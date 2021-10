Hay razones de enorme peso para marcarse como objetivo disminuir el desperdicio de comida. Entre ellas, la incidencia positiva que tendría en el medio ambiente —dado que se reducirían de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero— y la mejora que supondría respecto a la disponibilidad de alimentos en un momento en el que la COVID-19 ha contribuido a agravar el problema del hambre en el mundo.

Ambos motivos los recoge la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para el medio ambiente en un informe que señala que "casi una quinta parte de toda la comida del mundo acaba en los cubos de basura de las casas, los restaurantes y otros servicios alimentarios". También advierte de que este es "un problema mundial, y no solo de los países ricos".

En 2019, consumidores, minoristas y restaurantes, entre otros, desperdiciaron 931 millones de toneladas de alimentos, una cantidad que equivale en peso a 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados y suficientes para dar la vuelta a la Tierra siete veces.

En el caso de España, cada ciudadano de este país arrojó en 2020 a la basura 31 kilos de alimentos. Las familias compraron 31.878,7 millones de kilos, un 11,2% más que en 2019, debido al confinamiento, y tiraron a la basura 1.363,75 millones de kilos, un 0,8% más que en 2019, según el informe anual de desperdicio de alimentos de los hogares en España.

Además, apunta Martín, se utilizan 1.400 millones de hectáreas de tierra de cultivo (más del 20 % del total) y se malgastan 250 kilómetros cúbicos de agua dulce en producir alimentos que finalmente no se consumen.

"En estos años en los que estamos trabajando contra el desperdicio de alimentos nos hemos dado cuenta de que la gente no valora o no es capaz de dimensionar los efectos que causa este problema", lamenta la experta, que pronuncia una frase muy sonada entre quienes trabajan en su ámbito: "Si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer emisor de gases de efecto invernadero".

Cinco iniciativas que se alzan como aliadas frente al desperdicio

1. To Good to Go: la 'App' para "salvar" comida de restaurantes

La misión de esta empresa es "inspirar y empoderar a cada persona para tomar medidas contra el desperdicio de alimentos" y, por eso, lanzaron una app que permite "salvar" el excedente de comida de los establecimientos más cercanos, como cafeterías o restaurantes.



El 'pack' de comida siempre será sorpresa, tendrá un precio bajo y generará, dicen, un "impacto positivo directo" en el planeta.

2. Encantado de comerte: otra aplicación con productos que no se han vendido en comercios

También de rescatar comida va esta otra 'app', pero en este caso lo que se publica son lotes de alimentos que los comercios no han logrado vender a lo largo del día y que se ofrecen con un descuento de, al menos, un 50%.



El funcionamiento es simple: eliges el lote y lo recoges en el establecimiento.

3. Yo no desperdicio: una plataforma ciudadana y participativa

Otra iniciativa relacionada con el aprovechamiento es Yo no desperdicio, impulsada por Enraíza Derechos. Lo que comenzó siendo una red que facilitaba el intercambio de alimentos entre particulares ha evolucionado recientemente hasta convertirse en una plataforma ciudadana y participativa contra el desperdicio. En la web que estrenan este mismo miércoles se pueden realizar consultas, compartir trucos o recetas y lanzar quejas o sugerencias.

4. Phenix: donaciones y venta de "cestas antidesperdicio"

En Phenix tienen "toneladas" de ideas para que ningún producto se desperdicie sin que nadie lo aproveche: donación del excedente a asociaciones benéficas, formación y concienciación de los profesionales del sector y una app que vende "cestas antidesperdicio".



Esta aplicación localiza comercios cercanos como supermercados, fruterías, panaderías, restaurantes, carnicerías o pescaderías en las que incluso distinguen por tipos de cestas (vegetariana, orgánica, halal...). Según la empresa, 2,5 millones de consumidores "salvan" cestas en Phenix y 15.000 comercios participan en la iniciativa.

5. Talkual: frutas y verduras "feas", pero de calidad

También frenar el desperdicio es uno de los objetivos de Talkual, una pequeña empresa dedicada a repartir frutas y verduras a domicilio que no cumplen los "requisitos estéticos" de las grandes superficies, es decir, que no son tan bonitas y llamativas como las que habitualmente se encuentran a primera vista en los supermercados.



Sin embargo, se trata de productos de temporada, de calidad y de proximidad que no han perdido ni su sabor ni sus cualidades. "¡Ofrecemos cajas de fruta y verdura imperfecta, pero deliciosa, a precios inferiores a tu frutería habitual, y llevadas a la puerta de tu casa!", señala la empresa.