Vicent Pelechano: "Invertir en música, en cultura, es mejorar la sociedad del futuro"

Hoy se celebra el Dia Europeo de la Música, y con motivo de esta efeméride, el maestro Vicent Pelechano, director de la banda municipal de Santander y de la Orquesta Sinfónica de la UIMP, ha asegurado en el programa Encuentros de RNE que invertir en música, en cultura, es mejorar la sociedad del presente y del futuro. Pelechano asegura que en los primeros conciertos que se suceden en estas semanas, ve al público con “hambre de sensaciones” tras las restricciones por la pandemia.

Entrevista completa:

Poco a poco vuelven los conciertos, y el público está más receptivo que nunca, según la experiencia personal del maestro. “La actitud del público es muy receptiva. Cuando estás en el pódium dirigiendo, aunque la sala está a oscuras y te encuentras de frente a la orquesta y por tanto de espaldas al público, sí que tienes la sensación de lo que te transmite. Después de más de un año, está ansioso de cultura, de actividad, de poder transmitir y que le transmitan sensaciones. Y el lenguaje de la música es un vehículo magnífico para esa transmisión de sensaciones y de sentimientos”.

El director de la banda municipal de Santander y de la Orquesta Sinfónica de la UIMP señala que cada maestro imprime su sello particular en la interpretación, porque afirma, la música es como la vida. “Yo tengo esa percepción de este arte, y la misma sinfonía, de Mahler, de Brahms, de Mozart, yo la concibo no distinta, sino desde un vértice personal con respecto a otro director. ¿Eso es un error?, no. La música es matemática y la matemática no es música. Dos y dos pueden ser 4.2. Es un arte, y el arte es subjetivo. Si está argumentado lo que haces, nadie puede decirte que es erróneo. Yo hago una interpretación mía”.

Vicent Pelechano, que entre otras muchas orquestas ha dirigido en dos ocasiones a la Orquesta y Coro de RVTE, celebra el apoyo de las instituciones a la cultura en general y a la música en particular tras el largo período de restricciones. “Toda ayuda es poca, pero siempre bien recibida por nuestra parte. Invertir en música en cultura, es invertir en la sociedad. En la del presente, pero sobre todo en la del futuro. Lo dicho: todo lo que se invierta será poco, pero nos las arreglaremos para sacar le al máximo partido a toda ayuda que nos llegue”.

Asegura que en Cantabria hay una muy buena cantera de jóvenes músicos, a los cuales anima a seguir estudiando, con la premisa de que la música, “como el deporte, es sacrificio diario en pos de la superación”.