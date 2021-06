(Banda sonora: música rock)

Hola, amigos. Todos en España...

Es un momento duro, la verdad,

pero en estos momentos es muchas veces cuando sacamos

lo mejor que tenemos dentro de nosotros.

Y eso hacemos con World Central Kitchen.

Una de las imágenes más estremecedoras

que nos está dejando

y nos ha dejado la pandemia

es la de las colas del hambre en muchas ciudades

de toda España.

Mirad cómo está la cola, da la vuelta.

Calculamos que habrá

entre 200 y 300 personas ahora mismo.

Y hasta ahora

nunca me había hecho falta. Trabajaba.

Llevo 30 años en la misma empresa. Esto es muy duro, muy duro.

Y entre las muchas organizaciones que reparten comida

está la del reconocido chef José Andrés.

¿Ya ha cogido esto? Sí.

Aquí tiene, señora.

Muchas gracias por su ayuda, ¿eh? Muchas gracias.

Aquí estamos,

para conseguir evitar que la comida sea un problema

y convertir a la comida y a este movimiento social

que es la gastronomía en una oportunidad

para crear un país mejor.

Yo voy a estar muy pronto allí, con vosotros.

Hasta muy pronto, os quiero mucho.

Mi nombre es Carla Hoyos

y soy chef ejecutiva de uno de los restaurantes

que el chef José Andrés tiene en Miami Beach.

Estoy aquí, en Madrid, a cargo

de la cocina central de World Central Kitchen,

donde estamos cocinando para las personas más vulnerables

que han sido afectadas por el COVID-19.

Llegué con boleto de ida nada más,

no tengo boleto de vuelta porque, mientras haya hambre,

hay que seguir cocinando.

Elena, vamos a mandar pasta boloñesa a Villaverde hoy.

World Central Kitchen es una ONG que fundó el chef José Andrés

en el 2010.

Aquí todas las personas que vienen son voluntarios,

todos superemocionados

de querer hacer más y ayudar más.

-Cuando vengas, tienes que inscribirte,

pones tus datos... Bien.

Te echo alcohol... Frótate un poquito...

Ya podemos entrar.

Hola. Hola. ¿Tu nombre cómo es?

Alejandra Andrade.

Me quito la mascarilla

y me pongo la nueva. Sí.

Vale. Tienes también un gorro, ¿vale?

Huele de maravilla, Carla. Ay, gracias.

Hacemos un sofrito para lentejas.

Ajá.

Con chorizo, morcilla, pimiento, un poco

de tomate y ya...

¿Es un sofrito para cuántas raciones?

Lo hacemos superconcentrado... Sí.

...y de aquí vamos a sacar más o menos

como 300 raciones.

Acá tenemos un sofrito de cebolla con orégano. Después, esto

lo mezclamos con tomate y atún para hacer unos macarrones.

Esta es una salsa de verduras, patatas, tomate

y el pollo lo cocinamos en el horno.

Y de ahí se le echa arroz,

el pollo y encima se le echa esta salsa bien rica de patata.

Cuando cocinas esto, ¿piensas en quien se lo va a comer,

en el niño que lo pasa mal...? Sí, siempre les digo:

"Piensen que es un hermano suyo,

un familiar que va a recibir esto

y qué les gustaría que comieran", ¿sabes?

Hacemos todo con mucho cariño.

Esto sale antes que la hamburguesa.

-Esas salsas son para hacer los guisos.

Me acaban de comentar

que vienen entre 150 voluntarios,

100, 150... Sí.

Hay muchos que no trabajan, que están en ERTE

y que vienen aquí todos los días.

Están supercomprometidos a ayudar. Es lo bonito de esto.

Dos minutos de su atención a todos.

Hoy es un día superespecial y quiero agradecerles a todos de verdad...

Hoy alcanzamos el récord de haber dado un millón de comidas

en toda España, así que...

muchísimas felicidades a todos... (RÍE)

(Aplausos)

Y gracias por todo.

-¿Cuántas cargas? -193.

-193.

-Si hay alguien para descargar, me avisas.

-A esa aún le queda y a esta también le queda.

Hoy, Carla, se entrega en España la comida 1 000 000.

¿Cómo lo habéis logrado?

Con la ayuda también de muchos chefs,

de mucha gente... En España hay mucha gente

que quiere ayudar. Se han abierto otras cocinas.

Estamos en la principal, la de Santa Eugenia, pero hay

en toda España. Sí, hay en Sevilla,

hay en Bilbao,

hay en Marbella, hay... Bueno, hay muchísimas.

Creo que ya llegaron los cocineros.

Vamos a buscarlos. Fenomenal.

Bienvenidos. Ahí están Pepa,

Iván y Diego.

Me estaba contando Carla un poco...

Vosotros lleváis desde el principio, casi dos meses.

-Yo creo que fue el primero él,

luego arrancamos nosotros, luego fue Pepa

y luego ya llegó Rambo. -Super-Carla.

-Llegó la jefa.

Ha sido un golpe para todos,

pero para la hostelería en especial. ¿Cómo lo lleváis?

Pues una tragedia, un drama y, además, claro,

pues estamos muy perdidos,

porque depende de nosotros muchísima gente.

Y vosotros habéis tirado por la vía de la ayuda.

-Porque una cosa no quita la otra. -No quita la otra.

-Pese a que tu negocio esté...

en precario, pese a que pierdas dinero, pese a que tú no ingreses,

si tienes espíritu solidario, debes ayudar.

Es que no te queda... No hay más opción.

-En esta situación,

la responsabilidad de cada uno tiene que subir peldaños.

-Todo va bien, ¿no?

-Sí, le puedes echar un poco más. -¿Un poco más?

¡Lo que yo he aprendido contigo!

-(RÍE)

Ahí está la comida 1 000 000. Sí.

Y la vamos a entregar

en Villaverde. ¿Por alguna razón especial allí?

Sé que es algo especial para el chef José. Fueron

los que lo contactaron pidiendo ayuda

y él enseguida no dudó en llamar y pedir

que lleváramos comidas allá.

Encantada, Javier. -Hola.

¿De aquí cuántas comidas salen al día?

Siempre estamos entre 12 500 y 12 400.

¿Quiénes son los voluntarios que vienen a recoger la comida

para llevarla a los barrios? Desde los bomberos

que vienen a unas horas, antes viene Correos,

gente de VTC, gente privada que viene a hacer las cosas...

Ellos son voluntarios; o sea, no están en servicio.

Los bomberos, antes de empezar, antes de las rondas,

vienen aquí y lo recogen;

los de Correos, igual, y el resto de la gente, cuando puede,

viene y lo entrega.

Esos son los barrios adonde van:

San Blas, el poblado de la Cañada, Villaverde,...

Entrevías,... ...Entrevías,...

...San Blas están jodidos también. ...Alcobendas...

Hay barrios de clase media. Va toda clase de gente,

perfiles muy muy amplios. Javi,

¿tú qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí?

Porque creo que hace falta

que hagamos un poco cada uno para ayudar.

¿A qué te dedicabas? Yo soy cocinero.

¿Cuál es tu situación ahora? Estoy en un ERTE.

¿Cuántas horas echas?

Lo que hace falta. (RÍE)

Todo el día. Empezamos a las 08:00

hasta que nos vamos,

a veces a las 17:00, a las 18:00, a las 20:00...

Es emocionante ver a tanta gente dispuesta a ayudar.

Es muy bonito porque hay muy buena voluntad por todas partes

y parece que no, pero todos hacen

lo que pueden, no hay nadie que se dé la vuelta y se escape.

-¿Qué es eso? ¿A ver?

-No vengáis.

Es impresionante ver a estos cocineros,

algunos con estrella Michelin, Diego Guerrero tiene dos,

Pepa del Cuenco, Carla, por supuesto,

los chicos de Arzábal...,

gente que cocina en restaurantes muy prestigiosos,

currando a destajo

para ayudar a la gente

que está pasando hambre. La verdad, impresiona verlos.

-¡La del millón!

-Ya viene la del millón.

(Gritos y aplausos)

(GRITAN)

-¡Muchas gracias a todos! (RÍE)

Ellos van... -¡Félix!

-Los voluntarios que van a casa.

-Los voluntarios a casa, como ella.

(Murmullo de voces)

-¿Al coche?

-Vale, ¿cuántas son? Poneos todos en cadena.

-Lo hemos hecho esta mañana,

un poco rústico... Seis tenedores.

Seis. (CARLA) ¡Ya ven! (RÍE)

-¡Bien! -¡Uno!

-¡Muchas gracias! -¡Gracias!

(Aplausos)

-¡Ay! -¡Para vosotros!

Lo habéis hecho para agradecérselo.

-¡Hombre, claro! Llevan...

semanas y semanas trabajando para la gente del barrio...

Cuéntame cómo lo habéis recibido aquí.

Al principio de montar la red, no sabíamos muy bien qué hacer,

hasta que apareció esta fundación y...

Y nos han dado una salida

a muchas familias que estaban a cero.

Y un grupo de voluntarios

nos hemos juntado y distribuimos las comidas que ellos hacen, ¿no?

Ajá. Y la verdad es

que ha solucionado la vida a muchos.

¿Eres de alguna asociación de vecinos o lo habéis montado...?

Yo soy de la APA Giner de los Ríos.

Pero aquí están asociaciones de vecinos de Villaverde,

de la ciudad,

de diferentes... Pues enhorabuena por el trabajo.

(Murmullo de voces)

(HOMBRE) Vale, cargamos, a ver... ¿Marconi?

¡Marconi!

¡Marconi!

(Murmullo de voces)

(JOVEN) Adiós.

(HOMBRE) ¡Marconi!

-Vale, hacemos eso.

Hacemos eso.

-Al coche. -Vale.

(Aplausos)

(Aplausos)

¿Tu nombre? -Mari Carmen.

Yo soy Alejandra. ¿Cuántos años tienes?

Tengo 30 años.

Eres muy jovencita. Sí.

¿Tienes familia? Sí.

Tengo tres hijos y tengo a mi marido.

¿Cuál es tu situación?

Yo estoy ahora con un ERTE... Sí.

...y mi marido lleva dos años parado.

¿Está cobrando algo?

Ahora mismo ya se le han quedado

no sé si son trescientos y poco. Sí.

¿En cuánto se te queda al mes tu sueldo?

Unos 800...

800 más los 300... Sí.

...de tu marido. ¿En qué trabajas? Soy camarera.

Eres camarera. Sí.

O sea, que con tu sueldo os organizáis.

Sí, más que nada, porque tengo

una niña... La mediana está enferma,

tiene una parálisis, toma muchísima medicación,

que se me van mínimo 400 euros al mes...

¿En la medicación de la niña te gastas 400 euros?

Sí.

Hay veces que, si afronto el pago de la medicación,

pues no tengo para la comida.

(SUSPIRA)

Vaya tela, ¿no? Pues sí.

Bueno, Mari Carmen, pues mucho ánimo

y a ver si pasa esto pronto... Pues sí.

...y se normalizan las cosas. Pues sí.

(Banda sonora: música suave)

¡Vamos!

Carla, buenos días.

Hola.

Hoy es un día importantísimo.

Bueno, hoy llega José Andrés.

Ajá. Es la primera vez

que verá todas las operaciones.

Viene de Washington.

Me han dicho que es hiperactivo. (RÍE)

Ayer me decían: "Mira, cuando llegue José, vamos a darle...

un día de descanso". Y yo así:

"¡No, no! O sea,... (RÍE)

...José no va a querer descansar. No conocen...".

Estarás nerviosa. Llevas ya aquí

un montón de días,

pero hoy debe estar todo perfecto. Claro.

José Andrés es muy exigente. Quiere que todo salga más que perfecto.

Ábreme el de lentejas, por favor.

-Vale.

-Todo limpio, por favor.

Buenos días. ¿Va bien o no?

La verdad es que sí.

(JOSÉ ANDRÉS)

(CARLA) Nos lo ha donado una compañía. A la semana,

500 kilos de carne.

¿De dónde vienen? ¿Son de por aquí?

¿Es española la fruta o la verdura? -Sí, sí.

Venga. Muchísimas gracias.

Hola, guapa. (MUJER) Qué alegría.

Los saludo a todos un poco...

Carlita Ferrocarril, ¿qué pasa?

-Hola. Hola.

Hola, ¿cómo estamos?

(TODOS) ¡Muy bien! (HOMBRE) Bienvenido.

¡Muchas gracias! ¿Cuántos hacéis hoy de esto?

(HOMBRE)

(JOSÉ ANDRÉS)

(MUJER)

¿Qué pasa, mujer? (CARLA) Nada.

¿Cómo que nada?

Me he emocionado con este tío.

¿Cómo que emocionada?

¡Más emocionado estoy yo! (DOS MUJERES RÍEN)

¿Eh?

Pero haberos cogido

en un botellón en vez de esto.

(Risas)

Pero esto también merece la pena. Podéis estar contentos.

Muchas gracias, ¿eh?, por todo.

-Ya te lo digo yo... Donde no hay gente como ustedes,

no podemos hacer nunca nada.

¿Sabes la buena noticia?

Que siempre hay gente dispuesta.

Raúl, que es amigo mío de beber y comer...

Y le llamé

y le dije: "Raúl, necesito ayuda, la vamos a liar".

"Vale, para esto está un amigo, ¿no?".

Un millón de gracias. (MUJER) A vosotros por organizarlo.

(JOSÉ ANDRÉS)

¿Lleva poca mayonesa o no?

(CARLA)

Pero ¿está jugoso? ¿Luego todo el mundo se lo come?

Sí... ¿No se va a quejar nadie?

-Hecho con mucho cariño...

Me parece poca mayonesa.

-¿Te parece poca?

Me callo, yo me callo.

Ponemos más, ¿eh? Nunca hacen lo que yo digo.

-Aquí fuera...

José, ¿cómo lo ves todo? Porque me estáis filmando,

pero Carla sabe que soy muy exigente y me quejo de todo.

Pero ¿lo ves bien? Te quejas en plan...

que hacemos todo muy serio, como ves.

Cuando ocurrió todo esto, no dudaste

ni un minuto en ayudar a la gente que lo necesitaba.

Cuando vimos lo que pasaba aquí y vi a varios compañeros míos

que por su lado estaban haciendo cosas,

empezamos a llamar: "Oye".

Y dijimos: "Vamos a echar una mano allí".

Fíjate que estamos ya en tantísimas ciudades

con tantísimos cocineros, tantísimos voluntarios...

Te estás emocionando,

te noto los ojos... ¿Eh? No, no.

¿O qué? (RÍE) Sí, sí...

A ver, que me pillas también... La gente que lo hace, la ves aquí.

Lo mínimo que puedo hacer es venir a...,

a darles las gracias, porque en momentos así creas...,

creas equipo. Ellos no lo saben,

pero van a estar con nosotros por muchos años.

Bueno, ¿salimos ya?

¡Raúl! Sí, sí, vamos abajo.

Vamos abajo, que... ¡Joder!

Venga, vamos a dar de comer.

Desde que empezó la pandemia,

¿cuántos viajes has podido hacer?

California, San Francisco, Oakland,

(OFF) "Nuevo México,

Arizona,

Santa Fe, Window Rock,

Navajo Nation,

Nueva Jersey, Newark, Elizabeth,

Nueva York,

Harlem, Queens...".

"¡Uf!".

"(RÍE) Podríamos estar así horas".

No te voy a mentir si no te digo que han sido...

los meses más intensos de mi vida.

¿Cuántos restaurantes tienes, José?

Pues míos en propiedad,

16; en total, casi 30 con sociedades y demás.

¿Cuántos trabajadores?

Pues... directos, 1600 o 1700;

indirectos, 3000.

Tienes todos tus restaurantes cerrados, José.

Bueno, tal como estamos hablando, los estamos empezando a...

Ayer recibí fotos de la terraza de uno de ellos.

Aun así, yo no voy a ser de los primeros en abrir.

Y veremos lo que pasa.

¿A qué barrio vamos ahora?

Vamos a ir al barrio de San Cristóbal.

Ahí vamos a ver el drama real, porque en las colas

es donde se ve realmente

lo mal que lo está pasando la gente.

Sí. Yo creo que el hambre es muy complicado de ver,

sobre todo en países

que se consideran del primer mundo. Pero de aquí

tenemos que salir...

con una pregunta, ¿no?

¿Cómo puede ser que, en situaciones como esta,

veamos que el hambre aflora?

(Banda sonora: música suave)

¿Dónde?

-Podemos ponerla aquí. -Venga.

Ahí.

¿Cómo se llaman?

-Yo, Matías. -Yo, Pablo.

-A ver. ¿Han estado aquí todos estos días?

-Yo estaba

en Plaza Elíptica. -Yo, en Vallecas.

Yo, en Vallecas, 21 días seguidos. Gracias.

Ahora mismo son las 11:30 más o menos y ya está

la gente esperando.

Mirad la cola...

Da la vuelta por allí y hasta el final.

Nos cuentan

desde World Central Kitchen que cada día más gente solicita

poder acceder a un plato de comida.

¿Cuántos años tiene? 7-3.

73. ¿Lleva muchos días viniendo a la cola?

Sí, desde que empezó. Desde que empezó.

¿Vive usted solo?

No, vivo con una chica. Mi mujer se murió el año pasado.

Y no podemos...

Porque la pensión que tengo es bajita.

¿Cuánto le pagan de pensión?

673.

673 para usted solo...

Y la chica.

Su hija. No cobra nada.

Y eso es lo que pasa.

¿Su hija qué edad tiene?

34. ¿Y ella no trabaja?

No le sale. Está buscando la muchacha,

pero... No le sale.

Y ahí está.

O sea, que con unos 600 viven los dos.

Eso es lo que hay. Nada...

¿Cuál es tu nombre?

Isabel. ¿Por qué estás aquí, Isabel?

Porque esto del virus me ha perjudicado enormemente.

No me había visto

en esta situación y me ha obligado todo esto.

¿A qué te dedicabas? ¿A qué te dedicas?

Pues recogía a niños del cole,

los llevaba al cole, los llevaba a su casa...

Te has quedado sin cobrar nada. Claro.

¿Tienes algún tipo de ayuda,

has pedido...? No.

Nada. Nada.

¿Tienes hijos?

Soltera y tengo dos hijos.

¿Te dan tres comidas para los tres?

Para los tres. Ajá.

¿Con eso te da para la comida y para la cena?

Claro, me organizo con los niños para que les quede para la cena

y yo ya me acomodo con lo que sea.

Muchas gracias. A ustedes.

Cuídate.

(Banda sonora: música suave)

(HOMBRE) ¿Más voluntarios?

(MUJER) 2-9-1.

¿Usted es vecina del barrio? Sí.

Y está echando una mano como puede.

Sí. En mi día libre. Yo, afortunadamente, trabajo.

¿En qué trabaja? Soy limpiadora en el metro.

¿Qué sensación tiene después de estar aquí

y ver esto, que es increíble que sea España

y que esté pasando esto?

La sensación es muy triste, es muy triste.

Están aquí porque realmente no tienen para comer.

Muchas personas, imagino, que en este barrio cobraban dinero

en negro, economía sumergida, y que se han quedado sin nada.

Sin nada. Ajá.

Ese es el problema. Esperemos que aprendamos

la lección otra vez... Ajá.

...y que trabajemos todos con toda la dignidad

y que sean ciudadanos de primera y no de tercera, porque trabajar

en la economía sumergida es ser ciudadano de tercera.

Vemos un niño. Sí, ayer también vino.

Ajá. ¿Cuántos años tienes?

-13.

13 años.

¿Cuántas comidas te llevas?

Tres. ¿Tres? ¿Para quién?

Para mi madre, yo y mi hermana. ¿Por qué vienes tú?

Porque mi madre está ocupada.

Por las mañanas va a hacer una cosa y tengo que venir yo.

¿Y vienes tú a por la comida? Sí.

(RÍE)

¿Qué es lo que más te gusta de la comida que dan?

¿Qué es lo más rico?

Pues hasta ahora...

han sido los macarrones.

Los macarrones. (RÍE)

Bueno, cuídate mucho, guapo.

Chao. Muchas gracias.

-Toma, póntela, ¿vale? -Gracias.

¿Hacen las comidas bien?

Sí, fenomenal.

Ha estado muy bien. Gracias. A ver si volvemos todos

a lo normal. ¡Claro!

Adiós, guapa.

La chica, ecuatoriana; los chicos, dominicanos...

Cobraban desempleo, pero solo tres meses.

Se les acabó. Entonces...

Ninguna de estas personas quiere estar en una cosa así.

Nadie... La gente no quiere...

No quiere... No quiere nuestra limosna.

Quieren nuestro respeto. Mucha gente se quedó...

Y cada vez recibís más peticiones

porque esta situación... A los que acabas de preguntar,

gente en el paro, que no tiene nada,

mucha gente irregular...

Pasarán los meses y esto seguirá así.

Pero rápidamente los políticos, los agentes sociales, los alcaldes

tienen que ver cómo puedo convertir yo esto en una oportunidad,

y es lo que no es fácil.

Pero, estando aquí y viendo y hablando con la gente,

no puedo hablar con todos, si no, esta línea no se movería,

pero las cuatro personas con las que he hablado te narran

sus problemas. Si tienen que pagar el alquiler,

porque, si no pagan,

los echan... ¿Por qué te crees que están en la cola?

Para que no los echen.

Etcétera, etcétera.

Por tanto, en estas emergencias es muy importante estar

al pie del cañón, escuchando a la ciudadanía,

escuchando lo que pasa... con los pies en el suelo

y poder tomar decisiones en tiempo real.

Esto es lo que necesitamos más, no críticas que son estériles,

no todo el día estar con el dedo apuntando al otro lado,

sino tú preguntándote a ti mismo: "¿Qué puedo hacer yo

para solventar este problema?".

¿Has pensado en dedicarte a la política?

Creo que todo el mundo debería dedicarse a la política

porque, si solo nos metemos

el día que vamos a votar y una semana antes...

Hay que exigir cada día.

Cada día. No solo de cuatro años en cuatro años.

¿Podemos irnos?

Sí. Acaba de decidir

José Andrés que se sube a la furgo de Correos a repartir comida,

así que esto es así porque él es así...

Vamos a intentar seguirle.

Ahora lo que me queda por saber es

cómo llegamos a todos estos lugares.

Acción Madrina, por un lado,

y, por otro lado, a través de la junta municipal.

Muy bien. Conjuntamente.

Muy bien, está bien.

Saben a quién le entregan. Sí, sí.

"Hola, ¿cómo está usted?".

(HOMBRE)

Le veo muy bien y con una sonrisa muy chula.

Bueno. -¿Te lo dejo en la cocina?

-Sí, sí. ¿Le está gustando la comida o no?

Eh... Sí. Sí, sí.

Si tiene queja, dígamelo.

Está bien. La verdad es que, si no fuera por ellos...,

pues... Son geniales,

el trabajo que hace Correos. ...lo tendría difícil.

Pues aquí nos tiene.

Pues muchas gracias. A usted.

Venga. Muchas gracias.

A ello, ¿vale? -Gracias.

-¡Muchas gracias! Adiós.

¿Qué tal? Muy bien,

muy bonito. Guay.

Además, ves que le pone... ¿Y el señor?

Le pone pasión.

Y fíjate qué iniciativa tan chula. Por eso quiero hablar con la gente,

porque la gente me cuenta cuáles son sus problemas.

¿Por qué lo haces? Mi empresa

me necesita puntualmente para decisiones importantes

y ahí estoy,

pero, al final de cuentas,

ahí doy de comer a los pocos.

Aquí doy de comer a los muchos. World Central Kitchen

a mí me llena mucho.

¡Vámonos, que esperan!

Ahora no puedo.

Raúl, vamos.

(Banda sonora: música rock)

José, son las 09:00. Hoy te espera otra ciudad nueva, ¿no?

Sí, aquí, ya en Valencia,

camino de ver a todo el equipo

y, fíjate, creo que vamos a ir a un estadio más,

el estadio del Valencia, que hemos usado

sus cocinas. Muy bien, la verdad.

Ah, ¿dentro del estadio?

Sí, muchas veces un estadio no te imaginas

lo importante que puede llegar a ser

para dar servicio en emergencias. Ahora mismo,

¿en cuántas ciudades está tu ONG?

Tenemos Coruña,

tenemos Bilbao, tenemos Barcelona,

Valencia,

Córdoba, Málaga,...

Marbella... ...Sevilla, Marbella...

y Madrid, creo que no se me queda ninguna.

Hemos llegado a tener 16 cocinas.

Estáis en las principales ciudades de España y de esas ciudades

salen otros sitios también. Sí, la verdad

es que lo hemos decidido dependiendo de quién nos llamaba

o lo que veíamos nosotros. Madrid, sin lugar a dudas,

era el sitio que más ayuda necesitaba, ¿no?

Y estamos siempre alerta

de cualquier llamada, de cualquier tuit,

y acudimos a la necesidad allí donde aparece.

¿Cómo estamos?

¡Buenos días! ¿Vamos al lío?

¡Venga! Vamos.

¡Hola!

(Aplausos)

Oye, muchas gracias.

Muchas gracias por venir a visitarnos.

(HABLA EN VALENCIANO)

(HOMBRE) Hoy tenemos arroz con pisto,

hamburguesa y tomate de El Perelló.

(Móvil)

-¿Lo atiendo yo?

-(RÍE)

¡Ferrán Adrià! Ferrán, cuéntame.

No, déjalo.

Si yo ya lo dije.

Oye, te dejo, que estoy en mitad de... Un besito y gracias.

(Música rock)

# No encuentro otra razón,

# estaba tan feliz,

# me acuerdo de tu amor.

# Vendí mi porvenir # cogiendo moscas para ti.

¿Extremoduro?

# No valgo para... ¿Cocináis con Extremoduro?

-Sí. Pues solo puede salir riquísimo.

Por supuesto. (RÍE)

Solo puede salir bien, sí o sí.

Extremoduro a tope.

Oye, gracias, ¿eh? No, gracias a... ti.

¿Cómo lo lleváis?

Muy bien. ¿Sí?

Muy bien, casi es un gustazo.

¿Por qué viniste a ayudar?

Y me llamó mi amigo Iñaki.

¿Sí? Me dijo si quería venir a ayudar.

Digo: "¡Pues claro!".

¿Y qué tal? Maravilloso.

¿Sí? Para mí, personalmente, ha sido

una experiencia genial. ¿Qué hacéis hoy?

Estamos haciendo pollo y costillas.

¿Tu situación laboral cómo está ahora?

¿Vais a poder volver ya? Aún nos queda,

y ahora estoy ahí, en tierra de nadie,

hasta que podamos empezar. Joaquín...

¿Tenéis siempre este buen rollo?

Aquí sí. ¿Sí? (RÍE)

A veces ponemos Extremoduro;

a veces, Marea... Yo qué sé...

Depende. Con Robe Iniesta

todo sale bien. (RÍE)

# -Y se juega la vida,

# siempre causas perdidas. #

Bueno, a ver...

Chicos...

Bueno, que un millón de gracias

por haber acudido a esta llamada

en un momento complicado. Nos habían dicho:

"Todos a casa". Y entonces esto tenía que ser

gente que dijera: "No me quedo en casa e intentaré alimentar

a una persona, solamente con mi presencia".

Y que los dos millones de comidas que vamos a llevar a España,

cada una de esas comidas es vuestra.

Gracias desde lo más profundo de mi corazón.

Mi sueño siempre fue un poco...

el que nuestra profesión estuviera ahí

junto al hambriento cuando lo necesitara.

Gracias por estar aquí.

(TODOS) ¡Bravo!

-(ARGENTINO) Una chica me decía que se llevaba mucho

de la experiencia y yo le decía

que se ha podido llevar mucho porque no buscábamos nada.

Veníamos a ayudar y nos llevamos mucho más

de lo que hemos podido hacer. Y yo sé

desde fuera que eso no es fácil. Te lo agradezco.

¡Muchísimas gracias por esto!

-¡Gracias! -(SOLLOZA) ¡Muchísimas gracias!

(SOLLOZA) ¿Eh?

Gracias por la oportunidad. -(SOLLOZA)

Estamos todos conectados. Sí, cierto.

Y el mundo es una gran cocina.

Y, si todo fuera como la cocina, qué fácil sería.

(HABLA EN VALENCIANO)

¿Esa a qué va? ¿Al estadio?

Me voy con usted, jefe.

Venga. Dile a Raúl...

(HABLA EN VALENCIANO)

(CONDUCTOR)

(SOLLOZA)

Yo he venido a estar con gente como tú. Es lo que me llena.

(Banda sonora: música rock)

Explíqueme, el Banco de Alimentos...,

el trabajo que hace en Valencia.

¿En qué ha cambiado

la situación desde la pandemia?

(MUJER) Usted ha querido venir hoy a dar la cara

y a ofrecer esos alimentos.

Bueno, yo he venido a dar las gracias a cientos de cocineros,

miles de voluntarios... Nosotros comenzamos

en febrero en Yokohama, con Japón.

Fuimos la primera ONG que se activó con el COVID,

(OFF) "dando de comer a 6000 personas

dentro de ese crucero, ya llevamos 16 millones de comidas en EE. UU.".

"Yo ya había visto

que esto iba a ser algo impresionante

y empezamos a activar a nuestros equipos diciendo:

'Va a haber hambre

por muchas razones. ¿Por qué? Los hospitales se van a caer,'"

"la distribución de alimentos se va a caer,

los voluntarios se quedarán en casa,

habrá cocinas que cierren por falta de presupuesto

y nosotros tendremos que cubrir esos agujeros negros".

Acabamos de llegar al estadio de Mestalla,

está José Andrés atendiendo a todos los medios,

la cola aquí también es impresionante. Mirad.

Son ahora mismo las 11:30.

Mirad cómo está la cola.

Esta es la llamada a todas las instituciones:

Gobierno central, autonomías, ayuntamientos...

El hambre es una cosa que tiene muy fácil solución.

A los bancos de alimentos hay que apoyarlos

y hay que apoyar otros sistemas

para que nadie pase hambre en una pandemia.

Es muy barato y es una gran inversión de futuro

que tu ciudadanía sienta que está protegida por el sistema.

Es mucho más caro el dejar a la gente pasar hambre.

¿Sois de aquí, de Valencia?

Sí. ¿Es la primera vez que venís o...?

-Sí, es la primera vez. ¿Por qué venís aquí?

Porque estoy en paro y solo cobro 430 euros.

-Sí, y yo en el paro.

Con el subsidio, 430.

-No me llega. ¿Tenéis hijos?

Sí, tres.

Tres. ¿Dónde los habéis dejado? Están en casa.

Suerte, cuidaos mucho. Gracias.

Hola, chicas.

Hola.

Sois de Valencia, ¿no? Sí.

Llevas un documento. ¿Hay que traer algo?

Sí. ¿Qué es?

El padrón, la fotocopia del DNI,

el libro de familia del niño... -Sí.

Y lo tienes que entregar... -Para que te den.

¿Qué os van a dar?

-Es la primera vez que venimos. La primera.

¿Por qué venís? Imagino que vuestra situación...

Por eso. ¿Cómo estáis?

-Sin trabajo, ella está de baja y no cobra mucho... Con el niño,

soy madre soltera. Está de baja. ¿En qué trabajaba?

-De limpieza trabajo.

¿Cuántos años lleva?

Llevo unos 13 años trabajando. 13 años.

Mucho ánimo. Vale, hasta luego.

(HABLA EN INGLÉS)

Sois de una asociación solidaria, Amigos de la Calle.

¿Quiénes son estos chavales?

Son chavales marroquíes, muy jóvenes,...

Sí. ...que estaban en la calle.

¿Durante el confinamiento?

-Sí. ¿Dónde dormíais?

En el río. (OTRO JOVEN)

¿Cuántos chavales dormís juntos?

-Somos nueve. Sois nueve.

-Sí.

¿Cómo fue el confinamiento?

Muy duro. ¿Muy duro?

¿Tienes miedo de contagiarte? Sí, claro.

Como todo el mundo.

En la calle, las precauciones...

no son fáciles tomarlas.

¿Por qué vinisteis a España?

¿Cómo vinisteis?

Yo vine en los bajos de un camión.

¿Cuántos años tenías? 16 años.

16. ¿Tienes ya papeles? Sí.

¿Qué te ha pasado?

Aquí. (RÍE)

Eso, cuando vine en el camión,

¿sabes? El hierro me lo hizo.

¿Heridas de guerra? Sí.

Bueno, chicos, encantada de haber hablado con vosotros,

que tengáis toda la suerte del mundo.

Gracias.

Va a venir ahora Anil Murthy,

el presidente del Valencia,

que tendrá un encuentro con José Andrés.

Estará a punto de llegar.

¿Cómo estamos?

¿Cómo estamos? ¿Bien? Buenos días, sí.

Estoy contentísimo de que usted haya prestado espacio

al banco de alimentos,

que en estos momentos es tan importante

que esté activo y bien apoyado. Muchísimas gracias.

Bienvenidos a nuestra casa. Es vuestra casa también.

Estoy muy orgulloso de compartir

este proyecto con vosotros.

Venga, a dar comida. Vamos a dar comida.

¿Ya ha cogido esto? -Sí.

Aquí tiene.

Que tengan buen día. Y usted.

Tráete 100. -Vale.

Tenemos... -Por favor...

-Muchas gracias. ¡A usted!

-Por favor. Si hace falta más, vamos por más.

¿Cuántas son?

-Somos cuatro, dos niños pequeños...

Aquí tiene.

-De Radio Nacional de España...

Esto ha sido un trabajo en equipo muy bonito...

Aquí...

Vaya locura, ¿no?, hoy.

Como cada día. Esto cada día es diferente, ¿no?

¡Uf! ¿No estás agotado?

¿Qué es eso? ¡Jo, José!

Macho... Yo ya no sé ni lo que digo.

(RÍE) Me puedo meter en unos líos...

Aunque a veces... Jolín, me da vergüenza que todo viene a mí.

Pero yo intento que la gente entienda

que esa gente a veces no sale

en los focos, como debería, y lo está haciendo cada día.

Tu ONG, explícanos,

el dinero viene de donaciones...

World Central Kitchen se mueve dólar a dólar. Tenemos...

muchos individuos, algunas fundaciones...

Pero sobre todo es allí, en EE. UU., ¿no?

Las donaciones son de EE. UU. Sí, el dinero de aquí

realmente lo hemos apoyado gracias a que ha habido

gente en América que ha donado para apoyar a España.

Hay muchos famosos que han donado a tu ONG.

¿Nos puedes dar algún nombre?

Allí tenemos muchos.

Tenemos a Laurene Jobs, tenemos a la familia Bezos,

tenemos la Fundación Pau Gasol,

Marc Gasol, David Matthews...

Leonardo DiCaprio también.

Leonardo DiCaprio...

Y ya llevamos gastados...

más de dos millones de euros. Al acabar serán casi tres millones.

Para dos millones

de comidas, no está nada mal. Nos tenemos que ir.

Vamos. Vamos.

(MUJER) Hola... ¡Hombre!

Bienvenido.

Jo, qué chulo. Vale.

¿Qué pasó?

Aquí estamos... -Muy buenas.

-Pasa, por favor, a mi humilde morada.

(EN VALENCIANO)

(MUJER)

-Muchas gracias.

"Què faràs? Un arròs o què?".

"Faré una ensaladita de tomate

amb tomate de El Perelló". ¿Y un arroz?

"No. No fas arròs aquí".

Esgarraet. ¿Esgarraet?

"I un arròs que té amb sépia, gamba

i carabassa". ¡Bien! Maca,

"t'estimo molt".

(RÍE) Y yo,

gracias. -Ahora te vemos.

¡Campeona!

Estoy en Valencia.

(MUJER) "Qué bien". ¿Ha ido Inés

a las cocinas a hacer de voluntaria?

"Sí". ¿Ha llevado comida al hospital?

"Todos los días". Dile a Inés que me llame.

"Vale". Pero ¿trabaja hoy en el estadio?

"Sí, va todos los días menos los domingos".

Vale. Bueno, esta lo ha pillado fuerte.

¿Habéis ido a alguna manifestación más?

"El sábado".

¿Estaban nuestros camiones?

"El sábado es el primer día

que estaban los camiones...". Bueno.

No es verdad: la semana anterior, llevé yo comida todos los días.

"Ah, bueno, ya, ya, ya". Ah, ya, ya, ya.

Dile a mamá que no sé aún

cuándo regreso, ¿vale? "Vale".

¿Vais a venir vosotras antes o voy yo a buscaros?

"¿A España?". Jolín, si estamos

en América con 17 estados que van en subida.

Convence a mamá, venga.

Porque, para quedarnos allí,

nos quedamos aquí, que también es casa, ¿vale?

"Claro". Venga, un besito.

"Te quiero". Adiós.

¿Carlota es la pequeña?

La mayor. La mayor.

Le has preguntado lo de la manifestación.

¿Van a las manifestaciones? Sí.

Me hace ilusión que vayan. No las puedes obligar, ¿no?

Es el momento de luchar contra el racismo.

¿No echas de menos a las niñas

y a tu mujer? Sí, pero bueno...

Estás acostumbrado ya, ¿no? Nunca te acostumbras,

pero se hace más duro para ellas que para mí.

A mí se me pasa el tiempo volando.

Buenos días.

Estamos yendo rumbo a Barcelona,

a las 08:00 ha despegado el avión. Estamos en un avión privado.

José Andrés está frito.

Tiene que estar reventado, porque la agenda es agotadora.

Hoy Barcelona, mañana seguirá viajando...

y nosotros nos vamos a pegar a él

y vamos a grabar con él todo lo que podamos.

¿Qué pasa, niño?

Bien. ¿Barcelona, qué?

Cada día mejor porque el ayuntamiento

ha ido cogiendo un poquito más de fuerza

y la verdad es que bien.

Carles, tú estás con José...

Estoy con él en ThinkFoodGroup, su empresa,...

Sí.

...y ahora estoy llevando toda la parte de Barcelona.

Carles, estamos llegando al Raval, ¿no?

¿Cómo está el Raval ahora?

(Tono de llamada)

Bueno, el Raval es un punto muy muy caliente.

Sí. Vas a ver en muchos sitios colas.

Estos son los filipinos que vienen a comer ahora. Es tremendo.

En estos momentos,

estáis aquí, ¿no? Sí, mira, allí.

Hay más de 25 000 filipinos en Cataluña,

inscritos, la mayoría están dentro de la hostelería

y la verdad es...

Albertito. Es tremendo la de gente que hay.

Yo tengo aún cosas que hacer, pero hablamos por la tarde.

# (BANDA SONORA) Un paso,

# me voy para siempre, # un paso fuerte...

Hola, ¿cómo está usted?

¿Ustedes en qué trabajaban?

De momento, nada.

Pero ¿antes del coronavirus? Antes, en restaurante.

Y todos cerrados es complicado, ¿verdad?

Entre el alquiler y tal y cual, el dinero ahorrado ahí se queda.

Ahora está complicado. (RÍE)

Bueno...

A ver si mejora. A ver si hay suerte.

Muchas gracias. Gracias a usted.

Muchas gracias por su ayuda.

Muchas gracias.

Adiós. Gracias.

No es lo mismo cuando te lo cuentan que cuando ves esto aquí.

Yo he sido un inmigrante toda mi vida.

Y entiendo la inmigración mejor que nadie

porque he sido uno de ellos.

Tuve suerte. Te criaste en Asturias.

Yo me crie en Mieres del Camino, pero hasta solo los cinco años.

De Asturias a Cataluña, luego pasé un tiempo en Madrid,

de Madrid a EE. UU. Yo he tenido mucha suerte,

no sé si es porque era rubio y tenía ojos azules,

pero yo creo que sí.

Gente que no era rubia ni tenía ojos azules como yo

en la misma situación quizá no ha conseguido

lo mismo. ¿Por eso los defiendes tanto, José?

¡Cómo no voy a defender a los inmigrantes!

Te has enfrentado hasta con el mismo Trump por eso.

Yo no puedo estar abriendo un restaurante en un hotel

donde el propietario victimiza,

degrada, insulta a un colectivo de inmigrantes.

El silencio en esos momentos te hace cómplice.

Nou Barris.

La verdad es que es una parte de Barcelona

muy chula, muy castiza.

Todo esto es cola

de gente que viene a pedir, clase media.

Sí, aquí ha afectado...

Aquí estamos en más de 1000 comidas.

Más de 1000 comidas. Estamos con Cruz Roja,

repartiendo con Cruz Roja... Ajá.

...y con World Central Kitchen. Muchos niños.

O sea, que...

Es lo que más llama la atención, ¿no?

Lo que más duele.

Te vas y a veces te vas muy tocado emocionalmente

porque ves familias con niños

y que al final les sacas una sonrisa.

(Banda sonora: música pop en inglés)

Señora, ¿cuál es su nombre?

¿Mi nombre? Victoria.

Victoria. Sí.

Que yo le digo que tengo un hijo...

Es ingeniero, ¿eh?,

de telecomunicaciones, y ya desde la otra...

No encuentra trabajo. No tiene trabajo.

Su hijo no cobra nada. Mi hijo no cobra nada

y yo con una jubilación de seiscientos y pico, ¿eh?

Usted tiene 600. ¿Es viuda?

¿Viuda? Soy viuda desde hace 13 años o 14.

Pero a estos sitios no he venido nunca a pedir.

¿Cuántos años tiene?

88 años.

Yo, mire usted, me vine aquí de mi pueblo...

He trabajado con animales,

he ido a escardar, he ido a cavar patatas,

todos los trabajos fuertes. Después aquí,

a servir. ¿Limpiando?

Limpiando. He hecho escaleras... Sí.

...hasta los 70 años, ahí yo, en esas escaleras de mi barrio.

¡Cuánta mentira, cuánta cosa!

¡Ay, Victoria!

Venga. Cuídese mucho

y no se olvide de la mascarilla

al salir a la calle. No, mire,

cuando estaba abajo:

"¡La mascarilla!". No se olvide.

Venga, gracias, maja.

Que vaya bien. Adiós.

# (BANDA SONORA) # ...especie en viaje...

# No tenemos pertenencia,

# sino equipaje.

Está ahí la cola y José Andrés no está.

Se ha metido al mercado.

# Vamos con el polen en el viento.

# Estamos vivos # porque estamos en movimiento.

Ahí está.

# Nunca estamos quietos, # somos trashumantes, somos...

¿Cómo va el mercado?

¿Va cogiendo? -Estamos haciendo.

-Estamos cogiendo ritmo. Va así... ¡Ay!

-(RÍE) -Sí.

Después de todo eso, pues, bueno,

poco a poco, a recuperarse. Claro.

Bueno, muchas gracias.

Muchas gracias por la labor que hacéis.

A usted, señora. -Venga, "adeu".

# -Yo no soy de aquí,

# pero tú tampoco. #

-Adiós, guapo.

¿En qué barrio te criaste?

Yo, primero cerca del hospital de Sant Pau,

muy cerca de la Sagrada Familia,

y luego en las afueras,

en un pueblo, Santa Coloma de Cervelló.

O sea, hasta los cinco... Digo criar,

porque con cinco

tengo recuerdos de Mieres... Sí.

...y me acuerdo de momentos, pero yo llegué muy joven

a Cataluña, muy pequeño; o sea, que me crie...

Realmente, me crie aquí.

(HOMBRE)

¡Hombre! (HABLA EN CATALÁN)

(HOMBRE)

A usted.

Te paras con todo el mundo.

La gente nos tiene cariño.

¿Se te ha subido a la cabeza?

No, ya tengo mi mujer, que no me deja.

(RÍE)

Te la baja, ¿no? No te preocupes,

que con mi mujer... (RÍE)

...la cabeza no se me sube para nada.

¿Y tu mujer esto cómo lo lleva?

Bien.

Si le pregunto, ¿qué diría?

(RÍE)

Que le va muy bien cuando me voy. (RÍE)

Vamos a comer. Venga.

(Murmullo de voces)

¿Qué te parece? Butifarra con pisto.

¡Hostia!

Quim y yo nos conocemos

desde hace...

Pues unos cuantos años. Eh... 35 años.

Y aquí seguimos.

¿Viste claro desde el inicio

que querías ser cocinero? Sí.

¿Te costó mucho o...

consideras que has tenido suerte por llegar adonde estás?

Yo era muy tirado. Yo, cada vez que podía,

aprovechaba cada segundo para aprender.

Yo al principio trabajaba sábados y domingos.

De lunes a viernes y sábados y domingos. A veces por la mañana

en un lugar y el domingo por la noche en otro

para aprovechar el tiempo.

¿Y cuándo fue el paso grande?

Yo creo que, obviamente, conocer a Ferrán...

fue muy importante para mí

porque encontré un sitio con un reto

que no había vivido en ninguna otra parte del mundo.

Ha sido increíble.

(HOMBRE) ¿Menestra? Y ahí estamos.

Y Ferrán nos enseñó a ser muy generosos.

Él lo compartió siempre con todos, exigía como nadie...

Trabajaba y nos hacía trabajar incluso cuando no había nadie

que venía al restaurante. Éramos gente joven con ilusión.

Quim trabajó allí, y Carles,

muchos de mis amigos trabajaron allí.

En los restaurantes que tenéis allí, tenéis dos estrellas.

Uno tiene dos estrellas Michelin. Sí.

Yo crecí soñando con la Michelin.

Al final es la excusa de aspirar a algo.

Ajá.

Hola, jefe.

Gracias.

Buenos días. ¿Qué tal? ¡A usted!

(Aplausos)

(OFF) "Usted se me cuida mucho, ¿eh?".

Que necesitamos 80 años más de usted, ¿eh?

Ahora vamos a una barriada...

Sí, vamos a un poblado...

Sí. ...de gente que vive en chabolas.

Ahora los vais a ver.

José, te he escuchado

que la gente más vulnerable con el coronavirus

al final es la gente más pobre, ¿no?

A ver, la realidad es que la gente que menos tiene,

la gente que más ha estado trabajando

para ayudarnos a todos a través de esta pandemia

es mucha de la que más se ha infectado

y mucha de esa gente, por desgracia,

pues es la gente que tiene los salarios más bajos,

que vive en las partes más pobres de las ciudades

y que son los que usan transporte público, hacinados,

y aquí es donde el problema todavía...

se multiplica casi exponencialmente, ¿no?

Y ahora nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener

un sistema sanitario fuerte. Sí.

Mis padres eran ATS, eran enfermeros los dos.

En muchos sentidos, hemos sido...

punteros en sanidad y luego en otros,

por culpa de crisis, por culpa de recortes,

pues a lo mejor no hemos...

mantenido el nivel.

Sí, una de las lecciones de esta pandemia es

que, en cualquier país del mundo, tener...

unos servicios sanitarios eficientes

es simplemente lo que hay que hacer.

Hola, yo soy Alejandra.

Encantada. ¿Es usted el patriarca? Bueno, más o menos.

¿Más o menos? El que manda. Sí.

Pues me pongo cerquita de usted.

-¡Nene, vete para casa!

Él es José Andrés, el... José Andrés.

El cocinero. -Lo he visto en la tele.

Pues vamos a saludarle.

Véngase. José Andrés, él es el patriarca del poblado.

¿Cómo está, señor? -Estamos muy agradecidos.

No, y los de Remar. -¡Sí, sí!

Si no es por ellos, no estaríamos aquí.

¿Cuánta gente vive aquí?

20 familias, aproximadamente.

Contando niños...

80, 100 personas. Exactamente.

¿Cómo les ha afectado la pandemia? Bueno,

mientras estuvimos en cuarentena, 50 días, pues sí.

Ha sido duro, ¿no? Pues sí.

¿Qué trabajan? La chatarra.

¿A la chatarra?

¿Podemos ver el poblado?

-Sí, hombre. -Sí, vamos.

Vamos donde quieran.

-Había antes el doble. -Sí, "habíamos"

bastante más gente. -Marcharon muchos.

¿Y adónde fueron? Los reubicaron.

-En pisos. Ah, ¿sí?

-Ellos están también

en esa batalla. Eso está bien, ¿no?

-Yo no me adapto a un piso, quiero aire libre.

¡Hombre! O sea,

chico... Barato.

¡Mecachis en la mar! Me voy a coger un pisito al lado tuyo.

Bueno... Dime si alquiláis aquí uno,

que montamos aquí un chiringuito...

Mira, escucha... Yo allí es que me ahogo.

Que te monto un chiringuito

al lado y mira, con estas vistas, y montamos aquí un...,

un marisquito... Eso, en la playa.

¡Me cago en la mar! Esto es único.

Los chavales...

Sí, van al colegio.

¿Sí? ¿Están escolarizados? Todos, lo que pasa

es que con esto ahora está...

-Nos manda libros y todo la escuela para que lo hagan aquí, en casa.

¿Os han dado algún ordenador...

para que os podáis conectar? No, no se puede.

¿Y todas las familias os dedicáis a la chatarra o...?

Bueno, algunas andan a las fiestas; otras,

al mercadillo... ¿Cuánto ganan con la chatarra?

Depende...

3000, 4000. Por persona.

-Claro. -Sí.

Aquí tenéis buenas moras, ¿eh? Sí.

¡Joder!

Pero además van a venir gordas estas. ¡Jolín!

(Voces a lo lejos)

Vamos a mi casa.

Venga, que nos quiere enseñar su casa.

Pueden pasar por aquí. Pase.

¿Tenéis luz?

Sí, y agua.

¿Y aquí cuántos vivís? Yo, mi mujer y mi hija.

¿Y cómo conseguís la luz? ¿Con generador?

¿O conectados?

Nos pusieron la luz hace tiempo.

Lo mínimo que podía ser. Y ahí tenéis la alcoba.

Pasa para acá. (LA NIÑA RÍE)

-En la cocina tengo agua caliente y fría...

Ajá. Y esta es la habitación.

¿Cuánto llevas aquí?

30 años. 30 años llevas viviendo aquí.

¡30 años!

Aquel es un barrio de dinero.

Sí, es Santa Cristina.

Santa Cristina.

Todo eso.

Qué diferencia de un lado a otro. Allí, la riqueza;

aquí, la pobreza. Pero tal cual.

Está mal repartido el dinero.

-¡Un cangrejo!

¿Dónde? -Mira,

¿quieres ver mi candado?

¿Tu candado? ¿Dónde está? A ver. Ven.

Venga, vamos.

Señor.

Oye, ¿y esta pandemia cómo la habéis pasado?

(TODOS) ¡Bien! -Andando por...

Pero, sin ir al cole, ¿bien o mal?

Bien. Para qué volver al cole, ¿no?

¡No quieren ir!

¿Podemos pasar por aquí, jefe?

(NIÑO) ¡Míralo!

¡Ah, el cangrejo!

Mira.

Cuidado, que muerde. (GRITA)

(RÍE) (GRITA)

¿Le cambiamos el agua para que no se muera?

No, tiene que estar con esta.

Pues, si lo echamos al mar, pondrá huevos,

producirá más cangrejos, luego podrás pescarlos

y podrás venderlos.

Porque... Eso piénsatelo.

Yo que tú lo metía al mar.

Y así inviertes.

¿Lo tiramos ya? Sigue produciendo.

Sí. Venga.

Vamos.

Son unos hachas, ¿eh?

¡Chico, muy buena idea!, ¿eh?

Ahora va a soltar los huevos

y vamos a tener aquí miles de cangrejos.

-Yo un día... -También hay montones así, grandes.

-Pues yo vi... -De los que hay en el Alcampo.

Toda esta gente. (SUSPIRA)

La que hemos liado.

(RÍEN)

José, ¿tienes un cálculo de cuántos voluntarios

en el mundo entero están con vosotros?

Hemos llegado a tener a más de 25 000 casi a la vez.

En España, en total han sido

como unos 5000 y, bueno,

espero no tener que volver a España porque significa...

que todo va a ir mejor y que nunca pasará nada,

pero, si España nos necesita,

aquí estaremos, no porque yo te lo diga,

sino porque aquí tienes a la gente que responderá.

Y eso es lo bonito de esta ONG.

Ajá. Vale, te dejamos, que tienes ahí a todo tu equipo.

¿Qué pasa, señores?

(TODOS) ¡Hola!

¡En qué lío los han metido! (RÍEN)

Todos tendréis

ese momento en que habéis visto a alguien

que os ha servido de ejemplo para seguir

tú haciendo lo mismo que has visto y a mí

mis padres para eso fueron muy importantes.

Al final, da igual lo que estudies

o la profesión que tengas. Todos tenemos algo innato dentro

que, si realmente lo...

Si realmente nos ponemos a pensar, es algo

con lo que podemos mejorar la vida de alguien.

Y, mejorando la vida de una persona,

ya te puedes dar por satisfecho el resto de tu vida, ¿no?

O sea, que, chicos, un millón de gracias

y nos vamos a dar un aplauso.

¡Una, dos y tres!

(OFF) "¡Y por todos los sanitarios,

que han sido increíbles!".

¡Y por la gente que trabaja en los supermercados!

"(Aplausos)"

¡Y los que trabajan en el campo, y los que cocinan!

"(Aplausos)"

¡Y los conductores del tren, del autocar,

"del taxi!".

"¡Los bomberos!".

¡Los servicios de ambulancia!

"¡Los que se han recuperado!".

Y los que no están con nosotros,