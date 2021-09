Najibullah tiene 25 años y es profesor de español en la universidad de Kabul. Era también colaborador habitual con la Embajada de España, pero fue uno de los que no consiguieron subirse a uno de los vuelos de evacuación.

"Yo les envié los datos y estaba esperando a que me llamaran o me dieran algún salvoconducto. No me respondieron", explica a RTVE desde el barrio humilde de la capital afgana en el que vive. "Me dijeron que estoy registrado y tengo que esperar a que empiecen otros vuelos".

En dos semanas, España evacuó a 2.206 personas, la mayoría de ellos colaboradores afganos y sus familias. Trabajaron con la cooperación española, el Ejército o la embajada. Aun así, quedan cientos que se quedaron en Afganistán, bajo el nuevo emirato talibán. "No me siento bien ni seguro, porque los talibanes siempre prometen y dan falsas promesas", explica.

Para él el cambio desde la llegada al poder de los talibanes fue radical, incluso en su forma de vestir. "Antes nos poníamos la ropa occidental, no teníamos barba, pero ahora no, tenemos que llevar la ropa tradicional afgana", explica. "Si hacemos algún cambio, nos pegan".