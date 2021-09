Dos bebés fueron intercambiados hace 19 años en el antiguo Hospital San Millán de Logroño, debido a un "error humano" y de "los sistemas de identificación", según ha confirmado este martes la Consejera de Salud y portavoz del Gobierno de La Rioja, Sara Alba.

El diario La Rioja ha desvelado el caso este martes ocurrido en el año 2002 en un centro médico de la capital riojana que hoy ya no existe. Las dos niñas nacieron el mismo día y precisaron de estar en la incubadora. Después, cuando deberían haber vuelto con sus respectivos padres, fueron intercambiadas.

"Los sistemas de identificación con los que se contaba antes no estaban con tanto detalle como ahora", ha explicado la consejera Alba en un encuentro informativo.

Sin embargo, no se ha podido confirmar por el momento la vinculación con los otros padres. Hace tres años falleció la supuesta madre biológica de esta niña y aún se está pendiente de conocer el resultado de la prueba de ADN realizada, en enero pasado, a su supuesto padre biológico.

Los hechos se conocieron a raíz de que, en 2017, la abuela de una de las niñas interpuso una demanda de alimentos contra el padre de su nieta, a lo que este se negó al decir que no era su hija. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Logroño ordenó entonces una prueba de ADN, que confirmó que el hombre no era el padre biológico.

Las pruebas de ADN confirmaron que no eran sus padres

Una de las afectadas reclama tres millones euros

La demandante ha reclamado por daños morales una indemnización de más de tres millones de euros, mientras que Salud ofrece 215.000 euros.

No obstante, la consejera Alba ha recordado que la indemnización por la vía administrativa no podrá resolverse hasta que no termine el proceso judicial. En ese sentido, ha asegurado que su consejería está "profundamente volcada en resolver la reclamación patrimonial solicitada y con absoluto respeto a los procedimientos judiciales y con la máxima colaboración con la Justicia".

"Estamos a disposición de la familia para dar el apoyo necesario que pueda necesitar, manteniendo la confidencialidad y el respeto que requieren este tipo de situaciones", ha insistido.