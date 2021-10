El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se encuentra este martes en Catar para entablar vías de evacuación de colaboradores afganos que no pudieron salir en la primera fase, y ha asegurado que tiene "esperanzas de que eso pueda llevarse a cabo".

Albares, entrevistado en Las Mañanas de RNE, ha explicado que Catar y Pakistán son "los dos países fundamentales, los que tienen conocimiento y tienen influencia sobre los talibanes" y que espera "una respuesta similar" a la que recibió de Pakistán, y que se den también allí esas "garantías" para que se puedan evacuar.

La "rapidez" con la que se le va a recibir en Doha, y las reuniones "al máximo nivel" que va a mantener, con el emir y con su ministro de Exteriores, ha dicho, es una "prueba" de que allí "también se van a dar esas garantías" para las evacuaciones.

En Doha, "el mensaje va a ser el mismo" que en Pakistán, ha afirmado Albares, que "nuestros colaboradores afganos puedan salir libremente" de Afganistán, que la ayuda humanitaria (ayer hubo una conferencia de donantes en Ginebra en la que España aportó 20 millones de euros) pueda llegar sobre el terreno a la población afgana y que se respeten los derechos humanos, haciendo especial hincapié en los de mujeres y niñas, que están especialmente amenazados en estos momentos".

Al ser preguntado por cuáles son las exigencias de Catar y Pakistán para colaborar en las evacuaciones ha dicho que "no exigen nada", porque son "los primeros interesados, en el caso de Pakistán al tener una frontera tan extensa y dos tercios de la población pastún en su propio territorio, son los primeros interesados en que la crisis afgana no desborde, no se convierta en regional".

"Los primeros pasos no han sido esperanzadores"

En Afganistán, "los primeros pasos no han sido esperanzadores" porque el Gobierno "no ha sido inclusivo, no hay figuras del Gobierno anterior y no hay mujeres", ha dicho Albares. "No tiramos la toalla de que puedan pasar esos mensajes para que se respeten los derechos humanos y sobre todo para que nuestros colaboradores afganos puedan salir y evitar que haya una crisis de refugiados en la región", ha agregado el ministro.

En cualquier caso, "no hay ninguna intención de tener conversaciones politicas, ni contactos políticos, ni reconocimiento del Gobierno talibán, ni por parte de nosotros, ni por parte de la Unión Europea o de algún miembro de la OTAN", según Albares, que ha recordado que puede haber "contactos operativos" para las evacuaciones, para la llegada de ayuda humanitaria y para que se respeten los derechos humanos.

La visita a Catar responde a los mismos objetivos de la que Albares hizo el pasado viernes a Pakistán, fronterizo con Afganistán por donde el Gobierno español pretende que se facilite un corredor de salida para aquellos refugiados que cooperaron con España durante los 20 años que duró su misión en el país controlado ahora por los talibanes.

Con la visita de Albares, España se suma a otros países aliados, como EE.UU., Reino Unido o Francia, que han enviado altos cargos para hablar con el Gobierno del pequeño emirato situado en el Golfo Pérsico.