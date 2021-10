Ya van cinco días desde que la lava empezó a tragarse edificios y plantaciones en La Palma. La erupción volcánica va a cambiar para siempre la orografía de una parte de la isla.

El barrio de Todoque en La Palma no volverá a ser como antes. La lava avanza. Es un material contra el que no se puede luchar ni cuando se haya enfriado. Cientos de vecinos han perdido sus casas y no podrán regresar para construir de nuevo.



"Ese suelo ha perdido sus propiedades. No es un suelo apto para construir encima. No tiene la suficiente capacidad portante y por tanto no podemos hablar de reforma" explica a TVE Fernando Martínez, profesor de arquitectura de la Universidad Europea de Canarias.

Existen consturcciones antisísmicas, pero "no hay nada para aguantar una colada de lava", que, según dicen los expertos, actúa como un "auténtico bulldozer". El suelo queda inutilizable. No se puede construir sobre las coladas.

"Retirar la roca volcánica de las zonas sepultadas es algo inviable", dicen los especialistas. "Va a quedar un terreno puntiaguado,va a parecer que estamos en marte, nos encontramos un suelo que no tiene las propiedades físicas para poder construir en él", sostiene Martínez.

De igual manera afecta a los terrenos agrícolas. Podrían pasar años, incluso siglos, para que estas tierras vuelvan a ser cultivables.



"Es más la ceniza, la dispersión de piroplastos en algunos sitios lo que favorece un poco más la fertilidad de la tierra. Pero lo que son lavas basálticas, no tiene ninguna fertilidad", indica el profesor de petrología y geoquímica de la Universidad Complutense, Carlos Villaseca.

Y en caso de que lleguese al mar y la isla creciese, esos nuevos terrenos costeros serían de propiedad pública. Nada puede aguantar una colada de lava. Solo la suerte puede salvar una casa ante un manto que tiñe todo de negro.