La primera vez que escuché el nombre de Mario Obrero fue en el taller poético "Un Camaleón en la Cocin", de la Fundación Ateneo 1º de Mayo, impartido por la gran poeta Guadalupe Grande, fallecida repentinamente a principios de un 2021 amargo.

Recuerdo entonces las palabras de Guadalupe Grande sobre la obra de Mario Obrero. Ella decía que su poética era un ejercicio de inteligencia, imaginación, y originalidad fascinante, y que la madre de Mario, Susana Obrero, también poeta y maestra de primaria, lo había hecho francamente bien, refiriéndose a la educación poética que ha proporcionado a su hijo. Por aquel entonces Mario solo tenía 16 años. Estaba a punto de marcharse a EE. UU., a estudiar un año, y no era el momento adecuado para exponerle a los medios de comunicación, con lo que dejamos una conversación pendiente para poder conocer mejor esa voz poética tan prometedora.

Han pasado muchas cosas desde entonces. Los poemas escritos entre EE. UU. y Madrid por Mario, y recopilados en su tercer poemario "Peachtree City", la ciudad de los melocotoneros, la pandemia, y el golpe que ha supuesto la marcha de Guadalupe Grande para el mundo de la poesía. Recordando nuevamente sus palabras, ella lo expresó con la elegancia a la que nos tenía acostumbrados, "los poemas de Mario Obrero son tan sabios como esos melocotones", me escribió una vez.

“El ser poeta es algo que te brinda, no tanto tú conciencia o tú pensamiento, sino tu alrededor“

El encuentro con él es en el Centro de Poesía de José Hierro, de Getafe, muy cerca de su casa, de su barrio. Aquí fue tal vez donde empezó a construir los mundos de su poética leyendo a los poetas clásicos, en la biblioteca, y como él dice: "Escuchar cualquier martes, cualquier jueves los recitales de los poetas Olvido García Cortés, Juan Carlos Mestre, Guadalupe Grande, Julieta Valero". "El ser poeta es algo que te brinda, no tanto tú conciencia o tu pensamiento, sino tu alrededor".

La incomodidad, necesaria para la creación

Mario es un poeta que brilla por sí solo y su poesía, un viaje al interior de sí mismo cargada de sugerencias, lejanías y revelaciones. Existe en su relato poético la fotografía de un mundo que incomoda y molesta "para corregirlo y enmendarlo, luchamos con las palabras", apunta Elena Medel en relación a los poemas de Mario Obrero.

Su autor opina que la poesía tiene muchísimo que hablar respecto a nuestro presente. "Los poetas hablamos con el pasado en la mano y ese pasado nos hace tener una voz de la memoria colectiva".

“creo que la poesía debe estar en primera fila para resanar y para expandir“

Hoy es un día para recordar a otros compañeros de viaje, Paca Aguirre, Juan Ramón Jiménez, León Felipe, Federico García Lorca. "Precisamente en un país como este y en un tiempo como este, para alguien joven, me parece vital tener a Lorca en la mente, no solo su poesía, sino también su vida y obviamente su asesinato". Y añade Mario Obrero: "en estos tiempos de contaminación lingüística, en el que las trece rosas se convierten en asesinas o Largo Caballero o Indalecio Prieto pierden sus calles, creo que la poesía debe estar en primera fila para resanar y para expandir".

Mario Obrero quiere seguir escribiendo desde ese lugar, "restañar con palabras nuevas las heridas antiguas", como ya escribió otro maestro, el poeta José Hierro. Seguir construyendo una poesía que conquiste infinitos en el ruido del tiempo, que cambie el mundo, pero que podría derrumbarse si no fuésemos capaces de escucharnos.



Dear Mr. Rimbaud

hoy oí hablar de la aquilea y los ríos vinieron a mí como

gatos dorados cubiertos de espinas

estoy construido con hierba vieja y flores de invierno

vivo

sé que vivo

con la conciencia de alguien que hace ejercicios sobre

la voz pasiva en inglés y dice colibrí cada vez que cae

nieve en su corazón

puedo recordar Mr. R. todas las lenguas que hablé los

amantes que no tuve las raíces que solía cosechar a las

afueras de todos los imperios

pero no me preguntes por mi nombre no lo hagas

porque apenas sé lo que son estas palabras

Mario Obrero, Poemario Peachtree City, ( Loewe Fundación Colección Visor de Poesía).