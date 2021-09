Los centros educativos cuentan con el aval del Ministerio de Educación y de los gobiernos autonómicos para ofertar durante el próximo curso actividades extraescolares como baloncesto, gimnasia rítmica, ajedrez, teatro o judo, siempre que se ajusten a un catálogo específico de medidas de prevención frente a la COVID-19. Sin embargo, a pocos días de la 'vuelta al cole', numerosos colegios no tienen todavía claro si podrán ajustarse a los protocolos y otros ya han descartado hacerlo.

Tras consultar a diferentes asociaciones de madres y padres, y contactar con colegios de distintos puntos de España, lo que se puede afirmar es que hay bastantes dificultades para poner en marcha las actividades, a pesar de que existe un interés generalizado por parte de los centros y de las familias a la hora de retomar estas actividades que estuvieron paralizadas durante el curso anterior en la inmensa mayoría de casos.

"Para nosotros es imprescindible que haya este tipo de actividades, no solo por conciliación familiar y laboral, sino por los alumnos y alumnas que tienen dificultades económicas y que no pueden ir a academias u a otros centros. En los colegios sí pueden realizarlas de forma gratuita o a muy bajo coste. El problema en este curso es que se dice que están permitidas, pero no se marca algo claramente. Dejan la pelota en el tejado de las direcciones de los centros", explica a RTVE.es la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Leticia Cardenal.

Medidas para actividades matinales y extraescolares El documento aprobado en Comisión de Salud Pública sobre las medidas de prevención frente al coronavirus en las escuelas incluye un apartado específico dedicado a las extraescolares en el que se deja claro que estas actividades "contribuyen a la conciliación entre actividad laboral y cuidados" y que, en términos de equidad, posibilitan el apoyo "en un recurso cercano, comunitario, y seguro". Entre las medidas y recomendaciones más destacadas se encuentran las siguientes: Se recomienda mantener en la medida de lo posible los Grupos de Convivencia Estable a la hora de realizar las actividades. En el caso de que se mezclasen grupos, se recomienda que sea en las actividades al aire libre y en alumnado del mismo curso



Se garantizará una distancia de seguridad de 1,5 metros entre asistentes a la actividad salvo en los casos que se especifique una distancia mayor o cuando no sea posible por el tipo de actividad. En las actividades matinales y extraescolares se limitará el aforo y contactos mediante grupos reducidos, con un máximo de 20 niños/as en el escenario de nueva normalidad, y de 15 en el resto de niveles de alerta. Se permitirá la interacción entre grupos de edades similares al aire libre en nueva normalidad, pero no en el resto de escenarios de riesgo



Se priorizarán actividades al aire libre para el desarrollo de este tipo de actividades. En las clases prácticas de voz, canto, e instrumentos musicales de viento, dado su mayor capacidad de transmisión de aerosoles, se aumentará la distancia interpersonal y se realizarán las clases al aire libre, siempre que sea posible, maximizando la ventilación si se realizan en interior. Se mantendrá la mascarilla bien colocada en todo momento, excepto en las actividades incompatibles, como los instrumentos de viento.



Se llevará un registro que permita el seguimiento precoz de contactos ante un posible caso de COVID-19. También deben registrarse adecuadamente las personas asistentes a cualquier actividad en espacio cerrado, incluyendo el uso de vestuarios, las competiciones o actividades lúdicas paralelas, las actividades con presencia de público, y los viajes o desplazamientos asociados al desarrollo de una actividad.



, incluyendo el uso de vestuarios, las competiciones o actividades lúdicas paralelas, las actividades con presencia de público, y los viajes o desplazamientos asociados al desarrollo de una actividad. Se pueden compartirlos objetos necesarios para la realización de la actividad extraescolar (balones, fichas de ajedrez, cintas, etc.) realizando antes y después de la actividad higiene de manos, y limpiando los materiales entre cambios de grupos.

Un esfuerzo extra para las AMPAS Todavía es difícil estimar qué porcentaje de centros ofrecerán estas actividades, porque muchas de las AMPAS aún esperan instrucciones por parte de los directores y los centros, a su vez, están gestionando los recursos disponibles. Lo previsto, en la mayoría de casos, es que sea en octubre cuando den inicio las programaciones de extraescolares. "Hay mucha diversidad. La situación va del blanco al negro pasando por el gris. Las AMPAS están esforzándose, pero hay cierto miedo porque no hay directrices claras. Están al albur de los directores y los que se implican lo aceptan y otros dicen que no, porque además la Consejería (en este caso de Madrid) no se está mojando", explica Camilo Jené, portavoz de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos. Sanidad deja en manos de las comunidades las ratios para el próximo curso "que será presencial" en todos los niveles Esas complicaciones también quedan plasmadas en los comunicados que algunas asociaciones de madres y padres publican en las páginas web de los centros. En la del CEIP Tirso de Molina, de la Comunidad de Madrid, donde habrá clases de ajedrez, danza clásica, gimnasia rítmica, judo, baloncesto, música o patinaje, escriben esto: "Sabemos que la conciliación sigue siendo una gran preocupación de muchas familias, por eso, de cara al curso que viene, estamos trabajando para poder volver a ofrecer diversas extraescolares para que los niños y niñas puedan seguir socializándose, aprendiendo y desarrollándose en el cole fuera del horario lectivo. Estamos intentando que sean similares a las de los cursos pasados, aunque tenemos algunas limitaciones porque la masificación supone que cada vez hay menos aulas disponibles, y porque intentaremos minimizar al máximo el tránsito entre edificios para garantizar la seguridad de los peques". En otro centro de esa misma región el comunicado subraya que "las actividades de deportivas y de exterior se podrán desarrollar todas", pero se modificarán "las que se realizan en el interior del edificio". En el CEIP Villar y Macías, de Salamanca, también se retomarán las extraescolares en el curso 2021/2022, aunque "con las medidas más estrictas posibles". Además de mantener los grupos de convivencia estables, se controlarán las entradas y las salidas: "Si la situación no es de normalidad, sí será cercana a la normalidad. Las actividades serán al aire libre en la mayoría de casos y el resto en aulas, porque en nuestro centro son amplias", explican desde la dirección.

Algunos colegios no pueden ajustarse al protocolo Muy distinta es la situación en otros centros consultados en diferentes puntos de España donde, o bien siguen "esperando instrucciones" o están todavía en fase de reuniones para decidirlo. También hay direcciones que han descartado, de momento, lanzar una oferta de estas actividades por considerar que las condiciones del centro son las propicias o porque, directamente, no se puede garantizar el cumplimiento de las normas. "No tendremos extraescolares porque no se pueden cumplir algunos protocolos, como el de los 'grupos burbuja'. Si bajamos de nivel de alerta puede que cambien las medidas de la guía COVID de la autonomía, pero de momento no podemos. Además, ha habido bastantes recortes. No tenemos monitores para ayudas ni apoyos", detallan desde el CEIP Alonso Nava y Grimón, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, que se encuentra actualmente en el nivel 3 de alerta. El documento acordado por el Ministerio de Educación y las comunidades plantea escenarios en función del nivel de alerta en cada territorio: 1 y 2 (nueva normalidad, menos de 50 casos por 100.000 habitantes) y 3 y 4 (de 150 a 250 casos por 100.000 habitantes y más de 250 casos). En las extraescolares se limitará el aforo mediante grupos reducidos, con un máximo de 15 en el nivel de alerta 3 y 4, que sería el caso de ese colegio.