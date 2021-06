Alexis Morante presenta en Málaga las primeras imágenes de 'El universo de Óliver'

Este jueves el director Alexis Morante presenta en Málaga (en la sección Neocine) las primeras imágenes de su debut en el largometraje: El universo de Ólliver, una película que retrata la España de los 80 desde los ojos de un niño y que cuenta con la participación de RTVE.

“Es un coming of age del estilo de películas de los 80 como Los Goonies, Cuenta conmigo… pero traída a la idiosincrasia andaluza y, más concretamente a la del Campo de Gibraltar. Trata de cómo hacerte mayor en un entorno hostil, industrial… y donde la pobreza, el narcotráfico, la mezcla racial… está más presente en ese momento que en el resto de España”

“Y la película –continúa-muestra cómo el chaval protagonista (Rubén Fulgencio) tiene que adaptarse a esos cambios de su entorno y a los de su propia vida. Un niño de 12 años que tiene una relación muy especial con su abuelo, que es la clave de la película junto al paso del cometa Halley”.

Un estupendo reparto

La película está protagonizada por Salva Reina, María León, Pedro Casablanc y por el debutante Rubén Fulgencio. “Todos tienen un talento muy grande y creo que han hecho suyos los personajes –asegura Alexis- Y la actuación de Pedro Casablanc, el abuelo, no va a dejar indiferente a nadie por una cosa que no os puedo contar”.

“Quería que la mayoría de los niños fueran de la zona –confiesa Alexis-, por el acento, la forma de ser, el desparpajo... Hicimos un casting de más de mil niños y de la pandilla hay tres chavales de la zona, pero el protagonista es de Madrid, porque no había forma de no cogerle en el casting. Yo no había visto cosa igual. Recuerdo el famoso casting de Henry Thomas para ET, cuando se ponía a llorar… pues ese niño me provocó una sensación similar y vi que era Ólliver Creo que va a sorprender muchísimo”.