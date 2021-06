Diálogo entre héroas

La colección pretende recodar a todas aquellas mujeres que no son muy conocidas, a pesar de tener un papel relevante en la historia. Para la autora, Toñi Armenteros, la intención es construir “una historia que parte de la ficción de aquellas ‘héroas’ que todos admiramos, para traer el concepto a una realidad más actual, en el que la mujer lucha por sus objetivos y que tiene que vencer muchos estereotipos, junto a obstáculos sociales y mentales, para alcanzar sus metas”.

En una primera etapa de los cuadros, se pueden apreciar las texturas en la piel de los retratos, así se pretende representar una condición humana y la belleza a pesar del paso del tiempo y de los problemas. Con un toque pícaro, el espectador puede ver la fuerza y la osadía en la obra. En algunas fases, la artista retoma el óleo y deja la ficción, para volver a la realidad. Clara Campoamor, Amelia Earhart, Marie Curie o Frida Kahlo son algunas de las protagonistas históricaS. Fuente de inspiración como las superheroínas de ficción como Catwoman, Tormenta o Wonderwoman. Para la artista son retratos “espontáneos, divertidos y coloristas; donde las formas quedan más sugeridas y la mirada es lo que nos ancla a la historia y a la realidad”.

De esta forma, las ‘héroas’ del mundo comparten espacio y establecen un diálogo y comparten complicidad con las ‘héroas’ sociales de nuestro tiempo.

‘Héroas’, no heroínas

Nacida en Andújar, Jaén, y criada en Torrejón de Ardoz. La artista, Toñi Armenteros, estudió en Guadalajara y lleva ya 20 años aquí. Desde 2014 imparte clases de inglés y es tutora en el CEIP La Paloma, en Azuqueca de Henares. Allí también realiza varios proyectos artísticos e imparte ponencias de STEAM y arte en el Centro de Profesorado de Castilla-La Mancha. En este proceso creativo, Toñi Armenteros prefiere usar el término que ella misma ha creado: ‘héroas’ y no heroínas. Para ella el sufijo –ina disminuye, por eso se refiere a estos referentes como ‘héroas’, para que sea el femenino de héroe. Además, “el término ‘heroína’ le recuerda a sustancias estupefacientes y no me gusta que compartan vocablo, aunque no significado”, añade.