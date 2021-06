⏳ Esta noticia se actualiza varias veces al día, con la información que recopilamos de comunidades autónomas

Tras más de un año de pandemia, España ha dicho adiós -con excepciones- a la mascarilla en la calle una de las restricciones más visibles. La última norma aprobada por la Comisión Nacional de Salud elimina la obligatoriedad de las mascarillas en espacios abiertos si se pueden mantener 1,5 metros de distancia. Se exigirá llevarla siempre encima y su uso en espacios públicos interiores y en el transporte colectivo.

Las comunidades autónomas abandonaron el 9 de mayo el estado de alarma, un marco jurídico que les permitió imponer restricciones como el confinamiento perimetral autonómico, el toque de queda o la limitación de las reuniones para contener la pandemia de la COVID-19.

Aunque mantienen limitaciones de aforo en actividades como la hostelería y el comercio, las medidas más duras -que afectaban a la movilidad territorial y nocturna- han decaído ya en todo el territorio tras el fin del toque de queda en la Comunidad Valenciana, la última comunidad que lo ha mantenido hasta el 8 de junio. Sigue habiendo confinamientos de municipios en autonomías como Andalucía, pero son puntuales y necesitan el aval de la justicia.

La mayoría de las autonomías han levantado las restricciones a las reuniones sociales, pero siguen en vigor en Murcia, Aragón y Canarias.

El pasado 2 de junio, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó sin unanimidad un nuevo semáforo con medidas para la hostelería y el ocio nocturno más restrictivas que las aplicadas por algunas autonomías. El Ministerio insistía en que eran de obligado cumplimiento tras su publicación en el BOE, pero la Audiencia Nacional las suspendió cautelarmente tras el recurso de Madrid, obligando a Sanidad a negociar de nuevo. La nueva propuesta y no habla ya de restricciones, sino de "recomendaciones", y deja en manos de las comunidades la posibilidad de aplicar medidas.

Para no perderse en la multitud de normativas vigentes, RTVE.es ha recopilado las principales aplicadas en cada territorio a día de hoy.

Restricciones por municipio Además de las restricciones genéricas, las comunidades autónomas decretan medidas especiales por municipios de acuerdo con variables como la positividad o la incidencia. En el siguiente mapa interactivo, se puede consultar la normativa que afecta a cada munipicio de España.

¿Cómo son las restricciones en cada comunidad? La tercera ola llevó a muchas comunidades a cerrar todos sus municipios -una medida que llegó a afectar a la vez a dos tercios de la población española-, pero tras bajar la incidencia muchas empezaron a levantar este tipo de restricciones hasta que el 9 de mayo se generalizó la flexibilización de las medidas. Los siguientes gráficos muestran -de una forma simplificada para facilitar la comparación; más información en la metodología- los seis ámbitos más importantes en el que cada territorio toma sus decisiones: confinamientos perimetrales, toque de queda, limitación a las reuniones sociales -tanto en espacios públicos como en privados- y grado de apertura de la hostelería y el comercio. En la siguiente tabla puedes buscar las restricciones por tu comunidad autónoma:

Restricciones por comunidad

Andalucía Confinamientos: Cantilla y Herrera (Sevilla) son los únicos municipios en nivel 4 grado 2, es decir, cerrados perimetralmente tras registrar una alta tasa de incidencia. Es la segunda semana consecutiva que se mantienen ese nivel, tras la última ratificación de la justicia el pasado 25 de junio. Restauración: terrazas al 100 % en todos los municipios e interiores al 75 % en aquellas localidades con nivel 1 y 2, y al 50 % en las de nivel 3. Se permite el consumo en barra y la hora de cierre es a las 0.00 horas. Ocio nocturno: Los establecimientos de ocio nocturno pueden abrir hasta las 02:00 horas.































Andalucía levanta el cierre perimetral el 9 de mayo. A partir de ese día, se establece una desescalada en tres fases. Dentro de cada una, regirán cuatro niveles de alerta. Se confinan, previa autorización judicial, aquellos municipios con las incidencias más altas.

Sin restricciones.

Sin límite en el número de personas, ya sea en domicilios o exteriores

Nivel 1: 100 % de aforo con distancia de 1,5 metros. Mercadillos al 100 %. Nivel 2: 75 % de aforo con distancia de 1,5 metros. Mercadillos al 75 %. Nivel 3: 60 % de aforo con distancia de 1,5 metros. Mercadillos al 75 %.

Nivel 1: 75 % de aforo en el interior con mesas de 8 personas. Permitido el consumo en barra. Terrazas al 100 % con mesas de 10. Cierre a las 0:00 horas. Nivel 2: 75 % de aforo en el interior con mesas de 6 personas. Permitido el consumo en barra. Terrazas al 100 % con mesas de 8. Cierre a las 0:00 horas. Nivel 3: 50 % de aforo en el interior con mesas de 4 personas. Permitido el consumo en barra. Terrazas al 100 % con mesas de 6. Cierre a las 0:00 horas.

Nivel 1: 100 % de aforo en zonas exteriores comunes y 75 % en las interiores. Nivel 2: 75 % de aforo en zonas exteriores comunes y 50 % en interiores. Nivel 3: 50 % de aforo en zonas exteriores comunes y 1/3 en interiores.

Nivel 1: 100 % asientos y 75 % plazas de pie en transporte público. Nivel 2: 100 % asientos y 75 % plazas de pie en transporte público. Nivel 3: 100 % asientos y 75 % plazas de pie en transporte público.

Nivel 1: 85 % de aforo en cines, teatros y circos, con una localiad de separación y público sentado. Grupos de 6 personas. Autorización sanitaria para espectáculos de más de 400 espctadores en el interior y 800 en el exterior. Espectáculos taurinos al 60 %. Nivel 2: 75 % de aforo en cines, teatros y circos, con una localidad de separación y público sentado. Grupos de 6 personas. Espectáculos taurinos al 50 %. Nivel 3: 60 % de aforo en cines, teatros y circos, con una localidad de separación y público sentado. Espectáculos taurinos al 40 %.

Nivel 1: Grupos de 25 personas con guía turístico. Nivel 2: Grupos de 20 personas con guía turístico. Nivel 3: Grupos de 15 personas con guía turístico.

Nivel 1: 85 % de aforo en academias con hasta 25 personas por aula. Nivel 2: 85 % de aforo en academias con hasta 25 personas por aula. Nivel 3: 60 % de aforo en academias con hasta 25 personas por aula.

Nivel 1: 75 % de aforo y hasta 20 personas en interior y 85 % de aforo y 25 personas en el exterior. Distancia de 1,5 metros. Competiciones con público: 1.500 personas en el interior y 2.500 en el exterior. Nivel 2: 65 % de aforo y hasta 15 personas en interior y 75 % de aforo y 20 personas en el exterior. Distancia de 1,5 metros. Competiciones con público: 50 % aforo y 1.000 personas en interior y 60 % aforo y 2.000 personas en exterior. Nivel 3: 50 % de aforo y hasta 10 personas en interior y 60 % de aforo y 15 personas en el exterior. Distancia de 1,5 metros. Competiciones con público: 40 % aforo y 500 personas en interior y 50 % aforo y 1.000 personas en exterior.

Nivel 1: Grupos de 25 personas en parques infantiles. Una persona por cada 4 metros cuadrados. Nivel 2: Grupos de 25 personas en parques infantiles. Una persona por cada 4 metros cuadrados. Nivel 3: Grupos de 20 personas en parques infantiles. Una persona por cada 4 metros cuadrados.

Nivel 1: 75 % aforo y distancia de 1,5 metros. Nivel 2: 60 % aforo y distancia de 1,5 metros. Nivel 3: 50 % aforo y distancia de 1,5 metros.

Nivel 1: 75 % aforo y 300 personas (8 por mesa) en interiores. 100 % de aforo y 500 personas (10 por mesa) en exteriores. Consumo en barra. Actuaciones musicales. Baile solo exterior. Cierre a las 2:00. Nivel 2: 75 % aforo y 200 personas (6 por mesa) en interiores. 100 % de aforo y 400 personas (8 por mesa) en exteriores. Consumo en barra. Actuaciones musicales. No se permite el baile. Cierre a las 2:00. Nivel 3: 50 % aforo y 100 personas (4 por mesa) en interior. 100 % de aforo y 250 personas (6 por mesa) en exterior. Consumo en barra. No se permiten actuaciones musicales ni baile. Cierre a las 2:00.

Nivel 1: Hasta 20 personas en interior, 30 en exterior y 50 en comitiva. Nivel 2: Hasta 15 personas en interior, 25 en exterior y 35 en comitiva. Nivel 3: Hasta 15 personas en interior, 20 en exterior y 20 en comitiva.

Sin restricciones de horarios. Distancia mínima de 1,5 metros ente grupos. Planes de contingencia COVID marcados por los ayuntamientos (igual que el verano pasado) en playas.

Distancia mínima de 1,5 metros ente grupos. Planes de contingencia COVID marcados por los ayuntamientos (igual que el verano pasado) en piscinas públicas.

https://www.mapacovid.es/ Normativa de la Comunidad Más información oficial (1)

Aragón ⚠️ AVISO: A partir del 2 de julio Aragón pasará a alerta 1 flexibilizada. En hostelería, aforos del 100 % en exterior (máx. 15 personas/grupo) y del 75 % en interior (máx. 10 personas/grupo). En comercios, piscinas, gimnasios y lugares de culto, aforos al 75 %. La hostelería deberá cerrar antes de la 1:00 h. El ocio nocturno, antes de las 03:00 h. y no se permite pista de baile. En lo que se refiere a eventos multitudinarios, se permitirán con un máximo de 1.000 personas en interiores y de 2.500 en exteriores. Las celebraciones como bodas no podrán congregar a más de 150 personas. En cuanto a museos y visitas guiadas, contarán con grupos de no más de 20 personas en el interior y sin límite al aire libre. Confinamiento: Aragón, en nivel 2, está abierta perimetralmente y no mantiene cerrado ningún municipio desde el 4 de junio. Reuniones: 10 personas como máximo tanto en el ámbito privado como público. Restauración: aforo al 50 % en interiores con mesas de seis personas y terrazas al 100 % con mesas de diez. Prohibido el consumo en barra y fumar en la terraza. Ocio nocturno: Los locales de ocio nocturno podrán desarrollar su actividad, sin superar el 50 % de aforo en el interior del local y sin que el horario de funcionamiento pueda superar las 03:00 horas. El consumo se realizará siempre sentados en mesa, pudiendo ser ocupada cada mesa por un máximo de seis personas en el interior y diez personas en terraza, no permitiéndose fumar en terraza. No estará permitida la utilización de pistas de baile.

































Aragón está abierta perimetralmente desde el 9 de mayo y no mantiene municipios confinados.

Sin limitaciones de movilidad nocturna.

Sin restricciones a las reuniones en domicilios y al aire libre. En los municipios cerados perimetralmente ("nivel 3 agravado") las reuniones solo podrán ser de cuatro personas, salvo que se trate de convivientes.

Nivel 2: Hipermercados y centros comerciales limitados al 50 %, al igual que los establecimientos de venta de alimentos (50 %). Nivel 3: Hipermercados y centros comerciales limitados al 25 % salvo los establecimientos de venta de alimentos (50 %). En las localidades en "nivel 3 agravado" el comercio no esencial tiene que cerrar a las 20:00 horas.

Nivel 2: Interiores al 50 % con seis personas por mesa y terrazas al 100 % con 6 clientes por mesa. Cierre a las 00:00 horas. Nivel 3: Interiores al 30 % con seis personas por mesa y terrazas al 100 % con 6 clientes por mesa. Cierre a las 23:00 horas. En los municipios cerrados perimetralmente ("nivel 3 agravado"), interiores al 30 % y terrazas al 75 % con mesas de cuatro personas tanto dentro como fuera. Horario de cierre a las 20:00 horas. Desde el 18 de junio, se permite el autoservicio o buffet en la hostelería. Los locales de ocio nocturno podrán desarrollar su actividad, sin superar el 50 % de aforo en el interior del local y sin que el horario de funcionamiento pueda superar las 03:00 horas. El consumo se realizará siempre sentados en mesa, pudiendo ser ocupada cada mesa por un máximo de seis personas en el interior y diez personas en terraza, no permitiéndose fumar en terraza. No estará permitida la utilización de pistas de baile.

Nivel 1: Aforo del 75% en zonas comunes Nivel 2: Aforo del 50% en zonas comunes Nivel 3: Aforo del 25% en zonas comunes

Se podrán ocupar todas las plazas sentadas y el aforo máximo autorizado en transportes públicos colectivos. Se permite, además, el pago en efectivo. Se permite una ocupación del cien por cien en el transporte privado, con mascarilla si los ocupantes no son convivientes.

Las mascarillas dejan de ser obligatorias para los residentes vacunados.

Cines, teatros y conciertos al 50 %. No se permite el consumo de comida y bebida durante las actuaciones. Para eventos superiores a 500 personas en el interior y 1.000 en el exterior, se requiere autorización sanitaria. Se cancelan las fiestas patronales y festejos populares hasta las 0:00 horas del 31 de agosto de 2021. Excepcionalmente, los ayuntamientos podrán autorizar atracciones de feria al aire libre, con una limitación de 12 atracciones y un aforo máximo del 50 % en las atracciones.

Aforo del 50% en museos, salas de exposiciones y bibliotecas .

Gimnasios con aforo al 30 %. Grupos de 6 personas máximos más el monitor. Uso de mascarilla obligatorio también en vestuarios y duchas, se exceptúa dentro del terreno de juego o pista o en la realización de la prueba deportiva correspondiente.

Abiertos de 08:00-20:00.

Nivel 3: En las guías turísticas, turismo activo y de naturaleza, los grupos serán de 20 personas como máximo, excluyendo el guía.

50 % de aforo en lugares de culto. Prohibido cantar.

Nivel 3: Las celebraciones (bodas, bautizos, comuniones...) no superarán en ningún caso 30 personas en el interior y 50 en el exterior. No estará permitida la utilización de pistas de baile o espacio habilitado para su uso.

Máximo 15 personas en el exterior. Máximo 10 personas en interiores.

Aforo del 75 % en las piscinas exteriores, sin que sea necesaria mascarilla en el baño ni en el césped si se está con convivientes. Se permite el uso de vestuarios con una ocupación del 50 % de su aforo máximo y la utilización de duchas siempre que su uso sea individual.

Niveles 2 y 3: No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, dos metros. Queda prohibida la venta de alcohol entre las 22:00 horas y las 8:00 horas.

https://www.aragon.es/-/restricciones-a-la-movilidad-horarios-y-aforos-a-causa-de-la-covid19-1

https://www.aragon.es/coronavirus/normativa Normativa de la Comunidad Más información oficial (1) Más información oficial (2)

Asturias Confinamiento: La región está abierta perimetralmente. Restauración: La hostelería puede cerrar como máximo a las 1:00 de la madrugada. No se permite el consumo en barra y las as mesas deben ser de seis personas en el interior y de diez en el exterior.



Ocio nocturno: Los establecimientos de ocio nocturno puede abrir hasta las 03:00 horas.























Asturias no cuenta con cierre perimetral de la comunidad desde el 9 de mayo.

Sin limitaciones en la movilidad nocturna

Sin limitaciones en domicilios y al aire libre.

50 % de aforo establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales abiertos al público que no superen los 300 metros cuadrados. Las zonas comunes de los establecimientos comerciales de más de 300 metros cuadrados tienen un aforo del 75%.

Se permiten mesas de hasta seis personas tanto en interiores como en terrazas, y el horario de cierre se amplía hasta las 01:00 horas. Se prohíbe el servicio de barra. El ocio nocturno puede abrir hasta las 03:00 horas

A partir del 10 de abril han vuelto a abrir hoteles y alojamientos turísticos con un aforo del 50 %. Los albergues juveniles están limitados al 75%.

Cines, teatros y auditorios podrán desarrollar su actividad siempre que garanticen 1,5 metros de distancia entre personas con mascarilla. Aforo del 75 %. Se permite la celebración de eventos multitudinarios –siempre que la comunidad se encuentre en nivel de riesgo 1 (bajo) o 2 (medio)- con un máximo de 5.000 personas en el exterior, aforo que se reduce a la mitad en interiores.

Bibliotecas, museos, archivos... Distancia de 1,5 metros y mascarilla. En caso de visitas guiadas, las mismas no podrán superar un aforo máximo de 15 personas en espacios interiores y de 25 en exteriores.

Se podrá practicar actividad física en instalaciones al aire libre, de forma individual o en grupo, hasta un máximo de 25 personas y sin contacto físico, respetando la distancia de 2 metros, siendo el uso de mascarilla obligatorio, con la única excepción de las circunstancias que exijan un aporte adicional elevado de oxígeno. En el supuesto de instalaciones cerradas, además de las exigencias anteriores, no se podrá superar el 50% del aforo de la sala y las actividades grupales nunca podrán superar las 30 personas y la asistencia de público seguirá las mismas indicaciones que en otros ámbitos.

Las celebraciones religiosas están permitidas, siempre que no superen el 50% del aforo.

Las celebraciones están permitidas, siempre que no superen el 50% del aforo.

Máximo 25 personas al aire libre y 15 en interior, sean o no convivientes.

Las actividades grupales en piscina no podrán superar el 50% del aforo de la piscina y nunca podrá superar las 15 personas.

https://coronavirus.asturias.es/-/mapa-de-riesgo-por-concejos?redirect=%2Finicio

https://coronavirus.asturias.es/bopa1 Normativa de la Comunidad Más información oficial (1) Más información oficial (2)

Baleares ⚠️ AVISO: El Gobierno balear ha acordado exigir PCR negativa (un máximo de 48 horas antes de llegada) o pauta completa de vacunación a todos los grupos superiores a 20 personas para poder alojarse en el archipiélago. Se exceptúan los grupos de eventos autorizados, congresos y competiciones y entrenamientos deportivos. Reuniones: sin limitaciones tras la decisión del Tribunal Supremo. El Govern recomienda, no obstante, no superar las diez personas en interiores privados y las 15 personas en exteriores. Restauración: desde el 4 de junio todas las islas se encuentran en nivel 1 y pueden cerrar bares (incluidos los de copas) y restaurantes a las 02:00 horas. Se permite la apertura de las terrazas sin restricciones de aforo y con mesas de 12 personas como máximo y de los interiores al 50 % con mesas de seis clientes. Comercio: sin restricciones de aforo en todas las islas y cierre a las 0:00 horas.



























Baleares reabrió la comunidad el 12 de abril. Los nacionales vacunados con primera dosis y aquellos que provengan de comunidades con menos de 60 casos de incidencia no tienen que presentar una prueba negativa para entrar. Para el resto se acepta también test de antígenos (no solo PCR).

Sin limitaciones de movilidad nocturna.

Sin restricciones a las reuniones en domicilios y al aire libre, aunque se recomienda no exceder de 10 personas en interiores y de 15 en exteriores.

Aforo al 100 % y cierre a las 0:00 horas.

En espacios interiores hasta las 02:00 horas, con un aforo del 50 % del aforo máximo autorizado de estos espacios. Se prohíbe el servicio y consumo en las barras. 6 personas por mesa o agrupación de mesas. En terrazas, con pleno aforo hasta su máximo autorizado, hasta las 02:00 horas. El aforo máximo de las mesas será de 12 personas por mesa o agrupación de mesas, sin que puedan dividirse agrupaciones mayores entre mesas o agrupaciones de mesas lindantes. Desde el 19 de junio se reabrirá parcialmente el ocio nocturno. Los bares de copas podrán abrir hasta las 02:00 horas, sin baile. Las discotecas, de momento, seguirán cerradas.

Todos los grupos superiores a 20 personas deben tener PCR negativa un máximo de 48 horas antes de llegada o pauta completa de vacunación para poder alojarse en el archipiélago. Se exceptúan los grupos de eventos autorizados, congresos y competiciones y entrenamientos deportivos.

Los teatros, auditorios, cines, salas de conciertos y espacios similares podrán desarrollar su actividad, con los asientos preasignados, siempre y cuando no superen 2/3 del aforo máximo autorizado. La agrupación máxima permitida de convivientes sin distancia de seguridad será de dos personas, debiendo haber necesariamente un asiento libre en la misma fila entre las diferentes agrupaciones en el caso de espacios con asientos fijos, y de un metro y medio de distancia entre sillas en el caso de que el espacio no cuente con asientos fijos. Esta limitación no será de aplicación en el caso de grupos de personas convivientes formadas por menores de 12 años acompañados por un único adulto, así como en los palcos que pueda tener el establecimiento, que podrán utilizarse al 100 % de su capacidad siempre y cuando sea para uso de personas convivientes.

El aforo máximo se establece en el 100 % y las actividades grupales se realizarán con un máximo de 40 personas en actividades interiores y 75 personas en actividades exteriores.

Sobre las competiciones deportivas al aire libre, a partir del 1 de septiembre podrán autorizarse eventos deportivos de 3.000 personas, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. En caso de que la previsión de participación supere los 3.000, se requerirá la autorización previa de la Dirección General de Deportes bajo los criterios de la Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consellería de Salud y Consumo.

Los parques infantiles o espacios de uso público al aire libre similares podrán estar abiertos al público, excepto entre las 22:00 y las 06:00 horas.

Se permite la pernoctación en habitaciones compartidas en los refugios que gestiona el IBANAT, con un aforo máximo del 50 %. En todo caso, no se permite superar el máximo de diez personas por habitación. La actividad física al aire libre, incluidas las actividades de senderismo, podrá realizarse en grupos de hasta 30 personas.

En las celebraciones nupciales se permite la actividad de baile, siempre y cuando se realice llevando en todo momento, correctamente puesta, la mascarilla. El evento deberá finalizar a las 00:00 horas. Podrá celebrarse en cualquier tipo de espacio, siempre y cuando no supere el número de 50 personas en exteriores y 20 personas en interiores y, en cualquier caso, sin que se exceda de un 50 % del aforo máximo del establecimiento. En todo caso, el evento concluirá a las 24.00 horas como máximo. A pesar de lo anterior, el número de personas en exteriores (hasta 120) y en interiores (hasta 50) podrá ampliarse si las personas mayores de 6 años han sido vacunadas con pauta completa dentro de los 8 meses anteriores a la fecha del evento, si cuentan con media pauta con una antelación mínima de 15 días y máxima de 4 meses, si se han sometido a una prueba con resultado negativo dentro de las 48-72 horas precedentes al evento o si acreditan mediante un certificado médico que han sufrido la enfermedad dentro de los seis meses anteriores.

Podrán celebrarse en cualquier tipo de instalación siempre y cuando no superen el número de 50 personas en espacios exteriores y 20 personas en espacios interiores y, en cualquier caso, sin que se exceda de un 50 % del aforo máximo del espacio.

No se podrá permanecer en las playas entre las 22:00 y las 06:00 horas, salvo que sea para realizar alguna actividad o competición programada por alguna de las federaciones deportivas de las Illes Balears.

Las actividades que se desarrollen en el resto de instalaciones deportivas cubiertas, incluidas las piscinas cubiertas, tanto para uso recreativo como deportivo, se permiten siempre y cuando no se supere el 75 % de su aforo máximo.

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/en_que_nivel_estas/

http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/infografies/

https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11394/ Normativa de la Comunidad Más información oficial (1) Más información oficial (2) Más información oficial (3)

Canarias ⚠️ AVISO: A la espera de que el Gobierno canario y la patronal hostelera se reúnan, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha tumbado las medidas referidas a la hostelería en la isla de Tenerife, por lo que las restricciones quedan sin efecto. Bares y restaurantes no tendrán medidas de aforo ni en interiores ni en exteriores, y tampoco tendrán limitaciones horarias para cerrar. Reuniones: Las reuniones en espacios públicos y privados se limitan a un máximo de 10 personas en las islas de nivel 1 -Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera- a un máximo de 6 personas en las islas en nivel 2 (Lanzarote y La Graciosa) y a 4 personas en las islas de nivel 3, la situación de Tenerife desde el 26 de junio. Restauración: el interior de la hostelería permanecerá cerrado en Tenerife desde el día 26. Solo se permitirán terrazas al 50 % con mesas de 4 personas. En Lanzarote (nivel 2) el interior está limitado al 50 % con mesas de 4 y las terrazas al 75 % con mesas de 6 y horario de cierre a las 0:00 horas. En el resto de islas (nivel 1) las terrazas están al 100 % con mesas de hasta 10 y los interiores al 75 % con mesas de seis. Ocio nocturno: Se permite la apertura del ocio nocturno hasta las 02:00 horas en las islas de nivel 1, aunque los clientes deberán permanecer sentados, habrá un registro y no habrá pistas de baile.































No hay cierre perimetral a nivel autonómico. Tenerife está en nivel 3 desde el 26 de junio. Lanzarote y La Graciosa están en nivel 2 y Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera, en nivel 1.

No hay restricciones de movilidad nocturna desde el 9 de mayo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazara la petición del gobierno regional de prorrogar la medida.

Nivel 1: 10 personas, salvo convivientes. Nivel 2: 6 personas, salvo convivientes. Nivel 3: 4 personas, salvo convivientes. Nivel 4: 2 personas, salvo convivientes.

Nivel 1: Comercio minorista al 50 % y zonas comunes de centros comerciales al 33 %. En el caso de los mercadillos, serán los ayuntamientos los que fijen el aforo no pudiendo ser en los interiores de más del 75 %. Nivel 2: Comercio minorista y zonas comunes de centros comerciales al 33 %. En el caso de los mercadillos el aforo está limitado al 75 % al aire libre y al 50 % en espacios cerrados. Nivel 3: Comercio minorista y zonas comunes de centros comerciales al 33 %. En este caso con prohibición de usar las zonas comunes. En el caso de los mercadillos el aforo está limitado al 50 % al aire libre y al 33 % en espacios cerrados. Nivel 4: Comercio minorista y zonas comunes de centros comerciales al 25 %. En este caso con prohibición de usar las zonas comunes.En el caso de los mercadillos el aforo está limitado al 33 % al aire libre y al 25 % en espacios cerrados.

Nivel 1: Máx. 10 p/mesa en terraza, 6 p/mesa en interior y 4 en barra. Cierre a la 02:00 h. Terrazas al 100 % e interior al 75 %. Se permite la apertura del ocio nocturno hasta las 02:00 horas, aunque los clientes deben permanecer sentados, habrá un registro y no habrá pistas de baile. En estos locales las mesas serán de 10 personas en el interior y de 4 en terrazas. Nivel 2: Máx. 6 p/mesa en terraza, 4 p/mesa en interior y 2 en barra. Cierre a las 00:00 horas. Terrazas al 75% e interior al 50 %. En nivel 1 y 2 se llevará un registro de clientes que hayan estado consumiendo en el interior con nombre y apellidos, DNI, número de teléfono y fecha y hora del servicio. Nivel 3: Interior de la hostelería cerrado y terrazas al 50 % con mesas de 4 personas máximo. Cierre a las 23:00 h. En el caso de Tenerife, estas medidas han sido tumbadas. Nivel 4: Interior de la hostelería cerrado y terrazas al 50 % con mesas de 4 personas máximo. Cierre a las 18:00 h. Recogida en local y envío hasta las 22 h.

Nivel 1: 75 % del aforo y agrupaciones de máximo 10 personas. Nivel 2: 50 % del aforo y agrupaciones de máximo 6 personas. Nivel 3 y 4: 33 % del aforo y agrupaciones de máximo 4 personas.

El transporte público urbano y metropolitano se limita al 50% de su aforo en los niveles de alerta 2, 3 y 4.

En nivel 4 se limitarán las salidas de los residentes fuera de estos centros si no han completado la pauta vacunal.

Nivel 1 y 2: 55 % de aforo. Se acomodará al público en grupos de convivencia estable de hasta 6 personas dejando como mínimo dos butacas libres en la misma fila horizontal y una butaca libre tanto delante como detrás de cada butaca ocupada. Nivel 3: 55 % del aforo y agrupaciones de máximo 4 personas convivientes. Nivel 4: 33 % del aforo y agrupaciones de máximo 4 personas convivientes.

Nivel 1: 75% del aforo y hasta 10 personas en las actividades de grupo. Nivel 2: 50% del aforo y hasta 6 personas en las actividades de grupo Nivel 3: 33% del aforo y hasta 4 personas en las actividades de grupo. Nivel 4: 25% del aforo y hasta 4 personas en las actividades de grupo.

Nivel 1: Academias, autoescuelas y centros de enseñanza no reglada y centros de formación al 75 %. Nivel 2: Al 50 % de aforo. Nivel 3 y 4: Al 33 % de aforo.

Nivel 1: Al aire libre 100 % de aforo y en interiores, como gimnasios, 75 %. Grupos de 10 personas como máximo incluido el monitor si no se puede mantener distancia de más de 2 metros de forma permanente. Nivel 2: Al aire libre 75 % de aforo y en interiores, como gimnasios, 50 %. Grupos de 6 personas como máximo incluido el monitor si no se puede mantener distancia de más de 2 metros de forma permanente. Nivel 3: Al aire libre 50 % de aforo y en interiores, como gimnasios, 33 %. Grupos de 4 personas como máximo incluido el monitor si no se puede mantener distancia de más de 2 metros de forma permanente. Nivel 4: Solo se permite la práctica de deportes individuales o de aquellos en los que se pueda mantener de forma permanente 2 metros entre personas al aire libre con un 25 % de aforo. Los gimnasios en este nivel deben permanecer cerrados.

Los ayuntamientos podrán permitir el uso de mobiliario infantil, máquinas para la práctica de deporte en vía pública, pistas de skate y otros espacios al aire libre respetando las medidas de prevención. En el nivel 4 se procederaá al precinto de este tipo de equipamiento urbano.

Nivel 1: 75 % de aforo. Nivel 2: 50 % de aforo. Nivel 3 y 4: 33 % de aforo.

La celebración de bodas se regirá por lo fijado para la hostelería en cada nivel. Además, en todos los casos el servicio de comidas y cenas se realizará en mesa y no habrá barra libre. Está también prohibido el baile, excepto los novios en el momento del baile nupcial, exclusivamente.

Nivel 1: Velatorios, funeral y comitiva de enterramiento al 75 %. Incineración cinco personas máximo. Nivel 2: Velatorios, funeral y comitiva de enterramiento al 50 %. Incineración cinco personas máximo. Nivel 3 y 4: Velatorios al 33 % con 20 personas al aire libre y 10 en espacios interiores. Funeral y comitiva de enterramiento al 33 %. Incineración cinco personas máximo.

Nivel 1: Aforo del 100 % máximo 10 personas. Nivel 2: Aforo del 75 % máximo 6 personas. Nivel 3 y 4: Aforo del 50 % máximo 4 personas.

https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/semaforo/

https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/ Normativa de la Comunidad Más información oficial (1) Más información oficial (2)

Cantabria ⚠️ AVISO: A partir del 1 de julio se producirán cambios en los niveles de los municipios cántabros. La mayoría de ellos se mantendrán en la alerta 1, pero varios se situarán en el peldaño 2: Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo, Piélagos, El Astillero, Santa Cruz de Bezana, Laredo, Santoña, Santa María de Cayón, Colindres, Marina de Cudeyo, Ribamontán al Mar, Bárcena de Cicero, Noja y Arnuero. Restauración: desde el 10 de junio no hay ningún municipio donde el interior de la hostelería esté cerrado al no haber ya ninguna localidad en nivel 3 y 4 de riesgo. En los municipios en nivel 2 (El Astillero, Colindres, Laredo, Piélagos, Reinosa, Reocín, Santa Cruz de Bezana, Santander y Torrelavega), el interior está limitado a 1/3 y las terrazas al 75 % con mesas de seis en ambos casos. En el resto de localidades, en nivel 1, el interior está limitado al 50 % con mesas de seis, pero las terrazas pueden funcionar al 100 % con mesas de 10.



Ocio nocturno: Cantabria limita el ocio nocturno hasta las 03:00 horas en nivel de alerta 1 y 2. En el primero, el aforo no superará el 50 % y en el segundo el 33 %. En ambos será obligatorio hacer un registro de clientes. Comercio: limitado al 75 % en la mayor parte de Cantabria, salvo en los municipios con nivel 2 (50 %).



























Cantabria no cuenta con cierre perimetral desde el 9 de mayo.

Sin restricciones en la movilidad nocturna desde el 9 de mayo.

No hay límite para las reuniones en domicilios o exterior.

Nivel 1: 75 % del aforo. Nivel 2: 50 % del aforo. Nivel 3: 33 % del aforo. Nivel 4: 33 % del aforo.

Nivel 1: Aforo interior al 50%, con hasta seis comensales por mesa. En las terrazas, hasta diez comensales por mesa. Apertura del ocio nocturno hasta las 03:00 horas, con aforo al 50 % y con registro de clientes obligatorio. Nivel 2: Aforo interior al 33 % y terrazas al 75 %, hasta seis comensales por mesa. Apertura del ocio nocturno hasta las 03:00 horas, con aforo al 33 % y con registro de clientes obligatorio. Nivel 3: Cierre del interior y terrazas al 75 %, con hasta seis comensales por mesa. Nivel 4: Cierre del interior y terrazas al 50 %, con hasta cuatro comensales por mesa.

El aforo máximo de ocupación de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos será del 75% en el nivel 1, del 50% en el nivel 2, y del 33% en el nivel 3. En los niveles 3 y 4 deberán permanecer cerradas al público las zonas interiores de los establecimientos de hostelería y restauración, incluidos los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, y los salones de celebraciones.

Se permite la ocupación de todas las plazas y se procurará la distancia de seguridad.

Nivel 1: 75 % del aforo, interior máximo 300 personas, exterior máximo mil personas. Nivel 2: 75 % del aforo, interior máximo 300 personas, exterior máximo mil personas. Nivel 3: 50 % del aforo, interior máximo 300 personas, exterior máximo mil personas. Nivel 4: 33 % del aforo, interior máximo 300 personas, exterior máximo mil personas.

Nivel 1: sin restricciones de aforo, grupos máximo 25 personas. Nivel 2: 75 % del aforo, grupos máximo diez personas. Nivel 3: 50 % del aforo, grupos máximo seis personas. Nivel 4: 33 % del aforo, grupos máximo cuatro personas.

Nivel 1: Actividad física aforo 75 %, máximo 15 personas por sala. Actividad deportiva aforo 75 %, interior máximo 16 personas, exterior máximo 300 personas. Público en eventos deportivos aforo 75 %, interior máximo 300 personas, exterior máximo mil personas.. Nivel 2: Actividad física aforo 50 %, máximo seis personas por sala. Actividad deportiva aforo 50%, interior máximo 16 personas, exterior máximo 300 personas. Público en eventos deportivos aforo 50%, interior máximo 300 personas, exterior máximo mil personas. Nivel 3: Actividad física aforo 33 %, máximo cuatro personas por sala. Actividad deportiva en interior no permitida, exterior aforo 33 % y máximo 300 personas. Público en eventos deportivos interior no permitido, exterior aforo 33 % y máximo mil personas. Nivel 4: Cierre de instalaciones de actividad física. Actividad deportiva en interior no permitida, exterior aforo 33 % y máximo 150 personas. Público en eventos deportivos no permitido.

Nivel 1: interior aforo 50% y máximo 50 personas. Nivel 2: interior aforo 33 % y máximo 30 personas. Nivel 3: interior aforo 133 % máximo diez personas, en exterior máximo 20 personas. Nivel 4: interior aforo 33 % máximo diez personas, en exterior máximo 20 personas.

Nivel 1: interior aforo 50% y máximo 50 personas. Nivel 2: interior aforo 33 % y máximo 30 personas. Nivel 3: interior aforo 133 % máximo diez personas, en exterior máximo 20 personas. Nivel 4: interior aforo 33 % máximo diez personas, en exterior máximo 20 personas.

Nivel 1: interior aforo 50% y máximo 50 personas. Nivel 2: interior aforo 33 % y máximo 30 personas. Nivel 3: interior aforo 133 % máximo diez personas, en exterior máximo 20 personas. Nivel 4: interior aforo 33 % máximo diez personas, en exterior máximo 20 personas.

La superficie de la playa deberá garantizar en todo caso la distancia interpersonal. Sobre la superficie así delimitada, el aforo máximo será del 100% en el nivel 1, 75% en el nivel 2 y del 50% en los niveles 3 y 4.

Nivel 1: el aforo máximo de aforo de las piscinas deportivas, tanto al aire libre como cerradas será del 75%. Los vestuarios y duchas tendrán un aforo máximo del 75%. Nivel 2: el aforo máximo de las piscinas deportivas, tanto al aire libre como cerradas será del 50%. Los vestuarios y duchas tendrán un aforo máximo del 50%. Nivel 3: el aforo máximo de las piscinas deportivas, tanto al aire libre como cerradas será del 33%. Los vestuarios y duchas tendrán un aforo máximo del 33% Nivel 4: en piscinas al aire libre el aforo máximo será de 33% y los vestuarios y duchas tendrán un aforo máximo de 33%. Las piscinas y vasos cubiertos permanecerán cerrados.

https://www.scsalud.es/documents/2162705/9234715/Recopilaci%C3%B3n+de+anuncios+BOC+COVID-19.pdf/76c1be3a-88b7-93e2-fde9-b0778e4d7fb1?t=1618470101583

https://www.scsalud.es/Coronavirus-Ciudadanos

https://biweb.scsalud.es/extensions/incidencia/incidencia.html Normativa de la Comunidad Más información oficial (1) Más información oficial (2) Más información oficial (3)

Castilla-La Mancha Restauración: Aforo en interiores al 75% y terrazas al 100 % hasta las 02:00 horas. Está prohibido el consumo en barra y las mesas podrán estar ocupadas, como máximo, por diez personas. Ocio nocturno: Los locales de ocio nocturno pueden permanecer abiertos hasta las 03:00 de la madrugada, con un aforo del 75 % en interior y del cien por cien en exterior. El baile no está permitido en interior, ni el servicio de barra.































Castilla-La Mancha no tiene cierre perimetral autonómico desde el 9 de mayo.

Sin restricciones a la movilidad nocturna

Sin restricciones. La justicia tumbó la limitación de 10 personas.

Comercio minorista sin restricciones de aforo pero obligación de mantener distancia de seguridad. Mercadillos limitados al 75 % de los puestos habituales, con una distancia de dos metros entre puesto y puesto. Zonas comunes y recreativas de los centros comerciales también al 75 %.

Hora máxima de cierre: 02:00 horas. Prohibido el consumo en barra. Aforo del 75% en el interior y 100% en terraza. Mesas de máximo 10 personas. Los locales de ocio nocturno pueden permanecer abiertos hasta las 03:00 de la madrugada, con un aforo del 75 % en interior y del cien por cien en exterior. El baile no está permitido en interior, ni el servicio de barra.

75 % de aforo de las zonas comunes.

100 % de plaza en autocares. 100 % de plazas sentadas en autobuses metropolitanos y 75 % de pie.

Las visitas a las residencias se concertarán mediante cita previa y se realizarán preferentemente en el exterior.

Aforo máximo del 75 % en cines, teatro, auditorios y circos. Las butacas deben estar preasignadas. Se considera evento multitudinario aquellos que alberguen 1.000 personas sin diferenciar si es en recinto abierto o cerrado. En los eventos taurinos se permite el 75 % de aforo, con la gente sentada a tresbolillo.

Museos, bibliotecas y visitas: Aforo al 75 %. Visitas guiadas de 10 personas en museos y de 25 en monumentos.

75 % de aforo máximo 25 personas por aulas en academias, autoescuelas, etc....

Actividad física en instalaciones deportivas: 65 % de aforo en interiores y 75 % en exteriores. Se permite el uso de vestuarios al 50 %.

Sin restricciones

Sin limitación de aforo.

El Tribunal Superior de Justicia ha tumbado el decreto que regulaba los oficios religioso a un máximo de 50 personas. El Ejecutivo está estudiando qué hacer con la medida.

Velatorios. Máximo 50 personas el aire libre o 30 personas en espacios cerrados. Lugares de culto y comitiva fúnebre sin limitación.

75 % de aforo.

https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus/medidas-protecci%C3%B3n-y-control

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/ Normativa de la Comunidad Más información oficial (1) Más información oficial (2)

Castilla y León Restauración: Aforo del 75 % en interiores, con consumo en barra, de pie o en mesas de hasta 25 personas; el cierre se fijará en las ordenanzas municipales. Terrazas sin límite de de aforo, con mesas o agrupaciones de mesas de hasta 25 personas. Ocio nocturno: Los locales de ocio nocturno tendrán un aforo máximo del 50 % para el interior de discotecas y salas de fiesta y del 75 % para el resto. Comercio: Aforo limitado al 75 % para todos los establecimientos.























Castilla y León está abierta perimetralmente desde el 9 de mayo.

No hay restricciones a la movilidad nocturna.

Aforo del 75 % en interiores, con consumo en barra, de pie o en mesas de hasta 25 personas. El cierre se fijará en las ordenanzas municipales. Terrazas sin límite de de aforo, con mesas o agrupaciones de mesas de hasta 25 personas. Los locales de ocio nocturno tendrán un aforo máximo del 50 % para el interior de discotecas y salas de fiesta y del 75 % para el resto.

Sin restricciones para las reuniones en domicilios y exteriores

Aforo del 75 % para todos los establecimientos comerciales.

Cines, teatros y auditorios tendrán un aforo máximo del 75 % con un asiento de distancia o en su defecto 1,5 metros. En establecimientos sin butacas preasignadas, aforo del 50 %, con un máximo de 500 personas en interior y mil al aire libre.

Sin restricciones

No es necesario usarla en espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de núcleos de población.

Sin límite de aforo en espacios al aire libre y con aforo máximo del 85 % en espacios cerrados. En los eventos deportivos, cuando no haya butacas preasignadas, 75 % del aforo con máximo de 500 personas en interior y mil al aire libre.

Aforo del 75 %.

75 % de aforo en ceremonias celebradas en lugares que no sean de culto. Puede haber música pero con los invitados sentados.

Máximo 75 % del aforo en espacios cerrados con número máximo de integrantes de la comitiva de 75 personas, además del oficiante. En espacios abiertos, sin más limitaciones que las derivadas de garantizar la distancia de seguridad.

75 % de aforo.

https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/infografias-normativa-covid19.html Normativa de la Comunidad Más información oficial (1)

Cataluña Reuniones: sin límites, pero se recomienda que no superen las 10 personas. Restauración: interiores con aforo limitado al 50 % y terrazas sin límite, aunque con distancia de seguridad. El límite de clientes por mesa es de seis en el interior y diez en el exteriore, salvo que sean convivientes. Se permite el consumo en barra. Pueden abrir entre las 6:00 de la mañana y la 1:00 de la madrugada. Ocio nocturno: hasta las 3.30 de la madrugada con mascarilla obligatoria excepto cuando se bebe y registro de personas.





























Cataluña está abierta perimetralmente desde el 9 de mayo.

Sin restricciones a la movilidad nocturna.

Sin límite de personas aunque se recomienda no pasar de seis.

Limitación de aforo al 70 %.

Horario de 6:00 a 1:00. Terrazas al 100 % con mesas de hasta 10 personas y distancia de seguridad. Interiores al 50 % con mesas de 6 personas, distancia de 2 metros y buena ventilación, ya sea natural o forzada. Se restablece el consumo de barra con una separación interpersonal de 1,5 metros. Ocio nocturno: Se permite la apertura hasta las 3:30 am y es obligatorio el uso de la mascarilla, también en la pista de baile Las salas de juego, casinos y bingos podrán cerrar a las 01.00 horas.

Taxis y vehículos de transporte público, sin límite de pasajeros.

Aforo del 70 % en cines, teatro, circos, auditorio y salas de conciertos. Máximo 1.000 personas, o 3.000 si la ventilación es reforzada. Hasta la 1:00 horas. Desde el 7 de junio se permite celebrar fiestas mayores, verbenas o fiestas populares.

Limitación del aforo al 70 %.

Se pueden hacer fiestas de final de curso y graduaciones de alumnos no universitarios con 500 personas máximo en el exterior y 250 en interiores. Formación no reglada, hasta 10 personas a la vez.

Aforo del 70 % tanto al aire libre como en espacios cerrados, incluidas las piscinas. No es necesaria la cita previa en gimnasios. Actividades en grupos al 70 % al aire libre o en interiores con ventilación forzada. En interiores sin este requisito el aforo está limitado al 50 %. Se permite el público en competiciones de ámbito estatal e internacional de fútbol y baloncesto con las condiciones fijadas por el Consejo Superior de Deportes. En el resto se permite con limitación del 70 % de asistentes. Máximo 1.000 personas en el interior o 3.000 en el exterior o con ventilación forzada.

Los parques y jardines públicos y las áreas de juego infantiles abiertos.

Aforo 70 % y número máximo de 1.000 Asistentes. Pueden llegar a 3.000 con medidas reforzadas de calidad de aire.

Aforo 70 % y número máximo de 1.000 Asistentes. Pueden llegar a 3.000 con medidas reforzadas de calidad de aire.

Aforo 70 % y número máximo de 1.000 Asistentes. Pueden llegar a 3.000 con medidas reforzadas de calidad de aire.

Obligación a las empresas de limitar la movilidad laboral. Implementar el trabajo a distancia o teletrabajo excepto que no sea posible. Si no es posible establecer medidas de flexibilidad horaria, horarios de entrada y salida escalonados o similares.

Aforo del 70 %. Control de acceso.

https://web.gencat.cat/es/activem/restriccions-territorials/catalunya/

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/index.html?documentId=900211 Normativa de la Comunidad Más información oficial (1) Más información oficial (2)

Comunidad Valenciana Restauración: interior de bares y restaurantes al 50 % y terrazas al 100 % con mesas en ambos casos de 10 personas máximo. Prohibido el consumo en barra y fumar. El horario de cierre se amplía hasta la 1:00 de la madrugada desde el 8 de junio. Ocio nocturno: pubs y discotecas -cerrados desde agosto de 2020- pueden reabrir hasta las 2 de la mañana con aforo del 50 % en interiores y 100 % exteriores y mesas de seis y 10 personas, respectivamente. El consumo solo se puede hacer sentado. No se permite ni bailar ni cantar karaoke. Solo se permiten actuaciones de grupos profesionales y DJ.

































La Comunidad Valenciana está abierta perimetralmente desde el 9 de mayo.

Sin toque de queda desde el 8 de junio.

Sin restricciones desde el 8 de junio.

Comercio y mercadillos al 75 %. No se permite el uso de zonas comunes en centros comerciales.

Horario de cierre a la 1:00. Interiores al 50 % con mesas de 10 personas y 2 metros de distancia. Está prohibido el consumo en barra. Terrazas al 100 % con mesas de 10 personas y 1,5 metros de distancia. Está prohibido fumar. Desde el 8 de junio vuelven a abrir pubs y discotecas hasta las 2:00 horas. Sin pista de baile y con la obligación de consumir sentado en mesas de seis personas en el interior y de 10 en exteriores.

Limitación del aforo al 75 % en las zonas comunes.

En transportes como el autobús, se permite el 100 % de las plazas con separación entre pasajeros si el nivel de ocupación lo permite.

Aforo máximo del 75 %. Entradas numeradas, con registro de asistentes o preasignación de localidades.

Sin restricción de aforo. Las visitas guiadas podrán ser de 25 personas al aire libre y de 15 en recintos cerrados.

Obligatoria en el paseo por los accesos a playas, lagos y demás entornos naturales, así como el paseo a la orilla del mar y de los demás entornos acuáticos.

Aforo del 75 % en academias, autoescuelas...

Gimnasios al 50 %. Grupos de máximo 15 personas en instalaciones cerradas y de 25 al aire libre para la práctica de actividad física individual. Obligatoria la mascarilla y mantener distancia.

Sin límite de aforo

Las ceremonias no religiosas podrán realizarse al 50 % en espacios cerrados y al 100 % en espacios públicos. Las celebraciones posteriores se regirán por lo regulado en hostelería.

Aforo limitado al 50 % con máximo de 50 personas al aire libre y 25 en espacios cerrados.

Se permite el acceso a las playas para pasear o hacer actividad física al airer libre con distancia de seguridad.

Aforo al 75 % en las instalaciones y el vaso y del 50 % en vestuarios y duchas.

Prohibida la venta de alcohol desde las 22:00 a las 8:00 horas. Se prohíbe también su consumo en la calle, excepto en terrazas de bares y restaurantes.

http://www.dogv.gva.es/es/covid-19

http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/886621/nuevas_medidas_cas.pdf Normativa de la Comunidad Más información oficial (1) Más información oficial (2)

Extremadura Confinamientos: el 25 de junio, cuatro días depués de levantar los cierres en Bienvenida y Monesterio, la Junta de Extremadura decidió aislar perimetralmente otra localidad pacense, Salvaleón, tras detectar un brote que ha derivado en "transmisión comunitaria". Después de recibir la conformidad de la autoridad judicial este sábado, el aislamiento perimetral del municipio se prolongará inicialmente durante 14 días. Restauración: Mesas de seis en interior de bares con aforo al 50 % y mesas de diez en terrazas con aforo al 85 %; el cierre se establece a la 3:00 de la madrugada. Se permite consumir en barra desde el 23 de junio.





























Extremadura ha reabierto la comunidad desde el viernes 7 de mayo. Mantiene únicamente confinadas a las localidades que registren una alta incidencia de casos.

Sin restricciones a la movilidad nocturna.

Se limitan las reuniones a máximo 10 personas. La Junta recomienda que no haya encuentros de no convivientes en domicilios particulares.

Desde el 6 de marzo, los comercios minoristas y centros comerciales pueden con un 40% de aforo.

El aforo en el interior será del 50 % y máximo 6 personas; también está permitido el consumo en barra. En terraza el aforo es del 85 % y un máximo de 10 personas. El horario de cierre está fijado a la 3:00.

La ocupación en las zonas comunes no podrá superar el 35 % del aforo. Respecto a las casas rurales pueden alquilarse entre 10 personas.

Se permiten las visitas hasta tres veces a la semana, con una duración máxima de una hora. Los centros deberán tener un registro de visitas para aumentar la trazabilidad en el caso de que se produzca un brote. Se permiten también las visitas terapéuticas. Si los residentes tienen que salir sin estar vacunados, o si lo hacen por más de siete días, a la vuelta se les practicará una PCR para comprobar si está libre de infección.

En cines, teatros, auditorios, circos y similares, se deberá contar con butacas preasignadas y no se podrá superar el 50 % del aforo autorizado. Los espectáculos taurinos se limitan al 40% del aforo con un máximo de 200 personas.

El aforo no podrá superar el 40 % del museo. Los grupos no podrán exceder de 10 personas salvo que sean con cita previa concertada.

El aforo de gimnasios, instalaciones deportivas y piscinas cubiertas se limita al 40 %. En las instalaciones y piscinas al aire libre se permite hasta el 50 %.

En los municipios con una incidencia acumulada superior a 500 casos, se cierran los parques de ocio infantil y juvenil. Limitación del aforo al 66%.

Las fiestas y los eventos populares solo podrán celebrarse en localidades de menos de 5.000 habitantes y con el 75% de aforo al aire libre.

El aforo está limitado al 50 % con un máximo de 50 personas en el interior y sin límite en el exterior. Se recomienda evitar cantos.

Las bodas en los lugares de culto se permite un aforo máximo del 50 %. No puede haber más de 50 personas en el interior y sin límite en el exterior.

Aforo del 50% en espacio cerrados con un máximo de 50 personas y sin limitaciones en espacios al aire libre.

Aforo de las cubiertas, 40 %. Aforo al aire libre, 50 %.

https://ciudadano.gobex.es/

http://doe.gobex.es/covid/covid.pdf

https://saludextremadura.ses.es/web/casospositivos Normativa de la Comunidad Más información oficial (1) Más información oficial (2) Más información oficial (3)

Galicia Confinamiento: Galicia está abierta perimetralmente y, desde el lunes 7 de junio, no tiene municipios confinados. Reuniones: No hay limitaciones en las reuniones desde el 12 de junio. No obstante, se recomienda no pasar se seis en interiores y 15 en exteriores. También, no verse con personas con las que no se conviva entre la 1:00 y las 6:00 de la mañana. Restauración: interiores al 50 % sin barra y con mesas de seis y terrazas al 75 % con mesas de 15 personas en la inmensa mayoría de los municipios de Galicia, en nivel medio-bajo. En las localidades en nivel medio, el interior está limitado al 30 % y las terrazas al 50 %. El horario de cierre es a las 23.00 horas ampliable a la 1.00 con medidores de CO2 visibles por los clientes.



























Galicia está abierta perimetralmente desde el 9 de mayo. Confina municipios en riesgo máximo pero actualmente no hay ninguno en esta situación.

No hay restricciones de movilidad nocturna desde el 9 de mayo en el conjunto de la región.

Sin restricciones. Se recomienda que en interiores no se superen las 6 personas, que en exteriores los encuentros se limiten a 15 y que entre la 1:00 y las 6:00 de la mañana no se vean no convivientes.

Comercio minorista al 75 % y zonas comunes de centros comerciales al 50 %. Los mercadillos solo tienen límite de aforo, al 75 %, si pasan de los 250 puestos.

Horario de cierre a las 23:00 horas ampliable a la 1:00 con medidores de CO2 visibles por los clientes. Municipios en riesgo bajo-medio Terrazas al 75 % con mesas de hasta 15 personas e interiores al 50 %, sin barra y con mesas de 6. Municipios en riesgo medio: Terrazas al 50 % con mesas de hasta 15 personas e interiores al 30 %, sin barra y con mesas de 6. Municipios en riesgo alto Terrazas al 50 % con mesas de hasta 15 personas Municipios en riesgo máximo Hostelería cerrada. Solo se permite recogida en local y reparto a domicilio.

Zonas comunes al 50 %.

Aforo máximo de una sexta parte de las plazas de pie.

En localidades con nivel de riesgo bajo-medio, limitación del aforo al 50 % en espacios interiores, con un máximo de 500 personas en interior y 1.000 al aire libre, todas sentadas. En municipios en nivel medio, aforo del 30 % con 250 personas en interiores y 500 en exteriores.

Al 50 % en municipios de nivel de riesgo bajo-medio y al 30 % en municipios en nivel medio. En ambos casos, grupos de 10 en interiores y de 20 en exteriores.

Municipios en riesgo bajo-medio Instalaciones cerradas, como gimnasios, al 50 % y grupos como máximo de seis personas sin contar al monitor. Al aire libre se recomienda no superar las 15 personas. Municipios en riesgo media y alto: Instalaciones cerradas, como gimnasios, al 30 % y grupos como máximo de seis personas sin contar al monitor. Al aire libre se recomienda no superar las 15 personas.

Lugares de culto al 50 %.

Máximo de 50 personas en espacios al aire libre y 25 personas en espacios cerrados.

Máximo de 25 personas en espacios al aire libre y 10 personas en espacios cerrados.

Grupos de máximo 15 personas no convivientes. Cada ayuntamiento será el encargado de establecer las limitaciones de acceso y el aforo de las playas, aunque deberá garantizarse cuatro metros cuadrados por persona. No será necesaria la mascarilla durante el baño y mientras se permanezca en la toalla si hay distancia de seguridad entre personas no convivientes.

Municipios en riesgo bajo-medio Uso deportivo de las piscinas al aire libre o cubiertas con una ocupación máxima del 50 %. Municipios en riesgo medio y alto: Uso deportivo de las piscinas al aire libre o cubiertas con una ocupación máxima del 30 %.

https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Restriccions-concellos

https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Restricions-Perimetrais

https://transparencia.xunta.gal/coronavirus/normativa-autonomica?langId=es_ES Normativa de la Comunidad Más información oficial (1) Más información oficial (2) Más información oficial (3)

Comunidad de Madrid Confinamiento: desde el 24 de mayo no hay ninguna zona básica de salud cerrada perimetralmente. Restauración: Bares y restaurantes pueden permanecer abiertos hasta la 1:00 de la madrugada desde el 31 de mayo, con el aforo limitado al 50 % en el interior y al 75 % en terrazas. El límite de clientes por mesa es de ocho en terrazas y seis en el interior. Ocio nocturno: Los locales reabrirán en la región a partir del 21 de junio, con horario máximo de cierre a las 03:00 horas, si bien no se podrán admitir clientes desde las 02:00 de la madrugada. No se permitirá el consumo en barra, aunque sí recoger la consumición, ni el baile en el interior.





















La Comunidad de Madrid permanece abierta perimetralmente y no hay zonas básicas de salud confinadas desde el 24 de mayo.

No hay restricciones a la movilidad nocturna desde el 9 de mayo.

No hay restricciones a las reuniones, pero el Gobierno regional mantiene como recomendación que las reuniones en domicilios y espacios de uso privado se limiten a personas convivientes.

Desde el 31 de mayo, se elimina la restricción horaria de los establecimientos comerciales. Se limita el aforo de los negocios minoristas y parques comerciales al 75% en sus zonas comunes. Limitación del aforo al 75 % en mercadillos.

Bares y restaurantes pueden cerrar a las 01:00 horas aunque no pueden aceptar nuevos clientes más tarde de las 00:00. El consumo en barra se prohibe y el número máximo de personas por mesa se sube de cuatro a seis para el interior y de seis a ocho para las terrazas. Ocio nocturno, con horario límite de apertura hasta las 03:00 horas, si bien no se podrán admitir clientes desde las 02:00 de la madrugada. No se permitirá el consumo en barra, aunque sí recoger la consumición, ni el baile en el interior. Será obligatorio el uso de mascarilla y los aforos se mantienen en un 50% para el interior y un 75% en el exterior.

Se mantiene la obligación de contar con butacas preasignadas, la limitación al 75% de aforo y la obligación de dejar una butaca libre entre personas o grupo de personas que adquieran entrada conjuntamente. El horario de cierre se amplía hasta las 01:00 a partir del 31 de mayo. Se elimina la suspensión de nuevas autorizaciones para celebrar espectáculos o actividades recreativas de carácter extraordinario. Los lugares en los que estos se desarrollen mantienen una restricción del 50% de su aforo si bien se eleva el número máximo de asistentes a 7.000.

Aforo máximo del 75 % en museos y monumentos, con visitas en grupo limitadas a un máximo de 10 personas.

Desde el 31 de mayo, las instalaciones y centros deportivos pueden abrir de 06:00 a 00:00 horas máximo. Para actividades de interior, no se debe superar el 50% del aforo. Zonas básicas de salud con restricciones : Limitación del aforo al 60% en el exterior y al 50 % en el interior.

Los parques y jardines deberán permanecer cerrados desde las 00:00 horas hasta las 6:00 horas.

Las celebraciones religiosas o nupciales no podrá superar el 75% de su aforo desde el 31 de mayo.

Las celebraciones religiosas o nupciales no podrá superar el 75% de su aforo a partir del 31 de mayo. Estará permitido el baile, con medidas de seguridad.

Las instalaciones funerarias no podrán superar el 50% de su aforo.

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus

https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion/indice-documental-coronavirus Normativa de la Comunidad Más información oficial (1) Más información oficial (2)

Murcia Confinamiento: Murcia está abierta y no tienen ningún municipio cerrado perimetralmente. Se encuentra a nivel autonómico en nivel 1 "bajo", aunque doce de sus municipios están en nivel 2 "medio", entre ellos, la capital. Reuniones: actualmente están limitadas a diez personas tanto en espacios cerrados como abiertos, tras la última ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. En el interior de la hostelería están limitados a seis. Restauración: terrazas al 100 % en todos los municipios e interior al 50 %. Mesas con seis comensales dentro y diez fuera, barra prohibida en todos los niveles y cierre a la 1:00. Ocio noc

































Murcia está abierta perimetralmente desde el 9 de mayo. Se mantiene el confinamiento de los municipios con incidencia superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes.

No hay restricciones a la movilidad nocturna.

Limitadas a diez personas. Seis en el interior de la hostelería.

Limitación del aforo al 75 % en nivel 1, al 50 % en nivel 2 y al 30 % en nivel 3 y 4.

Nivel 1: Aforo interior al 50 %. Terrazas al 100 %. Mesas de seis personas en el interior y diez en exterior. Cierre a las 1:00. Nivel 2: Aforo interior al 50 %. Terrazas al 100 %. Mesas de seis personas en el interior y diez en exterior. Cierre a las 1:00. Nivel 3: Aforo interior al 30 %. Terrazas al 100 %. Mesas de seis personas en el interior y diez en exterior. Cierre a las 1:00. Nivel 4: Interior cerrado. Terrazas al 100 %. Mesas de diez personas y cierre a las 1:00

Nivel 1: Aforo al 75 %. Nivel 2: Aforo al 50 %. Nivel 3: Aforo al 30 %. Nivel 4: Aforo al 30 %.

Transporte público en autobús: 50 % y sentados. En trasporte público urbano de pie, ocupación del 50% máximo, dos usuarios por cada m2.

Nivel 1: Aforo al 75 %. Máximo 1.200 personas interior, 5.000 en exterior. Nivel 2: Aforo al 50 %. Máximo 850 personas interior, 2.000 en exterior. Nivel 3: Aforo al 30 %. Máximo 300 personas interior, 500 en exterior. Nivel 4: Suspendidos

Nivel 1: Aforo al 75 %. Grupos de 10 personas. Nivel 2: Aforo al 75 %. Grupos de 10 personas Nivel 3: Aforo al 50 %. Grupos de 6 personas Nivel 4: Aforo al 30 %. Grupos de 6 personas

Los recintos deportivos abren sus puertas al público a partir del 26 de febrero. Permitidos eventos deportivos no profesionales y no federados, con asistencia de público y un aforo limitado al 50 % en exteriores, y sin público en interior. Permitida la práctica deportiva en espacios cerrados, con limitación de aforo al 33 % y uso obligatorio de mascarilla. Entrenamientos limitados a 15 deportistas por monitor en instalaciones cubiertas, y de 25 al aire libre.

Cierre a las 19:00 horas en los municipios con nivel de riesgo "extremo" o "muy alto".

Aforo limitado al 75%.

Nivel 1: Aforo al 75 %. 100 personas máximo en el interior y 200 en el exterior. Nivel 2: Aforo al 50 %. 50 personas máximo en el interior y 100 en el exterior. Nivel 3: Aforo al 30 %. 30 personas máximo en el interior y 60 en el exterior. Nivel 4: Aforo al 30 %. Número máximo de personas previsto para grupos informales..

Nivel 1: Aforo al 75 %. 50 personas máximo en el interior y 100 en el exterior. Nivel 2: Aforo al 50 %. 25 personas máximo en el interior y 50 en el exterior. Nivel 3: Aforo al 30 %. 15 personas máximo en el interior y 30 en el exterior. Nivel 4: Aforo al 30 %. 15 personas máximo en el interior y 30 en el exterior.

Congresos, conferencias, reuniones, etc... solo telemáticos en nivel extremo y muy alto. En nivel medio/alto se permitirá su celebración presencial con un aforo del 50 % y máximo 30 personas y en el nivel bajo, se permitirá un aforo del 75 % y máximo 50 personas.

Está permitido el uso completo de las playas, debe mantenerse la distancia de seguridad de 1,5 m.

Un tercio del aforo permitido.

No se puede fumar en vía pública o espacios al aire libre si no se puede respetar una distancia mínima de 2 metros. Prohibidos prostíbulos y clubs de alterne.

https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=472956&idsec=6574

https://www.murciasalud.es/seccion.php?idsec=6534# Normativa de la Comunidad Más información oficial (1) Más información oficial (2)

Navarra Reuniones: Se recomienda que las reuniones sean como mucho de 8 personas de 3 unidades diferentes de convivencia como máximo. Desde el 21 de mayo reabren sociedades gastronómicas y peñas.. Restauración: Se permite la apertura del interior de bares y restaurantes con un aofro del 50 % o sin límite de aforo con mesas a dos metros desde los extremos si el local cuenta con medidor de CO2 y sistema para localizar rápido a clientes en caso de positivo. Las mesas pasan de cuatro a seis comensales si se garantiza distancia de 70 centímetros entre personas y el horario de cierre se eleva a la medianoche en interior y a la 01:00 en terrazas. Las sociedades gastronómicas y peñas tendrán un aforo máximo del 40 %, con un tope de 50 personas en interior o cien en exterior, y deberán cerrar a medianoche. Comercio: el aforo es del 60 % en comercio minorista y del 50 % en grandes superficies. Para hacer frente a la actual fase de la pandemia de COVID-19 en España, las comunidades autónomas establecen sus propias normas, restricciones y medidas de prevención, en función de la situación epidemiológica en su territorio, para hacer frente a la actual crisis sanitaria. Explora el mapa para conocer las medidas específicas en cada comunidad autónoma y en Ceuta y Melilla. NAVARRA

































Navarra está abierta perimetralmente desde el 9 de mayo.

Sin restricciones a la movilidad nocturna

Se recomienda que sean de ocho personas y tres unidades de convivencia como máximo.

60 % del aforo en el comercio minorista y 50 % en hiper y grandes superficies. El horario de cierre será el autorizado para cada tipo de comercio.

Se permite la apertura del interior de bares y restaurantes con un aforo del 50 % o sin límite de aforo con mesas a dos metros desde los extremos si el local cuenta con medidor de CO2 y sistema para localizar rápido a clientes en caso de positivo. Las mesas serán de cuatro comensales, aunque se podrán aumentar a seis comensales si se garantiza distancia de 70 centímetros entre personas. El horario de cierre se fija en las 00:00 horas para el interior y la 01:00 en terrazas. Las sociedades gastronómicas y peñas tienen un aforo máximo permitido del 40 %, con un tope de 50 personas en interior o cien en exterior, y deberán cerrar a medianoche. En bingos, salones de juegos y apuestas y recreativos, el cierre será a las 24:00 horas y el aforo se fija en el 50%.

Los albergues pueden ocupar al 40 % las habitaciones con literas o al 60 % las habitaciones con camas separadas. Las zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos no podrá superar el 60% de su aforo.

Se reduce al 50% la ocupación en el Transporte Público Urbano de la comarca de Pamplona

Aforo del 60% y butacas preasignadas con un máximo de 300 personas. Cines, teatros y auditorios pueden cerrar a las 24:00 horas como máximo. En espacios multifuncionales el aforo será del 50%.

El aforo será del 60 % en bibliotecas, monumentos, salas de exposiciones y museos, con un máximo de 300 personas. Actividades guiadas, hasta 18 personas en interiores. Aforo del 50 % en bibliotecas. Horario máximo de cierre para monumentos y salas de exposiciones a las 24:00 horas.

Obligatoria a partir de los 6 años de edad en espacios abiertos y cerrados de uso público y aunque pueda garantizarse la distancia de seguridad de 1,5 metros. Navarra permite la realización sin mascarilla de determinadas actividades en exteriores, como el ejercicio de la actividad deportiva, durante el momento del baño en piscinas o lugares habilitados o cuando se esté tumbado al sol, siempre que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal. También se admite no emplearla en actividades de naturaleza fuera de los núcleos de población -senderismo, escalada, montañismo, ciclismo y similares- garantizándose la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.

Academias, autoescuelas y centros de enseñanza no reglada y centros de formación tienen permitido un aforo máximo del 60 %.

En gimnasios es necesaria la cita previa. El horario de cierre de las instalaciones deportivas será a las 22:00 horas. Las competiciones no profesionales y los eventos deportivos pueden celebrarse con público con un aforo del 50 % y un máximo 300 personas en espacios cerrados y 600 en exteriores. Para correr se deberá usar mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros con otras personas.

Al 100 %

Al 100 % no más de 300 personas.

Aforo máximo de 50 personas en el interior y cien personas en el exterior, o 75 en interiores y 150 en exteriores si el local cumple una serie de requisitos. No estará permitida la utilización de pistas de baile o espacio habilitado para su uso.

25 personas en espacios abiertos y 10 en espacios cerrados.

Las piscinas para uso recreativo tienen permitido un aforo del 60% de su capacidad. Se permite el uso de vestuarios y las duchas con un aforo de 50%, no pudiendo usarse puntos terminales de ducha contiguos. Horario máximo de cierre 22:00 horas.

Está prohibido el botellón y actividades similares. Se prohíbe fumar en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima de 2 metros.

https://www.navarra.es/es/web/coronavirus/medidas-extraordinarias

https://www.navarra.es/documents/3860554/3937821/Preguntas+y+respuestas+sobre+las+nuevas+medidas+extraordinarias+para+Navarra/5e58ec3e-99e3-615d-cadc-bf19b3d1feb0?t=1602499244518 Normativa de la Comunidad Más información oficial (1) Más información oficial (2)

País Vasco Restauración: Aforo interior limitado al 50 %. Máximo mesas de seis clientes y horario de cierre a las 02:00 horas desde el 18 de junio. No se permite el consumo en barra o de pie. Los txokos, sociedades gastronómicas y locales de ocio nocturno (sin pistas de baile) podrán abrir también hasta las 02:00 horas. Para hacer frente a la actual fase de la pandemia de COVID-19 en España, las comunidades autónomas establecen sus propias normas, restricciones y medidas de prevención, en función de la situación epidemiológica en su territorio, para hacer frente a la actual crisis sanitaria. Explora el mapa para conocer las medidas específicas en cada comunidad autónoma y en Ceuta y Melilla. PAÍS VASCO































El País Vasco está abierto perimetralmente desde el 9 de mayo.

Sin restricciones a la movilidad nocturna desde el 9 de mayo. Se recomienda autolimitar la movilidad entre las 23.00 y las 06:00h.

Se recomienda evitar encuentros de más de seis personas en interiores y en exteriores.

Todos los establecimientos deberán cerrar a las 02:00 horas, con aforo del 60 %. Se permite el 50% de los puestos habituales en los mercadillos.

Aforo del 50 % en interiores y del 100 % en terraza con mesas de máximo seis personas sean convivientes o no. Horario de cierre a las 02:00 horas. Prohibido el consumo en barra. Los txocos y las sociedades gastronómicas podrán abrir de 09:00 a 02:00 horas, con aforo del 50 % y con seis personas por mesa. El ocio nocturno también tendrá su horario de cierre a las 02:00 horas, sin pista de baile.

Aforo del 50% en las zonas comunes con un máximo de 30 personas.

Horario máximo de salida del transporte público a las 00:00 horas, a excepción de los taxis o vehículos con conductor (VTC).

Los usuarios podrán recibir hasta tres visitas semanales de dos familiares como máximo, y también podrán salir todos los días de los centros para dar "paseos terapéuticos".

Ninguna actividad ni evento cultural o social podrá finalizar más tarde de las 0w:00 horas. Se prohíbe la venta y consumo de comida y bebida. Se permite la celebración de espectáculos culturales con públicos en especios cerrados con un aforo del 60 %. Se permite la celebración de espectáculos culturales al aire libre con un aforo del 60 %.

Aforo máximo 60 % en museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales. Nunca deberá superarse las 400 personas por sala o espacio. Las visitas de grupos serán de máximo diez personas, sin incluir al guía, y deberá usarse mascarilla y mantenerse la distancia de 1,5 metros.

La práctica de la actividad física y deportiva no federada, al aire libre, podrá realizarse sin límite de personas. En el caso de espacios cerrados, con un máximo de diez. Permitidos los entrenamientos y competiciones deportivas de equipos inmersos en competición profesional y federada. Cada federación deberá velar por el cumplimienot de las medidas anti COVID. Permitido deporte escolar en entrenamiento y en competición, con vestuarios al 50 %. En recintos con capacidad inferior a 1.600 personas, máximo en interiores de 600 y de 800 en exteriores. En recintos de entre 1.600 y 5.000, en interiores 800 y 1.200 en exteriores. En recintos de más de 5.000, el aforo máximo no podrá superar el 30 %. Aforo del 50 % en instalaciones deportivas, incluidas las piscinas.

Los parques infantiles, zonas deportivas, pistas de patinaje y similares estarán abiertos al público siempre que se respete un aforo máximo estimado de 1 persona por cada 4 metros cuadrados.

Limitación del aforo al 60 %.

Limitación del aforo al 60 %.

Velatorios y entierros con aforo del 40 % en espacios cerrados. Si se celebran al aire libre, sin límite de personas siempre que se mantenga la distancia social.

Obligatorio el uso de mascarilla para los paseos por la playa. No se exigirá para el momento del baño siempre y cuando se pueda garantizar la distancia de seguridad.

Aforo limirado al 50%.

https://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nuevo-coronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/

https://www.irekia.euskadi.eus/mobile/es/news/69455-labiren-aholku-batzordeak-aire-zabaleko-jarduerak-malgutzea-eta-jarduerak-eteteko-ordutegia-zabaltzea-erabaki Normativa de la Comunidad Más información oficial (1) Más información oficial (2)

La Rioja Restauración: en el nivel 2 -en el que se encuentra el conjunto de la comunidad desde el 21 de mayo- el interior está limitado al 75 % con recomendación de seis personas por mesa. Además, la justicia riojana ha autorizado el consumo en barra, la apertura del ocio nocturno y ha eliminado la restricción de horarios desde el 29 de mayo. En los municipios en nivel 3 (Calahorra, Arnedo, Haro y Fuenmayor) el interior está limitado al 50 % y el horario de cierre es a las 0:00 horas. Reuniones: Recomendación se seis personas como máximo. Para hacer frente a la actual fase de la pandemia de COVID-19 en España, las comunidades autónomas establecen sus propias normas, restricciones y medidas de prevención, en función de la situación epidemiológica en su territorio, para hacer frente a la actual crisis sanitaria. Explora el mapa para conocer las medidas específicas en cada comunidad autónoma y en Ceuta y Melilla. LA RIOJA



























La Rioja esta abierta perimetralmente desde el 9 de mayo. La comunidad está en nivel 2 y algunos municipios se mantienen en nivel 3.

Sin restricciones a la movilidad nocturna.

Se recomienda que las reuniones no superen las seis personas tanto en interiores como exteriores.

Nivel 1: Sin restricciones de aforo Nivel 2: Aforo del 75 % Nivel 3: Aforo del 75 % Nivel 3+: Aforo del 50 %

Nivel 1: 100 % exteriores y 75 % interiores. Se permite la apertura del ocio nocturno. Nivel 2: 100 % exteriores y 75 % interiores. La justicia riojana ha tumbado la limitación del cierre a la 01:00 de la madrugada. Se permite la apertura del ocio nocturno. Nivel 3: 100 % exteriores y 50 % interiores. Hora de cierre 0:00 horas. Nivel 3+: 100 % exteriores y 33 % interiores. Hora de cierre a las 23:00 horas.

Zonas comunes con 1/3 del aforo.

Nivel 1: Aforo del 75 % Nivel 2: Aforo del 75 % Nivel 3: Aforo del 50 % Nivel 3+: Aforo del 50 %

Nivel 1: Aforo del 75 % Nivel 2: Aforo del 75 % Nivel 3: Aforo del 50 % Nivel 3+: Aforo del 50 %

Nivel 1: Aforo del 75 % Nivel 2: Aforo del 50 % Nivel 3: Aforo del 50 % Nivel 3+: Aforo del 33 %

Abiertos manteniendo las medidas de distanciamiento, higiene y prevención. Recomendación del cierre nocturno.

Limitación del aforo a un 33 %.

Se recomienda el aplazamiento de la celebración. En cualquier caso, limitación de aforo a 1/3 en espacios cerrados (máximo 10 personas), limitación de asistentes a 20 personas al aire libre. Prohibición de usar la pista de baile excepto para el baile nupcial entre los recién casados

Nivel 1: Aforo del 75 % Nivel 2: Aforo del 50 % Nivel 3: Aforo del 33 % Nivel 3+: Aforo del 33 %

Aforo del 50 % al aire libre y 1/3 en cerradas.

Prohibido el consumo de alcohol en la calle, plazas parques y en cualquier espacio público.

https://web.larioja.org/niveles-covid Normativa de la Comunidad Más información oficial (1)

Ceuta Restauración: Aforo interior limitado al 50 % y en terraza, al 100 % y cierre a las 00:30 horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivos podrán atender al público hasta la 01:00 de la madrugada. No se permite consumo en barra. Para hacer frente a la actual fase de la pandemia de COVID-19 en España, las comunidades autónomas establecen sus propias normas, restricciones y medidas de prevención, en función de la situación epidemiológica en su territorio, para hacer frente a la actual crisis sanitaria. Explora el mapa para conocer las medidas específicas en cada comunidad autónoma y en Ceuta y Melilla. CEUTA























La ciudad autónoma ha reabierto desde el 7 de mayo

Sin restricciones a la movilidad nocturna desde el 9 de mayo.

Sin restricciones en domicilios o al aire libre.

Aforo del 50 % y apertura hasta las 02:00h, salvo para los establecimientos esenciales.

Desde el 28 de mayo el aforo máximo en interior es del 50 %, mientras que en el exterior se amplía al 100 %. No está permitido el consumo en barra y el cierre se fija en las 02:00 horas, ya que en la orden publicada no hay distinción entre establecimientos de restauración y de ocio nocturno. Los viernes, sábados y vísperas de festivos podrán atender al público hasta la 01:00 horas. Los comensales serán un máximo de seis por mesa en interior y ocho en exterior. Los locales de ocio nocturno pueden abrir hasta las 02:00 horas, aunque deberán tener un registro de clientes a partir de las 00:30 para realizar un control de trazabilidad en el caso de un hipotético contagio.

Limitación del aforo al 30% en recintos cerrados.

Limitación del aforo al 40%.

Aforo del 30% en los gimnasios. No se permite el uso de vestuarios, duchas ni fuentes.

Se permite la estancia y paseo en parques, pero no las actividades deportivas ni el uso del mobiliario infantil.

Limitación del aforo al 50 %, con un máximo de 75 personas.

El aforo máximo será de un tercio del autorizado, para consumo en el interior del establecimiento y de un 75 % en el exterior, hasta un máximo de 24 personas en el interior y 42 personas en el exterior. El número máximo de comensales permitidos es de seis personas por mesa.

No más de ocho personas en la entrada del tanatorio ni en las salas 1 y 4. En las salas 2 y 3 se permiten cuatro personas. En la comitiva del entierro, no se permiten más de 10 personas.

Aforo del 75% en piscinas al aire libre.

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1847-mayo/20644-bocce-extra40-07-05-2021?Itemid=0 Normativa de la Comunidad Más información oficial (1) Para hacer frente a la actual fase de la pandemia de COVID-19 en España, las comunidades autónomas establecen sus propias normas, restricciones y medidas de prevención, en función de la situación epidemiológica en su territorio, para hacer frente a la actual crisis sanitaria. Explora el mapa para conocer las medidas específicas en cada comunidad autónoma y en Ceuta y Melilla. MELILLA





















La ciudad autónoma está abierta perimetralmente desde el 9 de mayo.

Sin restricciones a la movilidad nocturna.

Se limitan, a la espera de ratificación judicial, a seis personas, salvo convivientes.

Aforo del 30 % y cierre a las 00:00 horas

Apertura de 06:00 a 00:00 horas con un tercio del aforo y mesas de seis comensales máximo. El aforo es del 100 % en terrazas. Se mantiene la prohibición del consumo de tabaco y cachimbas o shishas en terrazas.

Cines y teatros con un tercio del aforo.

Bibliotecas y museos podrán visitarse con un tercio del aforo.

Los interiores de los gimnasios permanecen cerrados.

Limitación del aforo a un 30 % en espacios cerrados.

Ceremonias limitadas a un máximo de 10 personas, celebración como máximo hasta las 21:00 horas y banquete siguiendo las restricciones fijadas en hostelería.

30 % de aforo y máximo 10 personas en interiores y máximo 20 personas al aire libre en velatorios y entierros.

50 % de aforo en las piscinas al aire libre y 30 % en las piscinas cerradas. Normativa de la Comunidad