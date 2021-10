El lobo ibérico o Canis lupus dejará de ser perseguido y cazado desde este miércoles gracias a su inclusión en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre). La medida ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y supone un hito para todas las asociaciones ecologistas que llevan años defendiendo la especie debido a su importante rol como depredadora en el ecosistema español.

De acuerdo con la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a partir del 22 de septiembre la caza del lobo ibérico queda prohibida en toda España. Una de las propuestas que propició este cambio fue la de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) sobre la inclusión de todas las poblaciones de la especie en la categoría de vulnerabilidad del Catálogo Español de Especies Amenazadas. De este modo, se modifica tanto el listado de Lespre como dicho catálogo.

Asimismo, se podrán extraer y capturar lobos que cuenten con autorización administrativa de la comunidad autónoma siempre que "no exista otra solución satisfactoria" , es decir, si las explotaciones afectadas por ataques de lobos al ganado han aplicado "adecuadamente" medidas preventivas que han resultado ineficaces. Otra de las excepciones se da en el caso de que la caza no afecte al estado de conservación favorable de la especie y si se justifica la existencia de "perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones afectadas" .

Asturias defiende la caza como una forma de gestionar la especie

El Gobierno del Principado recurrirá "con toda la contundencia" la inclusión del lobo ibérico en el Lespre al considerar que genera "inseguridad jurídica" para la aplicación del plan de gestión autonómico. "El lobo no se caza en Asturias, lo que hacemos es gestionar la especie para favorecer la convivencia con la ganadería extensiva", ha defendido el consejero asturiano de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Calvo.

El consejero ha insistido en que Asturias seguirá defendiendo su marco de gestión porque ha sido "útil para este fino equilibrio entre la conservación de la especie y el daño a la ganadería". El Plan de Actuaciones de Control del Lobo para el periodo 2021-2022, aprobado el pasado mes de julio, establecía la posibilidad de abatir hasta 32 ejemplares en 18 meses.

No obstante y de acuerdo con el informe No a la caza del lobo de WWF, no existen argumentos científicos que apoyen el modelo de gestión de la caza del lobo, puesto que "no reduce ni los daños ni el furtivismo y, además, genera un impacto negativo en el equilibrio de los ecosistemas y perjudica a las empresas de turismo de naturaleza".