Concha de Oro para la rumana 'Blue Moon' y triunfo de las cineastas en el palmarés de San Sebastián

El cine de mujeres cineastas triunfa en el palmarés del Festival de San Sebastián. Crai Nou (Blue moon), de la debutante rumana Alina Grigore, logra la Concha de Oro en un palmarés que recompensa con los otros dos galardones importantes a otras dos directoras: Premio Especial del jurado para Earwig, de la francesa Lucile Hadzihalilovoc, y Concha de Plata a la mejor dirección para As in heaven, de la danesa Tea Lindeburg.

Además, en el primer año en el que el premio de interpretación no distingue entre actores y actrices, las galardonadas, ex aequo, han sido la estadounidense Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye) y Flora Ofelia Hofmann Lindahl (As in heaven). El cine español logra un emotivo premio con el galardón a mejor interpretación de reparto para los todos los actores de Quién lo impide, el retrato de la adolescencia de Jonás Trueba.

La película rumana no se contaba entre las grandes favoritas de un certamen de buen nivel general, pero ha convencido al jurado presidido por la ganadora de la Concha de Oro el año pasado, Dea Kulumbegashvili. Alina Grigore, importante actriz del cine rumano, debuta en la diección para contar la opresión sobre una chica de 22 años que desea abandonar el asfixiante entorno rural en el que vive para escapar a Bucarest. Blue moon es un ejercicio de estilo muy en la línea de la nueva ola del cine rumano, con la cámara siguiendo en largos planos secuencia a la protagonista, y llamativamente dramática por la intensidad de cada secuencia de la familia disfuncional que retrata.

Aunque había polarizado las reacciones desde su primer pase, la ganadora del Premio Especial del Jurado, Earwig, de la habitual del festival Lucile Hadzihalilovoc (ganadora de la sección Nuevos directores en 2004) entraba en las favoritas. Con su habitual cine atomosférico cercano a lo fantástico, y en el límite de lo narrativo, adapta una novela de Brian Catlin, sobre una niña con dientes de hielo que vive enclaustrada.

Sí había consenso en que la danesa As in heaven, de la también debutante Tea Lindeburg, era, junto a Quién lo impide, la gran película del festival. La Concha de Oro a la mejor dirección reconoce lo que no deja de ser otro ejercicio sobre la opresión -del fanatismo religioso y el patriarcado en este caso- de una madre y una hija en una comunidad danesa del siglo XIX.