La tensión en las gasolineras por falta de combustible remite en Reino Unido, mientras otra crisis se abre paso en el sector eléctrico. Los altos precios de energías como el gas y la electricidad han llevado a la quiebra a varias distribuidoras.

En el Reino Unido el precio del gas en los mercados internacionales es unas seis veces más caro que hace un año, lo que ha provocado el cierre de otras tres empresas eléctricas. Con estas ya son 12 las compañías que no han podido abrir durante estas dos últimas semanas.

Se prevé que estos costes tarden en disminuir, ya que corresponde a un organismo oficial fijar dos veces al año el precio máximo que se puede cobrar a los consumidores, y ya ha anunciado que no revisará ese límite, al menos, hasta el próximo mes de abril.

Por su parte, y en un intento por paliar la situación, el Ejecutivo británico estudia rescatar a las eléctricas con préstamos para que puedan sobrevivir a los meses de invierno.

Entretanto, el abastecimiento en las gasolineras va camino de normalizarse, aunque una de cada cuatro sigue sin combustible.

Los militares abastecerán de combustible las estaciones de servicio

El ministro de Empresa, Kwasi Kwarteng, confirmó este miércoles que "en los próximos días" empezarán a verse militares conduciendo vehículos con combustible para abastecer a las estaciones de servicio, un 27 % de las cuales sigue sin mercancía, frente a un 60 % el pasado fin de semana, según datos oficiales.

De acuerdo con el Gobierno conservador, unos 150 conductores del Ejército están ya preparados para asumir esas funciones. También se han movilizado camiones cisterna propiedad del Estado.

Tanto el primer ministro, Boris Johnson, como los miembros de su gabinete mantienen que "se está estabilizando" la situación en las gasolineras, donde en los últimos días ha habido largas filas de coches intentando repostar ante el temor a quedarse sin gasolina.

En esta misma línea van petroleras como Shell, Esso y BP que han subrayado en un comunicado que "hay abundante combustible en las refinerías" y "la situación en los surtidores está comenzando a mejorar", al tiempo que instan a repostar con normalidad.

Sin embargo, estas garantías no han sido suficientes para tranquilizar a los trabajadores de sectores esenciales, como sanidad y educación, que a menudo no pueden llenar sus depósitos, o a los taxistas londinenses, de los cuales un 30 % no pudo trabajar el martes.

Además, la tensión ha llevado a que los empleados de las gasolineras reciban "niveles intolerables de abuso tanto físico como verbal de conductores frustrados", ha denunciado el director de la Asociación de minoristas del petróleo, Gordon Balmer, que ha criticado que hay personas que se gastan apenas 1 libra (1,16 euros) para mantener el tanque lleno.