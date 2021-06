Un chaparrón hunde el techo de la piscina de Las Torres de Cotillas

Era de madrugada cuando los vecinos de varias poblaciones de Murcia se han despertado sobresaltados por una fuerte tormenta, acompañada de descargas eléctricas y vientos de hasta 70 kilómetros por hora. La lluvia ha durado menos de una hora y no ha habido daños personales, pero sí varios daños materiales. Las ramblas han salido con fuerza y ello ha provocado que a primera hora de la mañana, muchos vehículos se viesen atrapados en varios atascos. La Agencia Estatal de Metereología ha calificado de DANA este episodio meteorológico.

Murcia y Molina de Segura, las localidades con más avisos al 112

El centro de coordinación de emergencias 112 ha gestionado 72 incidentes relacionados con las lluvias. La vicepresidenta y coordinadora del Centro de Emergencias, Isabel Franco, ha asegurado que no ha habido daños personales y "por lo demás, es cierto que las lluvias han sido muy intensas y que todos los dispositivos se han activado y han estado atentos a lo que ocurría". Los vecinos comentaban que se despertaron sobresaltados. Los que ya estaban despiertos, comentaban: "Me he preocupado un poco, pero al final no ha sido tan largo como parecía" era el sentir general. Los municipios con más llamadas fueron Murcia y Molina de Segura.