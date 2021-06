Ciudadanos y Vox ha presentado este jueves recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo contra los nueve indultos aprobados por el Gobierno a los presos condenados por el 'procés'. Además, Cs ha solicitado como medida cautelar que se suspenda la medida de gracia mientras se tramita el procedimiento judicial y que por tanto, reingresen en la cárcel los líderes independentistas.

Sobre la legitimación que puede tener Cs para recurrir, la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha explicado en declaraciones a la prensa ante el Supremo que los recursos no se han presentado en nombre del partido, sino a título individual en nombre de los tres diputados que estaban presentes en el Parlament catalán cuando en septiembre de 2017 se aprobaron las llamadas leyes de desconexión: ella misma, José María Espejo y Carlos Carrizosa.

En este sentido, ha explicado que se presentan los recursos porque los tres diputados vieron "atropellados" su derecho de participación política. "Presentamos un recurso no como partido político, sino como personas perjudicadas cuyos derechos fueron pisoteados y violentados", ha justificado. Y ha señalado que llegaron a pasar "miedo y vergüenza" por la actuación entonces de la Generalitat de Cataluña y el "desamparo" en el que les dejó el Gobierno de Mariano Rajoy.

También ha recordado que ya presentaron en su momento ante el Tribunal Constitucional recurso de amparo, y que lo ganaron. Por ello, señalan que tienen "legitimidad, desde el momento en que la sedición fue posible gracias al atropello de sus derechos fundamentales como representantes de los ciudadanos en el Parlament de Cataluña".

Para Arrimadas, los indultos son un "atropello al Estado de Derecho" y son fruto del "pacto infame" entre el presidente del Gobierno y los independentistas para "sacar adelante sus presupuestos". Asimismo la líder de Cs ha señalado que aunque en España "no se mete a nadie en la cárcel por sus ideas", ha afirmado que sí que "se saca a la gente de la cárcel por sus ideas, y no porque son útiles para la convivencia sino para Sánchez".

El Gobierno pide no judicializar la política

Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que el Ejecutivo se siente tranquilo ante los recursos de la derecha, ya que "es la primera vez que se motivan" los indultos y ha criticado que se judicialicen decisiones políticas.

"No se pueden trasladar cuestiones que son parte del diálogo político a la justicia", ha advertido la ministra portavoz del Gobierno, María Jesus Montero, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministro extraordinarios de este jueves.

"No podemos dirimir permanentemente la política en sede judicial y pasar una patata caliente a los tribunales de justicia. Debemos respetar que las actuaciones que pertenecen a la política se discutan en el ámbito de la política. Y ayer en el Congreso se pudo hacer", ha señalado Montero.

La portavoz del Ejecutivo ha pedido también que aunque no se comparta la decisión de los indultos que se tenga "confianza" en esta medida para resolver el problema en Cataluña. En este sentido, ha insistido en que "no hacer nada no es una opción", porque, cree que, precisamente "el no hacer nada nos ha llevado hasta aquí".

También Montero ha confiado en que los dirigentes que salieron este miércoles de prisión "reconduzcan" su discurso en favor del diálogo y la convivencia, aunque ha reconocido que las declaraciones que hicieron al salir de la cárcel "eran de esperar".

"Era obvio. Es la expresión normalizada de unas personas que se sienten en esa situación y han cumplido penas de casi cuatro años", ha recalcado tras incidir en que no le sorprendió que se rodearan de toda una simbología independentista. Montero ha reiterado asimismo que los excarcelados no han estado en prisión "por la defensa de unas ideas sino porque han quebrantado la legalidad".