En el mes de junio se matricularon 895 autocaravanas, 32 más que el año pasado en la misma fecha. Si hablamos de caravanas, las matriculaciones aumentaron en 52, según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning. Este crecimiento se debe al coronavirus y al miedo a un posible contagio al mantener contacto con desconocidos durante las vacaciones.

El éxito de esta forma de viajar fue la razón por la que Carlos y su mujer Sandra, decidieron emprender una nueva aventura empresarial, la creación de Nómada Caravanas. Es el primer año de la empresa que pronto añadirá dos autocaravanas más "están pedidas tres. Nos ha llegado ya la primera, por problemas de producción en fábrica y nada... yo supongo que en cuestión de meses, irán llegando el resto", nos cuenta Carlos, el gerente.

Los precios para poder alquilar la autocaravana varían según la época del año en la que se quiera viajar. Carlos cuenta que tienen tres temporadas, "temporada baja que está a 120€, tenemos la temporada media que está a 140€, y 170€ en julio y agosto".

La empresa ha tenido una buena acogida. Según Carlos, "la gente se está dando cuenta de que esto es un turismo distinto, no hace falta juntarse". Nos cuenta que otra de las ventajas es que al utilizar este transporte para disfrutar de las vacaciones "no tienes que ser tan itinerante con el coche por el hecho de que vas a un sitio y vuelves al mismos punto, si no que lo que haces es todo lo contrario, ir haciendo un bucle o lo que tú quieras. Puedes ir a un sitio de viaje, ir por una zona y volverte a tu casa por otra distinta con lo cual pues, mejoras mucho lo que es el turismo y lo que puedes ver".

Muchos usuarios de autocaravanas eligen como destino el camping. RTVE CASTILLA-LA MANCHA

Las autocaravanas y caravanas cuentan con todos los detalles y estancias para desconectar durante unos días. Cocina, baño, dormitorio e incluso comedor. Carlos define los viajes como una "experiencia maravillosa" y agradece poder pasar de este modo, más tiempo en familia.

Opción del camping Los amantes de caravanas y autocaravanas tienen dos opciones para disfrutar de sus vacaciones, viajar y descubrir nuevos rincones cada día o establecerse en un camping. “Los amantes de las caravanas pueden, o bien descubrir nuevos lugares cada día, o bien, establecerse en un camping “ En el Camping Caravaning de Cuenca han notado un incremento de reservas tanto por la página web como por vía telefónica, sobre todo de gente que no era campista. Su recepcionista María Tejeda afirma que esto se debe a que "es un entorno seguro, estamos al aire libre y tenemos muchas posibilidades para ofrecer".