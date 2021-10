La ONU ha afirmado este miércoles que Estados Unidos incumple las normas internacionales con la expulsión masiva de los haitianos que en los últimos días cruzaron por miles la frontera desde México y ahora se encuentran acampando debajo de un puente internacional en la localidad de Del Río, ubicada en el sur de Texas y fronteriza con Ciudad Acuña, del lado mexicano. EE.UU. ha ordenado una investigación sobre la violencia "innecesaria".

"Estoy consternado por las imágenes de las deplorables condiciones debajo de una autopista de cemento (que hace de puente) en el Río, donde más de 14.000 haitianos se han aglomerado después de difíciles viajes desde distintos países de América", ha señalado el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha ordenado este miércoles una "rápida" investigación acerca de la "innecesaria" violencia empleada por agentes de la Patrulla Fronteriza contra algunos de los haitianos que han cruzado irregularmente en los últimos días la frontera de EE.UU. con México.

El responsable de la ONU ha indicado que para estas expulsiones las autoridades estadounidenses están invocando una política (conocida como 'Título 42') que les permite deportar automáticamente a inmigrantes irregulares que entran por su frontera sur, sin permitir que puedan presentar una solicitud de asilo. La aplicación de esa política se ha justificado por la pandemia de la COVID-19 y el riesgo sanitario que implica la entrada irregular de inmigrantes.

El secretario de la DHS estadounidense ha comentado en una audiencia ante el comité de seguridad nacional de la Cámara de Representantes las polémicas fotografías sobre los hechos sucedidos este fin de semana cerca de localidad de Del Río (Texas). "No reflejan quiénes somos como país ni reflejan a la Patrulla Fronteriza", ha afirmado el responsable estadounidense, que ha calificado la violencia empleada como "innecesaria".

Cerca de 600 haitianos deportados

Haití, considerado el país más pobre de América, afronta una profunda crisis política y social que se ha visto agudizada por el terremoto del pasado 15 de agosto y el asesinato, el 7 de julio, del presidente Jovenel Moise.

Este lunes, 233 haitianos, entre ellos 45 niños y 45 mujeres, llegaron a Puerto Príncipe, la capital haitiana, deportados de EE.UU., que ya ha enviado a cerca de 600 migrantes de regreso al país caribeño, del cual mucho de ellos habían salido hace varios años y durante los cuales se instalaron en distintos países de Latinoamérica.

01.25 min Miles de haitianos desafían las deportaciones y cruzan la frontera hacia EE.UU.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha declarado que las fronteras de EE.UU. "no están abiertas" y que los migrantes "no deben emprender un viaje peligroso para intentar entrar en éste. Por su parte, la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que dirige Michelle Bachelet, ha dicho que también le preocupa esta expulsión masiva de migrantes haitianos porque todo indica que no hubo ninguna evaluación individual de sus casos.