Nemesio Pérez: "La erupción no debe causar pérdidas humanas"

05:38

Los expertos insisten en que la erupción del volcán de La Palma no debe provocar pérdidas humanas porque tiene un bajo índice de explosividad. Así lo ha contado en 'Las mañanas de RNE' el coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias, Nemesio Pérez. “Si se actúan con sentido común y respetando las zonas de seguridad, no va a haber pérdida de vidas humanas, pero las coladas de lava van a arrasar con todo aquello que no se mueve”, ha explicado Pérez, que cree que la erupción puede durar pocas semanas o incluso unos pocos meses.