Tresviso, primer municipio de Cantabria que consigue la inmunidad

El acto recuerda a la fanfarria de “Bienvenido Mister Marshall”, pero en lugar de música, los vecinos han ofrecido al Consejero de Sanidad una tarta “baja en azúcar” y con “sabor a anises”. La han hecho con mucha ilusión y el bizcocho ocupa una posiciòn central en la mesa, pero tampoco faltan los sobaos ni las rosquillas y además hay dos jarras grandes de café con leche, bastante más leche que café.

Apoyados en una baranda, siete parroquianos y parroquianas participan de la pequeña fiesta. También está el médico, que atiende el segundo jueves de cada mes porque también le necesitan en Peñarrubia y La Hermida, la enfermera y Santa, que tiene tres casas rurales en Tresviso y que solo ve a sus hijos los fines de semana desde hace siete años, porque “entre semana van al colegio a Cacicedo de Camargo, en donde residen mis padres”. El pueblo está a casi mil metros de altitud, en pleno parque nacional de los Picos de Europa y si no fuera por la fama de sus quesos y el atractivo que sus paisajes tienen para los turistas haría tiempo que habría desaparecido.



El caso es que hoy es un día feliz para los 60 vecinos de la aldea lebaniega, de una media de edad que ronda los 70 años. Miguel Fernández, que lidia desde la primavera del año pasado con los efectos del C0VID 19, ha venido a primera hora a Tresviso para conceder un diploma a su alcalde como máximo representante del municipio. En letras góticas sobre fondo amarillento, el texto dice que el 70 por ciento de los vecinos han recibido las dos dosis de la vacuna y que, por tanto, están ya bajo la inmunidad de grupo .

Ni un solo caso

Pero lo que más sorprende a todos es que no se haya declarado ni un solo contagio desde que se extendiera la pandemia: “ Resulta increíble (reflexiona el alcalde, el industrial quesero Javier Campo Campo, que revalida mandato legislatura tras legislatura) porque no han dejado de venir excursionistas desde que se abrió un poco la mano después de lo peor de la pandemia. Posiblemente se deba a que nunca ha entrado gente en el bar y al aislamiento del municipio, pero anda, que no hay poblaciones aisladas en Navarra y mira…”



Tiene razón Campo Campo, que mira orgulloso el diploma y explica al Consejero que los vecinos están contentos con el dispensario y la labor de Carlos Pérez Calle, el médico de familia que les trata de “cosas pequeñas” desde hace un par de años: “aquí tiene que venir gente que le guste la medicina rural, porque la comunicación entre los pueblos es muy difícil, pero la verdad es que los vecinos no se ponen malos…nuestra labor es darles las recetas, tomarles la tensión, pesarles, mirarles la glucemia…cosas sencillas. Las caras no cambian desde que yo estoy aquí. Para casos graves ya viene el helicóptero a evacuarles”.