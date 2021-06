En 1887, los habitantes de El Abadengo, subcomarca de Vitigudino, en Salamanca, ven pasar con asombro el primer tren que une Salamanca con Oporto por el oeste y con Valladolid y Francia por el este. Fotos y algunas breves filmaciones de época muestran la expectación que levantó aquel primer ferrocarril. Era ver cumplido un sueño que debería traer la prosperidad a aquellas tierras. 36 años después de su cierre a finales del siglo XX estas vías se vuelven a abrir a los paisajes de Los Arribes y al recuerdo.

A partir de su declaración como Bien de Interés Cultural de la Junta de Castilla y León, que la protege contra cualquier modificación, la vieja vía está dedicada hoy al turismo. Diecisiete de los 77 kilómetros de esta Línea del Duero forman el Camino de Hierro, para recorrer a pie el trazado entre la localidad de La Fregeneda y el puerto fluvial de Vega Terrón.

Desde la Fregeneda hasta Vega Terrón por Los Arribes

El camino se inicia en la antigua estación de La Fregeneda. "Esta era la estación de mayor importancia dentro de la vía, ya que era una estación internacional", explica Pablo González Barahona, guía turístico del Camino de Hierro. Y añade: "Aquí se encontraba, la aduana el puesto de la Guardia Civil y era una estación bastante transitada".

Un viejo vagón sirve hoy como punto de partida donde se facilita el material para el recorrido, un mapa un chaleco y una linterna, así como las instrucciones de seguridad.

El inicio del Camino de Hierro en la estación de La Fregeneda

"Si llevan bastones que tengan cuidado sobre todo al atravesar los puentes, porque se pueden quedar enganchados los bastones", recomienda Pablo. Y suma otra advertencia: "Les pedimos por favor que no apunten sobre todo en el túnel 3 especialmente para arriba con las linternas porque tenemos una de las colonias más importantes de Europa de murciélagos, que no hagan ruido y que no les apunten con la linterna".