Las Apps contra el desperdicio de comida siguen sumando usuarios

Un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial se pierden o se desperdician según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Por eso, cada vez son más las aplicaciones móviles que tratan de erradicar este problema. Es el caso de la app “To Good to Go” que está siendo todo un éxito en ciudades como Cuenca.

La aplicación tiene ya 2 millones y medio de usuarios en España y casi 7.000 establecimientos adheridos. Su misión es declarar la guerra al desperdicio de comida y, para ello, facilita la compra-venta del excedente de alimentos. El mecanismo es sencillo: el empresario propone un pack y el consumidor lo reserva y paga a través de la aplicación.

“Suelo meter sobre todo fruta que es lo que antes se pasa. Frutas que llevan ya algunos días y que requieren un consumo inmediato. También piezas “feas” que tienen algún desperfecto y no lucen como a los consumidores les gustaría”, nos cuenta Emilio. Frutas y verduras pero también productos de la tienda que caducan en pocos días. “A veces meto yogures, latas… cualquier cosa. También la bollería que no se vende ese día”.

Productos a punto de caducar o frutas algo maduras son los alimentos más ofertados en “To Good to Go”. Emilio Malo, propietario de la tienda de ultramarinos “Zumo Emi Frutas” de la capital conquense, ofrece en la app un pack diario. El contenido es sorpresa según los productos que tenga que dar salida cada día y lo vende a una cuarta parte de su precio original.

A la “caza” de los packs

La aplicación está siendo un éxito rotundo. “La gente me dice que le cuesta reservar el pack”, asegura Emilio Malo. “A las ocho de la tarde ya hay interesados conectados a la espera de que publique la oferta. Nunca me he quedado con la cesta sin vender”.

La misma sensación comparte Teresa, que lleva ya seis meses haciendo uso de esta línea de negocio. “Éxito total porque en cuanto lo ponemos en la aplicación la gente lo reserva y la verdad es que es una manera estupenda de solucionar este problema del despilfarro de comida”.