El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado en una entrevista en Las Mañanas de RNE que "en unas 48 horas sabremos cuánto tiempo va a durar la erupción", aunque él cree que no será corta. Añade que no está previsto que se lleven a cabo más evacuaciones y dice que ahora habrá que evaluar los daños materiales. "Hay casas afectadas, aunque aún no se sabe cuántas", ha agregado. Pincha aquí para escuchar la entrevista completa.