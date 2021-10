04:32

Frente al volcán, en Tajuya, decenas de personas que han sido desalojadas observan con preocupación lo que está ocurriendo. Guillermo es uno de ellos, que se ha trasladado a casa de sus hijas. Su casa no corre peligro, pero “ni se sabe la cantidad de casas que habrán ardido ya”, nos cuenta. Hay otros vecinos que confiesan que no han dormido, porque su casa puede correr peligro. Una vecina de Todoque, también evacuada, dice que da por hecho que la lava arrasará las viviendas de su zona: “Esto es un drama. He traído mis animales conmigo”. Informa Javier Díaz Valero