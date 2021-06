Los vecinos de Horche se enfrentan a los okupas

En el municipio de Horche, a ocho kilómetros de Guadalajara, se respira crispación en sus calles. Sus vecinos están preocupados ante la creciente okupación de viviendas. Llevan alrededor de ocho años luchando contra esta ilegalidad, pero a raíz de la pandemia, ha habido un ‘efecto llamada’ que ha multiplicado el número de viviendas okupadas y dificulta la convivencia en el pueblo.

El alcalde de Horche, Juan Manuel Moral, denuncia que hay más de 50 casas okupadas, en un pueblo que no llega a los 3.000 habitantes censados y asegura a TVE que “la paz social en su pueblo se ha roto”. Además, aclara que el Ayuntamiento no tiene competencias para aportar soluciones. La ayuda debe llegar desde las Administraciones superiores e instan al banco propietario que ponga seguridad en sus propiedades.

La mayoría de estos pisos okupados pertenecen a una entidad bancaria. Son dos bloques y uno de ellos es conocido en el pueblo como ‘Las 3.000’. La suciedad y los escombros abundan en las calles donde se localizan estos inmuebles. No obstante, hay vecinos que denuncian que ya están intentado okupar segundas residencias, de vecinos que viven en Guadalajara o Madrid y pasan los fines de semanas en el pueblo.

Amenazas, robos y suciedad

En los últimos meses la delincuencia en este tranquilo municipio se ha incrementado. Comerciantes y vecinos no se sienten seguros en las calles del pueblo y no se atreven a pisar la zona en la que están los edificios okupados. “Los niños no pueden jugar tranquilos en la plaza, en varias ocasiones les han intentado robar el móvil”, denuncia una madre de un adolescente.

Varios locales de la plaza Mayor han sido asaltados en los últimos meses, aunque sus gerentes no quieren hablar con Televisión Española, por temor a represalias. “Tienen a todo el pueblo amenazado, algún día va a ocurrir una desgracia”, confiesa Fernando, presidente de la asociación vecinal ‘Defiende Horche’.