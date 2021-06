Balance de un curso escolar marcado por la pandemia

El último día de clase dejó sensaciones diferentes a las de otros años. Menos niños en las aulas, todos con mascarilla a partir de los 6 años y despedidas sin abrazos ni celebraciones. "Echo mucho de menos las fiestas de fin de curso", dice un alumno de 4º de Primaria. "Antes éramos 27 en una clase y ahora somos 16", describe una de sus compañeras.

Distancia, mascarilla , higiene. Han sido tres de las palabras más utilizadas por estudiantes y profesores este curso. También grupos burbuja, ventilación o confinamiento.

"Los alumnos han dado una lección al profesorado", confiesa Laura Moreno, profesora del Colegio Gaetà Huguet de Castellón. "Desde el principio, han asumido el uso de la mascarilla, incluso nos lo han recordado cuando estábamos en la hora del almuerzo. Tenemos que darles la enhorabuena". Alfredo Mercé, director del colegio, también destaca el esfuerzo de alumnos y profesores "aunque hemos detectado a algunos (estudiantes) un poco tristes. Han tenido falta de relación social por el hecho de solo poder jugar con su grupo de gente, de estar con más amigos y únicamente poder jugar en un rectángulo".

Un protocolo sanitario eficaz

Para la Conselleria, el curso ha sido un éxito. Se contrataron a cerca de 4.000 profesores para reducir los grupos y que quedaran con un máximo de 20 personas, con el objetivo de garantizar la mayor presencialidad posible. "Hay que recordar que en el peor momento de la pandemia se llegaron a cerrar un 2% de las aulas, a finales de enero, cuando había una transmisión social más fuerte", resalta Miquel Soler, Secretario Autonómico de Educación. "Es una cifra que demuestra que el educativo es uno de los entornos más seguros que se han establecido en tiempos de pandemia".

“El entorno educativo ha sido uno de los más seguros“

Alfredo Mercé era pesimista al inicio de curso "pero finalmente solo hemos tenido 5 aulas confinadas y ha ido mucho mejor de lo que pensábamos". Eugenio Bernal, profesor del Gaetà Huguet, también reivindica la presencialidad, y describe el esfuerzo que han tenido que hacer para recuperar el tiempo perdido durante el confinamiento del año pasado. "Por ejemplo en geometría, he tenido que comenzar de cero con los de quinto, porque en pandemia apenas pudimos trabajar la asignatura y se atrasó mucho. Los niños han tenido que hacer un sobreesfuerzo en materias como esa".

“Los niños han tenido que hacer un sobreesfuerzo por el retraso en algunas materias“

No ha sido casual, para Soler, que el sistema haya funcionado bien: "Ha habido una buena planificación, hemos escuchado a todos los sectores implicados y hemos explicado la toma de decisiones".

Unos niños juegan en el patio de un colegio de Valencia BIEL ALIÑO / AGENCIA EFE

Difieren, en cierta medida, desde otros ámbitos, como el del profesorado. Para Marc Candela, coordinador de acción sindical de STEPV, "este año ha sido el más complicado de la historia reciente, y sacamos dos valoraciones. En cuanto al tema sanitario, hemos salvado el curso, por las medidas y protocolos de seguridad y los planes de contingencia, pero, por otro lado, ha sido a costa de un sobreesfuerzo del profesorado y de los equipos directivos". Y cuestiona algunas decisiones de Conselleria como "la convocatoria de las oposiciones que están en marcha. Ahora, más de la mitad de la plantila de secundaria está dedicada a las oposiciones, y eso no tocaba hacerlo este año".

Rubén Pacheco, presidente de la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya, destaca el buen funcionamiento del curso a nivel sanitario aunque afirma que "los resultados académicos han dejando que desear. Básicamente porque la presencialidad no ha sido absoluta, ha afectado mucho a la calidad educativa del sistema público". E insiste en su argumento: "si bien en Primaria la presencialidad ha sido la norma absoluta, en Secundaria solo la han tenido asegurada en el primer curso (ayudada por la bajada de ratio). A partir de segundo curso, Bachillerato y FP no ha habido una total presencialidad en aquellos lugares donde no se han podido adecuar las ratios bajas".