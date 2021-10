07:41

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asegura que en unas 48 horas sabremos cuánto tiempo va a durar la erupción, aunque él cree que no será corta. Añade que no está previsto que se lleven a cabo más evacuaciones y dice que ahora habrá que evaluar los daños materiales. Hay casas afectadas, aunque aún no se sabe cuántas. En este sentido, dice Torres que el Gobierno central se ha comprometido a ayudar a los habitantes de la isla. Aunque reconoce preocupación por la evolución de las coladas de lava, concluye Ángel Víctor Torres que el sistema de protección civil está funcionado a la perfección.