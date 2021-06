Miriam, farmacéutica y paciente de covid persistente: "Fuimos esenciales y ahora se nos abandona"

Dolores musculares, fatiga, problemas de respiración, dolor en el pecho, lagunas mentales... Estos son solo algunos de los síntomas que experimentan las personas que sufren covid persistente, pacientes que, tras superar la enfermedad, siguen presentando síntomas relacionados con ella. Según los datos del Consejo General de Enfermería (CGE), esto podría afectar a más de medio millón de personas en toda España.



Miriam es una de ellas. Hace un año se contagió y desde entonces sigue con síntomas de la enfermedad. Está tratada por siete profesionales distintos y no puede hacer una vida ni remotamente parecida a la que tuvo antes de la pandemia. Su médica de cabecera le dijo que a los pocos días de superar la enfermedad los síntomas desaparecerían, pero ese momento nunca llegó: "Tengo una afectación en los nervios medianos de ambas manos, pierdo la sensibilidad y la fuerza, dolor en el pecho…" dice Miriam enumerando una lista interminable de síntomas.

"Me levanto de la cama por la mañana sin fuerzas, como si fuera una persona de ochenta años", cuenta Miriam frente a su centro de rehabilitación. Pese a que va a rehabilitación mañana y tarde, no ha visto progresos. Pese a ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le ha dado el alta, dejándolos en un limbo en el que se ven desatendidos. Miriam se lamenta de esta desprotección tras haber arriesgado su vida durante la pandemia. Esta farmacéutica fue declarada como servicio esencial y ahora se ve abandonada por la administración: "Fuimos esenciales para que no faltase ningún suministro vital y ahora se nos abandona a nuestra suerte", lamenta