asegura Asier-. Leonardo pensaba dibujando. Hoy día sabemos que el cerebro aprende por imágenes, y que los dibujos de Leonardo, además de maravillosas obras de arte son también eso, la huella, la plasmación del proceso de pensamiento de Da Vinci. Entendía y diseñaba las cosas trazándolas sobre papel". "Cuando los comisarios comprueban que Stéphane ha conseguido exactamente eso en su cómic, convertir al dibujo de Leonardo en la herramienta que vertebra toda la historieta, se dan cuenta de que, lo más lógico es que esta obra pase de ser un producto asociado a la exposición, aparte del catálogo de la exposición. Huelga decir que es la primera vez en la historia del Louvre que el museo decide imprimir su sello de catálogo oficial en un cómic". Una de las obras de Stéfane Levallois que puede verse en la exposición