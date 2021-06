Cientos de vecinos del barrio barcelonés de Sants se han manifestado este martes por la tarde para reclamar que se detengan "todos los desahucios", después que un vecino del barrio, de 58 años, se suicidara cuando la comitiva judicial llegó a su casa para realizar el lanzamiento.

La concentración ha empezado a las 18.30 horas, y ha sido organizada por Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y Grup d'Habitatge de Sants, y se ha unido a la convocatoria el Sindicat de Llogateres y Llogaters.

Varios manifestantes se han concentrado en la plaza mostrando carteles y pancartas de 'No más suicidios, ley vivienda ya' o 'Stop leyes injustas', y lucían camisetas de las entidades que han organizado la concentración. Algunos representantes de las entidades han gritado con la ayuda de un micrófono y un altavoz: 'Lo llaman democracia y no lo es' o 'No es suicidio, es asesinato', 'Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa', entre otros.

En torno a las 19 horas, la manifestación ha empezado a desplazarse por las calles del barrio de Sants hasta llegar a la casa donde vivía el hombre que falleció este lunes. Al llegar, algunos portavoces han gritado: 'No hay justicia', 'La solidaridad nuestra mejor arma' y 'No estáis solas, vecinas', y han empezado a movilizarse otra vez hasta la plaza de Sants.

A las 20 horas hay convocada otra manifestación en la Delegación del Gobierno de Cataluña, en la calle Mallorca de Barcelona.