Gualchos-Castell de Ferro: donde el mar y montaña se dan la mano a los pies de la Sierra de Lújar

En la baja Alpujarra a los pies de la Sierra de Lújar, encontramos un bello rincón de calles estrechas y sinuosas de origen musulmán, donde la luz del sol cobra protagonismo iluminando sus casas encaladas. Engalanado por el colorido de geranios, buganvillas y los azules el cielo y el Mediterráneo. Estamos en Gualchos-Castell de Ferro donde mar y montaña se dan la mano.

Este municipio de más de 5000 habitantes tiene tres núcleos poblacionales. Jolucar, el más pequeño y separados tan solo por 5 kilómetros un núcleo primigenio y serrano, Gualchos y el marinero, Castell de Ferro, presidido por su castillo de origen nazarí. Creado para defender la costa de las invasiones Berberiscas.

"Es una costa muy escarpada, entonces los puntos de atraque son mínimos, no hay espacio llano y al no haber espacio llano hay que buscar un lugar donde atracar y subir hacia el interior", nos dice Antonio Malpica, Catedrático de Historia Medieval.

Origen, árabe- andalusí

Aunque por Gualchos han pasado muchas civilizaciones la cultura árabe-andalusí es la más que deja su impronta. Como muestra su urbanismo adaptado al terreno montañoso. Bajo su iglesia de San Miguel construida en 1502 por orden expresa de los reyes católicos, podría incluso haber huellas de ese pasado medieval de influencia islámica.

Calles de Gualchos

"Se construyó sobre restos, se cree que, de una antigua mezquita, no se ha documentado arqueológicamente, pero sí que se tienen datos de una antigua mezquita, luego se ha ido haciendo diferentes ampliaciones hasta el siglo XVIII", nos comenta Inmaculada.

Paseando por sus calles llegamos hasta su pequeño museo etnográfico que refleja cómo era la vida en Gualchos hasta los años 70.

"Le llamamos banco de sensaciones porque cuando tú entras en este espacio tienen la sensación de que está viajando en el tiempo y que te adentras en las diferentes dependencias de las casas del pueblo", nos dice Inmaculada. Sobre la zona que recrea la bodega, explica: "En esta zona había mucho cultivo de viñas hasta que llegó la filoxera, desaparecieron y mucha de la población que había aquí tuvo que emigrar".

“Me intento diferenciar porque la cosa está en que los cultivos tradicionales un año valen otro no valen y de este tipo de cultivo más o menos te quedas estacionado“

Expuestos, enseres como son las garrafas forradas con esparto, cantareras, aperos de labranza… utensilios que han ido evolucionando. Se creó un sistema de terraza de cultivo, ahora hay grandes invernaderos. El municipio es líder en agricultura intensiva de hortalizas de calidad a las que favorece el clima subtropical. Aquí conviven cultivos de siempre con otros más modernos como la berenjena japonesa que entre otros cultiva, Carlos Alonso. "Me intento diferenciar porque la cosa está en que los cultivos tradicionales un año valen otro no valen y de este tipo de cultivo más o menos te quedas estacionado en un precio, no oscilas, no tienes unas bajadas, ni unas subidas muy altas", comenta Inmaculada.