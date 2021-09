Con las tareas de evacuación desde el aeropuerto de Kabul finalizadas y la salida definitiva de las tropas estadounidenses de la capital, los ciudadanos afganos intentan salir del país, ahora bajo control talibán, por tierra. Muchos buscan llegar al país vecino a través del paso fronterizo pakistaní Torkham, sin embargo el Gobierno de Pakistán mantiene cerradas sus puertas, aunque ambos países comparten 2.400 kilómetros de frontera.

A pesar de la intención de la Unión Europea de que los migrantes se queden en países de la zona, los altos cargos del Gobierno de Pakistán y del Ejército es que ningún refugiado afgano entrará en suelo paquistaní, donde ya hay registrados casi un millón y medio de nacionales afganos.

"Ni una sola persona ha recibido el estatus de refugiado hasta ahora", ha afirmado el ministro de Interior paquistaní, Sheikh Rashid Ahmad, esta misma semana en una rueda de prensa en Islamabad. El Gobierno pakistaní ha asegurado que nadie tendrá la solicitud de asilo, ni pasará la frontera si no cuenta con los documentos necesarios o con un visado médico.

El paso de Torkham es la llave de la ruta entre Islamabad, capital de Pakistán, y Kabul, Afganistán. Allí se encuentra la tetería de Parwas donde un cliente habitual, Nabulah, explica que le parece bien "acoger a quien huye de los talibanes". "Creo que está bien acoger porque en Pakistán hay oportunidades económicas y podrán trabajar", asegura a TVE.

En ese paso fronterizo están acostumbrados al tránsito y al intercambio de pasajeros, por eso son más tolerantes con los extranjeros que en otros lugares en los que se asientan un mayor número de refugiados. En estas zonas los ciudadanos creen que la llegada de afganos traen inestabilidad y se convertirán en mano de obra barata. "Somos hermanos, pero si vienen se quedarán con el trabajo", comenta un ciudadano. "Yo llegué a Pakistán en el año 1995 y siempre me han tratado bien, no pienso volver a Afganistán", explica también un mecánico de la zona.

"Pakistán no tiene capacidad"

Pakistán se está convirtiendo en un paso estratégico de entrada y salida de Afganistán, con el inicio de la llegada de ayuda humanitaria y la evacuación de extranjeros y colaboradores afganos para quienes está emitiendo visados de tránsito de 21 días. Pero el Gobierno pakistaní no está dispuesto a acoger a refugiados que no dispongan de los documentos precisos.

"Pakistán no tiene la capacidad de aceptar más refugiados", ha explicado Rashid. Islamabad ya ha dejado claro que no acogerán a más afganos y no hay nuevas personas con el estatus de asilado.

Pakistán alberga a 1,4 millones de afganos registrados legalmente y se estima que a cerca de otro millón en situación ilegal, una de las comunidades de desplazados más grandes y antiguas del mundo que comenzó a llegar a territorio paquistaní con la invasión soviética en 1979.